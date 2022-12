Jogos amanhã, 29, da Copa do Mundo: horário e onde assistir ao vivo

Em seu nono dia, hoje, segunda-feira, 28 de novembro (28/11), a Copa do Mundo 2022 começou com um empate eletrizante de 3 a 3 entre Camarões e Sérvia. No segundo jogo do dia, Gana venceu a Coreia do Sul por 3 a 2 em um jogo disputado.

A seleção brasileira venceu a Suíça por 1 a 0 com um gol de Casemiro aos 37 minutos da etapa final e garantiu classificação antecipada para as oitavas de final. Portugal finalizou o dia vencendo o Uruguai por 2 a 0 e já está garantido também nas oitavas.

Amanhã, terça, 29 de novembro (29/11), quatro jogos serão disputados pela terceira rodada da fase de grupos nas chaves A e B da Copa do Mundo 2022. Equador, Senegal, Holanda, Catar, Irã, Estados Unidos, País de Gales e Inglaterra jogam.

Copa do Mundo 2022: jogos de amanhã (29/11)

Equador x Senegal - 12 horas (horário de Brasília) - Globo, SporTV e FIFA+



- 12 horas (horário de Brasília) - Globo, SporTV e FIFA+ Holanda x Catar - 12 horas (horário de Brasília) - Globo, SporTV e FIFA+

- 12 horas (horário de Brasília) - Globo, SporTV e FIFA+ Irã x EUA - 16 horas (horário de Brasília) - Globo, SporTV e FIFA+



- 16 horas (horário de Brasília) - Globo, SporTV e FIFA+ Gales x Inglaterra - 16 horas (horário de Brasília) - Globo, SporTV e FIFA+

Jogos da Copa do Mundo 2022: onde assistir ao vivo?



A Rede Globo mantém a exclusividade na transmissão da Copa do Mundo na TV aberta, além do canal fechado SporTV e serviço de streaming Globoplay que também irão transmitir a competição.

Os grupos da Copa do Mundo 2022



Grupo A:

Catar

Equador

Senegal

Holanda



Grupo B:

Inglaterra

Irã

Estados Unidos

País de Gales



Grupo C:

Argentina

Arábia Saudita

México

Polônia



Grupo D:

França

Austrália

Dinamarca

Tunísia



Grupo E:

Espanha

Costa Rica

Alemanha

Japão

Grupo F:

Bélgica

Canadá

Marrocos

Croácia



Grupo G:

Brasil

Sérvia

Suíça

Camarões



Grupo H:

Portugal

Gana

Uruguai

Coréia do Sul

