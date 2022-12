Ex-companheiro de Abel Ferreira aponta treinador na seleção brasileira

O treinador do Palmeiras é um dos mais cotados para substituir Tite na Seleção Brasileira

Preto Casagrande fez uma postagem polêmica nas redes sociais. O ex-jogador, que foi companheiro de Abel Ferreira no Vitória de Guimarães, de Portugal, reencontrou o atual técnico do Palmeiras e apontou que ele será o substituto de Tite na seleção brasileira.

Na foto, da esquerda para a direita, aparecem João Paulo Sampaio, diretor de base do Palmeiras, Abel Ferreira, atual treinador do Verdão, e Preto Casagrande.

“Vinte anos depois, jogamos juntos no Vitória de Guimarães, com o próximo treinador do Brasil. Boa sorte, Mister”, escreveu Preto Casagrande.

O treinador do Palmeiras, de fato, é um dos mais cotados para substituir Tite na Seleção Brasileira visando o próximo ciclo para a Copa do Mundo de 2026, que será disputada no Canadá, Estados Unidos e México.

Por enquanto, a posição oficial da CBF é de que a escolha de um novo profissional acontecerá apenas em janeiro, já que a eliminação da Seleção Brasileira na Copa do Mundo ainda é bastante recente e as festas de final de ano deverão atrasar o processo de definição do novo responsável por comandar o time canarinho.

Abel Ferreira aparece como um dos favoritos ao cargo pela sua trajetória vitoriosa à frente do Palmeiras. Em pouco mais de dois anos no clube o treinador português se sagrou bicampeão da Libertadores, campeão brasileiro, campeão paulista e campeão da Copa do Brasil, protagonizando uma das eras mais vitoriosas da história alviverde.

Mas, há outros treinadores bem cotados para assumir o comando da Seleção Brasileira, como Dorival Jr, ex-Flamengo, e Fernando Diniz, atualmente no Fluminense. Um técnico estrangeiro também não foi descartado pelo atual presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues.

