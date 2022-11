Richarlison: quem é o jogador do Brasil autor de golaço na Copa

Em sua 1ª participação na Copa, Richarlison fez os dois gols que garantiram a vitória do Brasil contra Sérvia, no jogo de estreia da Seleção brasileira

O atacante Richarlison de Andrade, de 25 anos de idade, destacou-se no jogo de estreia da seleção brasileira na Copa do Mundo 2022.

O jogador, apelidado de pombo, protagonizou os dois gols que garantiram a vitória do Brasil contra a Sérvia nesta quinta-feira, 24 de novembro.

Atualmente, o capixaba Richarlison atua como atacante no time Tottenham, da Inglaterra.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Richarlison na Copa do Mundo 2022: por que seu apelido é pombo?

Em setembro de 2018, um vídeo de Richarlison dançando a música "Dança do Pombo", do MC Faísca e os Perseguidores, viralizou nas redes sociais. Devido à repercussão, ele passou a comemorar seus gols no Everton, clube que fazia parte na época, fazendo a mesma dancinha.

Dessa forma, o que era apenas uma brincadeira, lhe rendeu o apelido de "pombo".

Vídeo: assista aos gols de Richarlison pelo Brasil na Copa do Mundo

Sem brincadeira, esse gol do Richarlison foi um dos mais lindos que eu já vipic.twitter.com/wv8kR3UevD — Nazaré Amarga (@NazareAmarga) November 24, 2022

Tags