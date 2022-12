Brasil goleia a Coreia do Sul por 4 a 1 e avança às quartas de final da Copa do Mundo

Com um primeiro tempo avassalador, o Brasil goleou a Coreia do Sul por 4 a 1 e avançou às quartas de final da Copa do Mundo no Catar. Vinícius Júnior, Neymar, Richarlison e Paquetá marcaram para a seleção brasileira, enquanto Seung-Ho fez o gol de honra dos asiáticos. Com a classificação confirmada, a Canarinho já sabe quem terá como adversário na próxima fase: Croácia, atual vice-campeã do mundo.

Antes do duelo contra a Croácia, o treinador Tite terá alguns dias de preparação. A partida entre as seleções acontece na sexta-feira, 9, às 12 horas (horário de Brasília). Caso consiga superar a seleção europeia nas quartas de final, o Brasil enfrentará Argentina ou Holanda na semifinal, que se encaram no mesmo dia (sexta, 9), mas às 16 horas.

O jogo

Para a partida, Tite teve o importante retorno de Neymar, principal referência técnica da seleção brasileira, mas precisou solucionar um problema complicado na lateral-esquerda. Sem Alex Sandro e Alex Telles, ambos lesionados — o último citado, inclusive, cortado da Copa do Mundo —, o treinador da Canarinho optou por improvisar Danilo na posição e utilizar o zagueiro Éder Militão como lateral-direito, função que já havia exercido na fase de grupos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Dentro de campo, o primeiro tempo do Brasil foi completamente avassalador. Eficiente nas ações ofensivas, a seleção brasileira foi letal nas chances que criou e conseguiu, nos 45 minutos iniciais, encaminhar a classificação com segurança. As transições em velocidade com Vinícius Júnior e Raphinha, assim como a qualidade de Neymar nas articulações das jogadas, foram os grandes trunfos da Canarinho diante da Coreia do Sul.

E foi exatamente em uma jogada protagonizada por Raphinha e Vinícius Júnior que o primeiro gol do Brasil saiu. Aos seis minutos, o atacante do Barcelona fez boa jogada individual pela direita e, após triangulação com Casemiro e Paquetá, ficou livre na grande área. O camisa 11, então, tocou cruzado para o meio, a bola atravessou vários jogadores até chegar no pé de Vini, que com categoria, marcou um golaço, o primeiro dele em Copas do Mundo.

Empolgado com o tento, o Brasil seguiu pressionando a Coreia em seu campo de defesa. Aos 10 minutos, Richarlison antecipou a bola na grande área e acabou sendo derrubado por Jung Woo-Young. O juiz, próximo ao lance, marcou pênalti sem titubear. Na cobrança, Neymar assumiu a responsabilidade e, com requintes de crueldade, deslocou o goleiro coreano, que viu a bola estufar as redes lentamente. Alex Telles, que estava na arquibancada assistindo ao jogo, recebeu um abraço do camisa 10.

Com 2 a 0 no placar, o Brasil diminuiu o ritmo e passou a explorar os espaços cedidos pela Coreia, que acabou se desorganizando defensivamente após mudar sua postura, passando a ser mais ofensivo. Foi neste momento, inclusive, que o time asiático criou sua melhor chance na primeira etapa. Aos 16, Hee-Chan recebeu na esquerda e, da entrada da área, acertou um lindo chute. Alisson, entretanto, fez uma defesa espetacular e evitou o gol.

Depois de alguns minutos de jogo morno, o Brasil voltou a ser agressivo no ataque e transformou a partida em goleada. Aos 28, Richarlison dominou próximo a área fazendo embaixadinhas com a cabeça, puxou para o meio e soltou para Marquinhos. O zagueiro, de forma rápida, passou para Thiago Silva atrás, que tocou de volta para Richarlison, livre entre os defensores coreanos. Cara a cara com Kim Seung-Gyu, o “pombo” não desperdiçou, anotando o terceiro gol do Brasil no duelo e o seu terceiro na Copa, isolando-se como artilheiro da Canarinho no torneio.

Aos 35 minutos, o placar elástico foi concretizado. No lance, Neymar puxou o ataque com velocidade e abriu para Vini Jr. na esquerda. O atacante do Real Madrid dominou e deu um belo passe de cavadinha para Paquetá, que chegou batendo de primeira, sem deixar a bola cair no chão: 4 a 0 para a alegria dos brasileiros.

Segundo tempo

O começo do segundo tempo foi movimentado, com oportunidades para as duas seleções. Com um minuto, Son leva a melhor contra os defensores brasileiros e acaba ficando sozinho contra Alisson. O goleiro do Liverpool, como um “paredão”, fechou o ângulo do atacante coreano e fez mais uma bela defesa na partida.

Sete minutos depois, foi a vez do Brasil responder. Raphinha, um dos destaques do primeiro tempo, avançou na beirada da área pela direita, cortou dois marcadores e bateu de esquerda. Seung-Gyu, bem posicionado, fez a defesa. O atacante, ansioso para marcar seu gol no jogo, teve outras boas oportunidades posteriormente para balançar as redes, mas não foi eficiente na finalização.

Embora em situação complicada na partida, a Coreia do Sul seguiu tentando diminuir o placar. Aos 22, os asiáticos tiveram uma nova oportunidade, mas Alisson, novamente, foi um empecilho. Na jogada, Hwang aproveitou rebote na área e chutou com força em direção a baliza. O goleiro brasileiro, com muito reflexo, se esticou para espalmar a bola.

De tanto tentar, a Coreia finalmente conseguiu superar a ótima atuação de Alisson. Desta vez, aos 31 minutos, após Casemiro afastar uma cobrança de falta de cabeça, Seung-Ho, na entrada da área, arriscou a finalização. A bola desviou em Thiago Silva, tirando as chances do arqueiro da Canarinho. Golaço da Coreia.



Com a partida definida, Tite promoveu algumas alterações na equipe, como as entradas de Daniel Alves, Martinelli, Rodrygo, Bremer e até do goleiro Weverton, que fez sua estreia na Copa do Mundo. No fim, nenhuma mudança no placar: 4 a 1 e classificação confirmada para as quartas de final.

No geral, uma partida controlada pela seleção brasileira, que conseguiu construir o placar no primeiro tempo e administrá-lo no segundo. Com o apito final, jogadores do Brasil se reuniram ao redor de uma faixa com a imagem de Pelé, em homenagem ao "Rei do Futebol", que está internado em um hospital por complicações de saúde.