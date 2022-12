Gana vence Coreia do Sul e entra na briga por classificação no grupo H da Copa

Em uma partida bastante disputada e com muitos emoções, a Gana bateu a Coreia do Sul por 3 a 2 no segundo jogo no nono dia da Copa do Mundo 2022. Salisu abriu o placar aos 23 minutos, Kudus ampliou aos 34 do primeiro tempo e o time coreano descontou aos 13 minutos da segunda etapa com Cho. Sem desistir do triunfo, Kudus voltou a marcar para a equipe africana. O resultado faz com que o grupo vencedor entre na briga pela classificação na próxima fase do grupo.

Nos minutos iniciais da partida, o time asiático tinha as principais ações do jogo e tentava encontrar espaços para finalizações, mas a Gana se defendia bem. Aos 23 minutos, após a primeira bola africana enviada para a área, Salisu abriu o placar do jogo. Após o tento marcado, o time ganhou confiança e a ter o domínio da partida e, aos 34 minutos, conseguiu ampliar o placar com Kudus.

No segundo tempo, a Coreia não enfraqueceu e em 15 minutos alcançou o empate. Aos 13 minutos e novamente aos 15, Gue-Sung Cho marcou duas vezes em dois lances semelhantes, onde recebeu a bola no centro da grande área e mandou para dentro do gol. Aos 23 minutos, no entanto, Gana voltou a balançar as redes e novamente com Kudus.

A terceira rodada do Grupo H ocorre na próxima sexta-feira, 2, às 12 horas. A Coreia do Sul recebe Portugal e Gana joga diante do Uruguai.

Antes do jogo entre Coreia do Sul e Gana, Camarões e Sérvia empataram em 3 a 3 pela segunda rodada da Copa do Mundo 2022. Os africanos abriram o placar no começo da partida, com Castelletto, mas levaram a virada ainda na reta final do primeiro tempo, após gols de Pavlovic e Milinkovic-Savic. No início da etapa final, os europeus marcaram o terceiro, com Mitrovic, e pareciam ter liquidado o embate. Contudo, os camaroneses não desistiram e buscaram a igualdade, com Aboubakar e Choupo-Moting.



O jogo começou sem grandes oportunidades de gol criadas por parte de ambas as equipes. Até que, aos 23 minutos do primeiro tempo, Gana abriu o placar. André Ayew cobrou falta na área, a bola ficou viva e Salisu aproveitou a sobra para estufar as redes. Dez minutos depois, a equipe comandada pelo técnico Otto Addo conseguiu ampliar o placar. Jordan Ayew cruzou na área e encontrou Kudus, que cabeceou para dentro da meta.

Na segunda etapa, a Coreia do Sul teve a chance de diminuir logo aos sete minutos. Kim Jin-Su chegou na linha de fundo, cruzou na área e Cho Gue-Sung subiu para cabecear, obrigando boa defesa de Ati Zigi. O gol coreano finalmente saiu cinco minutos depois. Lee Kang-In, logo após entrar em campo vindo do banco de reservas, roubou a bola de Amartey no campo de ataque e cruzou na cabeça de Cho Ghe-Sung, que finalizou de maneira certeira.

E o empate veio logo em seguida, aos 15 minutos. Kim Jin-Su, em nova jogada pela esquerda, cruzou para Cho Gue-Sung novamente chegar para cabecear para dentro das redes. Porém, Gana conseguiu o terceiro gol aos 22. Mensah recebeu na esquerda, cruzou rasteiro para a área, Iñaki Williams furou e a bola chegou até Kudus, que bateu de primeiro para estufar as redes.

Aos 29, quase a Coreia do Sul empatou novamente. Lee Kang-In cobrou falta direto para o gol e obrigou outra boa defesa de Ati Zigi. Após o apito final, o técnico Paulo Bento, da Coreia do Sul, foi expulso depois de reclamar com o árbitro pelo encerramento do jogo antes da cobrança de um escanteio. (Com Gazeta Esportiva)

