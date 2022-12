Bruno Guimarães: quem é o jogador do Brasil na Copa do Mundo 2022

Após estreia em jogo contra a Suíça, Bruno Guimarães recebeu elogios por boa atuação na seleção brasileira na Copa do Mundo 2022; conheça o jogador

Nascido em 16 de novembro de 1997, no Rio de Janeiro, Bruno Guimarães Rodrigues Moura é atualmente um dos mais desejados jogadores em atividade no futebol brasileiro.

Trazendo na bagagem bons resultados nos times do Audax Osasco, Athletico, e Newcastle, o atleta ganhou espaço no âmbito esportivo, e hoje atua como volante da seleção brasileira na Copa do Mundo 2022.

Bruno Guimarães na Copa do Mundo 2022: trajetória no futebol

Bruno Guimarães disputou apenas um Campeonato Paulista pelo Audax em 2017, ano em que despertou o interesse do Athletico, que o levou para Curitiba como jogador temporário. No dia 1° de março de 2018 assinou o contrato com o time.

Além do Furacão, São Paulo e Palmeiras tentaram contratar o atleta, no entanto, as propostas oferecidas não agradaram o Audax.

Bruno Guimarães disputou 109 jogos pelo Athletico, e totalizou 10 gols marcados no time, no entanto, no dia 30 de janeiro de 2020, o jogador foi contratado pelo Lyon.

A carreira no time francês durou até o início de 2022, e no dia 31 de janeiro passou a integrar o time inglês Newcastle, em que atua como meia.

Bruno Guimarães na Copa do Mundo 2022: o jogador na seleção brasileira

Em 7 de novembro de 2022, Tite, técnico da Seleção Brasileira, anunciou a convocação do time para a Copa do Mundo 2022. Entre muitos jogadores convocados, Bruno foi chamado para a disputa no Catar.

Bruno Guimarães estreou na competição durante o segundo tempo da partida do Brasil contra a Suíça, no dia 28 de novembro. As duas seleções do grupo G disputaram vaga nas oitavas de final, e após o gol de Casemiro, a Seleção Brasileira garantiu a vaga com um placar de 1 x 0.

Onde assistir a Bruno Guimarães nos jogos do Brasil na Copa?

A Rede Globo mantém a exclusividade na transmissão da Copa do Mundo na TV aberta, além do canal fechado SporTV e do serviço de streaming Globoplay que também irão transmitir a competição de forma integral.

O influencer Casimiro também recebeu os direitos de transmissão para os jogos do Mundial pelo YouTube (CazéTV) e pela Twitch (Casimito).

A própria Federação Internacional de Futebol (Fifa), responsável pela Copa do Mundo, lançou seu streaming gratuito e online para os fãs aproveitarem os jogos em alta resolução, o Fifa Plus (Fifa +).

Copa do Mundo 2022: calendário por fase

Quartas de final: 9 e 10 de dezembro (dois jogos por dia)



9 e 10 de dezembro (dois jogos por dia) Semifinais: 13 e 14 de dezembro



13 e 14 de dezembro Disputa de 3º lugar: 17 de dezembro



17 de dezembro Final: 18 de dezembro

Copa do Mundo 2022: horários dos jogos

Quartas: 12h e 16h



12h e 16h Semifinal: 16h



16h Decisão do 3º lugar e final: 12h



Copa do mundo 2022: CURIOSIDADES sobre o Catar

