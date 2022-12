Homem invade campo de jogo da Copa no Catar em protesto a favor da causa LGBTQIA+

O Catar é um país que criminaliza a homossexualidade, com penas que vão desde a prisão à possibilidade de pena de morte. O Governo local não flexibilizou as medidas para o Mundial, e símbolos LGBTQIA+, como bandeiras com arco-íris, estão proibidas

O jogo entre Portugal e Uruguai pela segunda rodada do grupo H da Copa do Mundo foi marcado por um protesto em apoio à comunidade LGBTQIA+ e aos direitos das mulheres e contra a Guerra da Ucrânia. Um homem invadiu o campo do Lusail Stadium, no Catar, durante o segundo tempo do jogo.

O Catar é um país que criminaliza a homossexualidade, com penas que vão desde a prisão à possibilidade de pena de morte. O Governo local não flexibilizou as medidas para o Mundial, e símbolos LGBTQIA+, como bandeiras com arco-íris, estão proibidas.



O movimento de seleções como Inglaterra, França e Dinamarca de apoio à comunidade LGBTQIA+ durante a Copa do Mundo foi vetado pela Fifa. Os capitães destas equipes tinham se planejado para usar braçadeiras com arco-íris e a mensagem "One Love", mas após ameaças de punição da entidade acabaram desistindo.

Correspondente do O POVO na Copa do Mundo do Catar, o jornalista Victor Pereira foi atacado nesta terça-feira, 22, e teve o celular apreendido por policiais após confundirem a bandeira de Pernambuco com símbolo LGBTQIA+. O repórter filmava voluntárias pernambucanas no Mundial, que exibiam a bandeira de Pernambuco, quando foi abordado.

