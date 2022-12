Casimiro bate o próprio recorde em transmissão da Copa do Mundo

O influenciador superou a sua audiência no YouTube hoje, 5, durante partida entre Brasil e Coreia do Sul

O streamer Casimiro Miguel, responsável pela transmissão dos jogos do Brasil na Copa do Mundo 2022, ultrapassou mais um recorde em seu canal (CazéTV) ao atingir a marca de mais de 5,2 milhões de visualizações simultâneas no YouTube.

Os dados registrados hoje, 5, no jogo do Brasil contra a Coreia do Sul, não são os únicos atingidos pelo influenciador. Na disputa entre a seleção brasileira e a Suíça, Casimiro já havia quebrado recordes, com cerca de 4,86 milhões de visualizações em tempo real.

Além da parceria com o YouTube, o carioca apresenta pela Twitch (Casimito). Ao todo, o streamer possui o direito de transmissão de 22 jogos, todos do time brasileiro, semifinais e a final da Copa.

É a primeira vez que o Mundial, sediado no Catar, é transmitido pela Internet.



Casimiro no Youtube e Twitch: como assistir ao vivo aos jogos da Copa 2022?

Para o público que deseja assistir pelo Youtube, basta pesquisar “CazéTV” na barra de buscas. Uma vez no canal, aperte a aba ao vivo para a transmissão da partida no horário estipulado. Até a publicação da matéria, o canal já possui 848 mil inscritos.

Na plataforma Twitch o pagamento e o cadastro não são obrigatórios e os interessados podem pesquisar “casimito” na barra de pesquisas para encontrar o canal do influenciador. Caso queira participar enviando mensagens pelo chat, o login será exigido.

Além de Casimiro, onde assistir aos jogos da Copa do Mundo 2022?

A Rede Globo mantém a exclusividade na transmissão da Copa do Mundo na TV aberta, além do canal fechado SporTV e do serviço de streaming Globoplay que também irão transmitir a competição de forma integral.

A própria Federação Internacional de Futebol (Fifa), responsável pela Copa do Mundo, lançou o seu streaming gratuito e online para os fãs aproveitarem os jogos em alta resolução, o Fifa Plus (Fifa +).

Copa do Mundo 2022: calendário por fase

Oitavas de final: 3 de dezembro a 6 de dezembro (dois jogos por dia)



3 de dezembro a 6 de dezembro (dois jogos por dia) Quartas de final: 9 e 10 de dezembro (dois jogos por dia)



9 e 10 de dezembro (dois jogos por dia) Semifinais: 13 e 14 de dezembro



13 e 14 de dezembro Disputa de 3º lugar: 17 de dezembro



17 de dezembro Final: 18 de dezembro

Copa do Mundo 2022: horários dos jogos

Oitavas e quartas: 12h e 16h



12h e 16h Semifinal: 16h



16h Decisão do 3º lugar e final: 12h

Copa do mundo 2022: CURIOSIDADES sobre o Catar

