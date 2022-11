Abel Ferreira e Vojvoda sãos os técnicos mais longevos na Série A

Com a demissão de Mauricio Barbieri no Red Bull Bragantino, Abel Ferreira passou a ser o técnico mais longevo da Série A do Campeonato Brasileiro. O português foi apresentado no Palmeiras no dia 4 de novembro de 2020, tendo conquistado desde então duas Copas Libertadores, um Campeonato Brasileiro, uma Copa do Brasil, um Campeonato Paulista e uma Recopa Sul-Americana.

Abel está no Palmeiras há 25 meses, liderando uma lista que possui Juan Pablo Vojvoda logo atrás, com 18 meses de trabalho à frente do Fortaleza. Rogério Ceni (São Paulo), Pezzolano (Cruzeiro) e Vítor Pereira (Corinthians) fecham o top-5 de trabalhos mais longevos da Série A.

O Palmeiras de Abel Ferreira se sagrou campeão brasileiro de 2022 com o melhor ataque (66 gols) e a melhor defesa (24) do torneio. Na última quarta-feira, o time levantou a taça após vencer o América-MG por 2 a 1, no Allianz Parque.

O contrato de Abel Ferreira com o Palmeiras é válido até final de 2024 e o treinador já deixou claro que pretende ficar no clube neste período. Antes de assumir o Verdão, o treinador de 43 anos somou passagens por Braga-POR e PAOK-GRE.

Veja os técnicos mais longevos da Série A do Brasileirão:

1º – Abel Ferreira (Palmeiras) – 25 meses



2º – Vojvoda (Fortaleza) – 18 meses



3º – Rogério Ceni (São Paulo) – 13 meses



4º – Pezzolano (Cruzeiro) – 10 meses



5º – Vítor Pereira (Corinthians) – 9 meses

