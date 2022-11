Convocação da seleção brasileira da Copa do Mundo 2022: veja tudo

O técnico do Brasil, Tite, divulgará lista de jogadores da seleção brasileira para Copa do Mundo 2022; veja que dia, horário, onde assistir ao vivo e mais

Com a proximidade da Copa do Mundo 2022, aumenta também a expectativa para conhecer os jogadores que representarão o Brasil no mundial do Catar.

A lista com os 26 convocados da seleção brasileira será divulgada na segunda-feira, 7 de novembro (07/11), às 13 horas (horário de Brasília). O anúncio da convocação dos jogadores será feito pelo técnico Tite na sede da CBF, no Rio de Janeiro.

A seleção está no grupo G, com a Sérvia, Suíça e Camarões. A estreia do escrete canarinho ocorre no dia 24 de novembro, diante dos sérvios, às 16 horas (horário de Brasília), no Lusail Stadium.

VEJA principais novidades da 22ª edição da Copa do Mundo

Convocação do Brasil para Copa do Mundo 2022: aumento para 26 jogadores

Um dos legados do futebol disputado durante a pandemia da Covid-19 foi o aumento na lista de convocados. Por conta dos protocolos sanitários, as equipes precisavam de mais jogadores à disposição em caso de infecção.

O último acréscimo na lista de inscritos aconteceu para a Copa de 2002, que permitiu 23 convocados. Até a edição de 1998, as seleções possuíam 22 jogadores. Para o mundial deste ano, cada país levará 26 atletas, sendo três deles, obrigatoriamente, goleiros.

Após a convocação, a CBF também divulgará a numeração da Seleção. Por regulamento da Fifa, os países jogarão com a numeração de 1 a 26.

Convocação da seleção brasileira: lista prévia com 55 nomes

Os 26 escolhidos para o Mundial do Catar sairão de uma lista prévia com 55 nomes enviados para a Fifa. A CBF encaminhou o documento para a entidade organizadora do evento no dia 21 de outubro. A relação de pré-convocados foi mantida em sigilo pela CBF, mas alguns nomes vazaram.

Os jogadores que estão na pré-lista e não forem convocados ficam como suplentes em caso de alguma lesão no elenco principal. Em caso de corte na lista, o técnico Tite poderá fazer isso até 23 de novembro, na véspera da estreia contra a Sérvia.

Em 2002, o então capitão Emerson sofreu uma luxação no ombro antes do jogo contra a Turquia e foi cortado. O meia Ricardinho foi convocado em seu lugar.

Convocação da seleção para Copa do Mundo 2022: onde assistir ao vivo

Os jogadores convocados do Brasil serão conhecidos por transmissão ao vivo na TV aberta pela Rede Globo, no streaming Globoplay, no canal por assinatura, SporTV, e no YouTube pelo canal CBF TV.

Pré-Lista do Brasil: CONFIRA quem serão os possíveis convocados

Copa do Mundo 2022: calendário da seleção brasileira

07/11: Divulgação da lista oficial com 26 jogadores

14/11: Apresentação em Turim, na Itália

19/11: Viagem para Doha, no Catar

20/11 a 23/11: Treinos em Doha

24/11: Brasil x Sérvia (Lusail Stadium)

28/11: Brasil x Suíça (Stadium 974)

2/12: Camarões x Brasil (Lusail Stadium)



