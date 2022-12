Apontado como um dos possíveis sucessores de Tite no comando da Seleção Brasileira, Mano Menezes enfim foi às câmeras para esclarecer a situação. O técnico negou o acerto e comentou se aceitaria ou não o convite caso recebesse. O atual comandante, Tite já admitiu que deixará o cargo após a Copa do Mundo do Catar.

"Eu não tive consulta e nem sondagem sobre isso. E outra, se acontecesse neste momento, eu jamais conversaria. O Internacional me deu uma oportunidade em um momento em que eu não vinha tendo uma sequência de bons trabalhos, e eu respeito muito isso. Quando assumi, disse que o Internacional precisava de mim e eu também precisava do clube", disse o treinador em entrevista ao programa Arena SBT.

"O que vai estar em questão após o término do trabalho do Tite é: o que é melhor para a Seleção? É isso que tem que ser discutido. Acho que não tem sentido nenhum um treinador ser escolhido se o futebol brasileiro achar que o contexto é outro", completou.

Dívida do Cruzeiro



Em entrevista exclusiva ao Cruzeiro. Campeão de duas Copas do Brasil e dois Estaduais, o técnico deixou a Raposa após a queda para a Série B, em 2019, e revelou que o clube ainda possui uma dívida pendente.

"(O Cruzeiro me deve) todos os reais, todos. Não tem acerto. Essa semana, agora, vai ter uma assembleia pra votar se aceita o absurdo de 75% de deságio de todos os credores que estão pra receber dinheiro", comentou.

Desde sua saída, o time mineiro se arrasta em uma grave crise econômica que foi amenizada até Ronaldo Fenômeno adquirir a SAF do clube, no início deste ano. Apesar de ter virado empresa, as dívidas do time com seus credores seguem ativas.

