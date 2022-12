Em jogo eletrizante, Camarões e Sérvia empatam em 3 a 3 pelo grupo do Brasil na Copa

Com o resultado, a seleção camaronesa aparece na terceira colocação da chave, com um ponto. Os sérvios estão na lanterna, também com um. O placar, aliás, possibilita que a Seleção Brasileira carimbe o seu passaporte para as oitavas de final ainda nesta tarde

Nesta segunda-feira, 28, pela segunda rodada do grupo G da Copa do Mundo de 2022, Camarões e Sérvia proporcionaram um grande jogo de futebol. As seleções empataram por 3 a 3, no Estádio Al Janoub.

Os africanos abriram o placar no começo da partida, com Castelletto, mas levaram a virada ainda na reta final do primeiro tempo, após gols de Pavlovic e Milinkovic-Savic. No início da etapa final, os europeus marcaram o terceiro, com Mitrovic, e pareciam ter liquidado o embate. Contudo, os camaroneses não desistiram e buscaram a igualdade, com Aboubakar e Choupo-Moting.

Com o resultado, a seleção camaronesa aparece na terceira colocação da chave, com um ponto. Os sérvios estão na lanterna, também com um. O placar, aliás, possibilita que a Seleção Brasileira carimbe o seu passaporte para as oitavas de final ainda nesta tarde. A equipe do técnico Tite precisa vencer a Suíça. O embate está marcado para as 13 horas (de Brasília).

A Sérvia volta a campo agora na sexta-feira, às 16 horas, quando encara a Suíça, no Estádio 974, pela última rodada da fase de grupos. Simultaneamente, Camarões enfrenta o Brasil, no Estádio Lusail.

O jogo

A primeira etapa foi bem agitada no em Al-Wakrah. Os sérvios começaram mais incisivos e quase abriram o placar logo aos 10 minutos. Mitrovic recebeu na direita, deixou o marcador no chão e bateu cruzado, mas parou na trave. Na sequência, o atacante teve mais uma chance. Após uma lambança da defesa camaronesa, a bola sobrou na medida para o camisa 9, que mandou para fora, desperdiçando uma ótima oportunidade.

E os tentos perdidos acabaram custando muito caro. Isso porque, aos 28, os africanos inauguraram o placar. Após cobrança de escanteio, Castelletto apareceu livre na segunda trave depois de desvio de N'Koulou e só teve o trabalho de completar para o fundo da rede.

Aos 42, quase saiu mais um. Koude roubou a bola no meio de campo, carregou até a área e finalizou para a defesa de Milinkovic. No rebote, o volante pegou mal na bola e mandou para fora.

Já nos minutos finais, a Sérvia partiu para cima para tentar buscar o empate. E a estratégia deu certo. Aos 45, Pavlovic subiu mais que todo mundo após cobrança de falta de Tadic e testou no cantinho para deixar tudo igual.

E não demorou para sair a virada. Com 48 minutos, Milinkovic-Savic desarmou Anguissa na entrada da área, tabelou com Zivkovic e bateu com categoria para marcar um belo gol.

Na volta do intervalo, a Sérvia seguiu em busca de mais. Com sete minutos, depois de linda jogada coletiva, Mitrovic recebeu passe açucarado de Zivkovic na entrada da pequena área e só precisou completar para o fundo da rede para marcar o terceiro.

A partir de então, porém, Camarões partiu com tudo para cima. Com 18 minutos, Aboubakar foi lançado em velocidade e tocou de cavadinha para marcar um golaço e diminuir o prejuízo. E o gol animou os africanos, que buscaram o empate somente dois minutos depois. Aboubakar foi novamente lançado e, desta vez, deixou na medida para Choupo-Moting empatar.

Na reta final, o jogo ficou bem aberto, com as duas equipes chegando com perigo, mas com dificuldades para concluir as jogadas. Aos 30, Mitrovic recebeu em profundidade e dividiu com Epassy, que levou a melhor. Na sequência, Milinkovic-Savic arriscou de longe e mandou por cima. Já aos 43, Mitrovic recebeu bom passe dentro da área e arrematou pelo lado.

Do outro lado, Camarões assustou novamente com Aboubakar. O atacante finalizou da intermediária e parou em defesa de Milinkovic. Assim, a partida terminou empatada.

FICHA TÉCNICA



CAMARÕES 3 X 3 SÉRVIA

Local: Al Janoub Stadium, em Al-Wakrah (Catar)

Data: 28 de novembro de 2022 (segunda-feira)

Horário: 7h (de Brasília)

Árbitro: Moh. Abdulla Mohammed (Emirados Árabes)

Assistentes: Mohamed Alhammadi (Emirados Árabes) e Hasan Almahri (Emirados Árabes)

VAR: Nicolas Gallo (Colômbia)

Cartões amarelos: N'Koulou, Bassogog (Camarões)

GOLS: Castelletto, aos 28 do 1ºT, Aboubakar, aos 18 do 2ºT, e Choupo-Moting, aos 20 do 2ºT (Camarões); Pavlovic, aos 45 do 1ºT, Milinkovic-Savic, aos 47 do 1ºT, Mitrovic, aos 7 do 2ºT (Sérvia)

CAMARÕES: Epassy; Collins Fai, Castelletto, Nkoulou e Nouhou Tolo; Hongla (Aboubakar), Zambo Anguissa (Oum Gouet) e Pierre Kunde (Bassogog); Mbeumo (N'Koudou), Choupo-Moting e Toko Ekambi (Ondoua)

Técnico: Rigobert Song

SÉRVIA: Milinkovic; Milenkovic, Vejkovic (Babic), Pavlovic (Stefan Mitrovic); Zivkovic (Radonjic), Maksimovic, Lukic e Kostic (Djuricic); Tadic e Milinkovic-Savic (Grujic); Mitrovic

Técnico: Dragan Stojkovic

