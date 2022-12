Brasil 4 x 1 Coreia do Sul é a quinta maior goleada brasileira em Copas do Mundo

A maior goleada da história do Brasil aconteceu em 1950 diante da Suécia: 7 a 1 – ironicamente o mesmo placar do maior revés brasileiro

O Brasil se classificou para as quartas de final da Copa do Mundo do Catar após construir um placar histórico. O 4 a 1 sobre a Coreia do Sul garantiu à Seleção de Tite e companhia uma vaga reservada na lista das maiores goleadas brasileiras em mundiais.

Os dois maiores “chocolates” aplicados pelo Brasil aconteceram em 1950, na edição ocorrida em terras brasileiras. Naquele ano, a Canarinho superou a Suécia por 7 a 1 e a Espanha por 6 a 1, com ambos os confrontos na fase de grupos.

Nessas goleadas, o atacante Ademir de Menezes foi quem mais brilhou. Contra a Espanha, ele marcou uma vez, mas diante da Suécia ele não economizou e balançou as redes em quatro oportunidades. Seu companheiro Francisco Aramburu, o Chico, fez quatro gols – dois em cada partida.

Quatro anos, em 1954, o terceiro placar mais elástico da história da pentacampeã: 5 a 0 diante do México, na fase de grupos da Copa da Suíça. Na oportunidade, o camisa 10 Pinga foi o destaque, com dois gols.

Na lista das maiores goleadas, o placar de 4 a 0 se repetiu em outras seis copas, inclusive na de 2002, quando o Brasil se tornou pentacampeão. A propósito, aquela foi a última vez que a seleção verde e amarelo goleou em copas, com gol de cada um dos Rs: Ronaldo, Ronaldinho Gaúcho, Roberto Carlos e Rivaldo.

Confira abaixo a lista dos placares mais elásticos construídos pelo Brasil em mundiais:



