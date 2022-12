Brasil 4 x 1 Coreia do Sul: melhores momentos do jogo - Copa 2022

Assista a vídeo dos melhores momentos e os gols do jogo do Brasil contra Coreia do Sul, pela Copa do Mundo 2022. Seleção brasileira venceu por 4 a 1

O Brasil venceu a Coreia do Sul por 4 a 1 em partida válida nas oitavas de final na Copa do Mundo 2022 no Catar, nesta segunda, 5. Time teve uma atuação dominante no primeiro tempo.

Os quatro gols da seleção brasileira foram marcados pelos jogadores Richarlison, Neymar, Vinicius Junior e Paquetá.

O streamer Casimiro Miguel realizou a transmissão do jogo online e grátis e você pode assistir aos principais lances da partida logo abaixo ou clicar aqui para conferir direto do YouTube.

Vídeo: melhores momentos e gols de Brasil 4 x 1 Coreia do Sul, pela Copa 2022

Casimiro ao vivo na Copa do Mundo 2022: como assistir na Twitch

Casimiro costuma realizar transmissões de futebol no canal da Twitch “Casimito” por um valor mensal de R$ 7,90 para conferir as lives do Campeonato Brasileiro. Contudo, a Copa do Mundo 2022 será apresentada gratuitamente com 22 partidas do total de 64 do evento que acontece no Catar.

Todos os jogos do Brasil serão exibidos, incluindo a abertura, semifinais e a final do Copa, independente da vitória do time brasileiro. Além de seu canal na Twitch, o influenciador transmite ao vivo pelo YouTube (CazéTV).

A equipe de Casimiro é composta por comentaristas, entre eles o lateral Marcelo e Edmilson, o campeão mundial de 2002, ambos ex-jogadores da Seleção Brasileira. Também se apresentam outros streamers e youtubers, como o comediante Ítalo Sena, e correspondentes internacionais no país-sede da Copa, o Catar.

Enquete Copa do Mundo 2022: qual seleção vai ganhar? VOTE

Casimiro no Youtube e Twitch: como assistir ao vivo aos jogos da Copa do Mundo 2022?

Para o público que deseja assistir pelo Youtube, basta pesquisar “CazéTV” na barra de buscas. Uma vez no canal, aperte a aba ao vivo para a transmissão da partida no horário estipulado. Até a publicação da matéria, o canal já possui 848 mil inscritos.

Na plataforma Twitch o pagamento e o cadastro não são obrigatórios e os interessados podem pesquisar “casimito” na barra de pesquisas para encontrar o canal do influenciador. Caso queira participar enviando mensagens pelo chat, o login será exigido.

Além de Casimiro, onde assistir aos jogos da Copa do Mundo 2022?

A Rede Globo mantém a exclusividade na transmissão da Copa do Mundo na TV aberta, além do canal fechado SporTV e do serviço de streaming Globoplay que também irão transmitir a competição de forma integral.

TV - Rede Globo e SporTV

- Rede Globo e SporTV Online - Globoplay

Copa do Mundo 2022: calendário por fase

Oitavas de final: 3 de dezembro a 6 de dezembro (dois jogos por dia)



3 de dezembro a 6 de dezembro (dois jogos por dia) Quartas de final: 9 e 10 de dezembro (dois jogos por dia)



9 e 10 de dezembro (dois jogos por dia) Semifinais: 13 e 14 de dezembro



13 e 14 de dezembro Disputa de 3º lugar: 17 de dezembro



17 de dezembro Final: 18 de dezembro

Copa do Mundo 2022: horários dos jogos

Oitavas e quartas: 12h e 16h



12h e 16h Semifinal: 16h



16h Decisão do 3º lugar e final: 12h

Copa do mundo 2022: CURIOSIDADES sobre o Catar

Colaborou Penélope Menezes

