Portugal vence Uruguai e confirma vaga antecipada nas oitavas da Copa do Mundo

Com dois gols de Bruno Fernandes, Portugal venceu o Uruguai e confirmou, com uma rodada de antecedência, classificação às oitavas de final da Copa do Mundo no Catar. Desta forma, a seleção portuguesa se junta ao Brasil e à França como os times garantidos na próxima fase da competição.

O Uruguai, por outro lado, fará o jogo da vida diante de Gana, em duelo que marca a última rodada do Grupo H. Com um ponto, a seleção uruguaia terá que, obrigatoriamente, vencer os ganeses e torcer para que a Coreia do Sul pelo menos empate com Portugal.

Caso a Coreia do Sul vença Portugal e o Uruguai derrote Gana, ambas seleções ficarão empatadas na tabela com quatro pontos — ou seja, a vaga será definida no critério de desempate, cujo saldo de gols é o mais relevante.