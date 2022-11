Bélgica vence Canadá pelo placar mínimo na estreia da Copa do Mundo

A Bélgica levou a melhor no duelo diante do Canadá. As equipes se enfrentaram no último jogo do quarto dia da Copa do Mundo 2022 e a seleção europeia venceu por 1 a 0. O gol foi anotado por Michy Batshuayi, aos 44 minutos do primeiro tempo.

O time europeu volta a campo no próximo domingo, 27, quando enfrenta o Marrocos às 10 horas. No mesmo dia, às 13 horas, o Canadá joga contra a Croácia.

Copa do Mundo: resultados de hoje, 23 de novembro (23/11)

Antes da vitória da Bélgica diante do Canadá por 1 a 0, a Espanha aplicou a maior goleada da atual Copa do Mundo na Costa Rica ao vencer por 7 a 0. Marrocos e Croácia abriram o quarto dia de Copa do Mundo com um empate em 0 a 0. Logo depois, a Alemanha viu o Japão construir uma vitória de virada por 2 a 1.

Bélgica x Canadá: saiba como foi a partida

Os primeiros minutos foram de intensa pressão canadense. Aos 9 minutos o Canadá conseguiu um escanteio após a finalização de Jonathan David ser travada pela defesa. Após a cobrança, Buchanan chutou e a bola explodiu na defesa. Com o auxílio do VAR, o árbitro constatou que a bola pegou na mão de Carrasco e o pênalti foi assinalado.

Alphonso Davies foi para a cobrança. O canadense bateu no canto esquerdo, mas não pegou bem e o chute acabou saindo fraco. Ao acertar o canto, Courtois espalmou. A bola chegou a voltar para Davies, que não conseguiu dominar e viu seu companheiro Jonathan David mandar o rebote por cima do travessão.

Aos 12 minutos, Hazard tinha a bola dominada na entrada da área, mas Buchanan estava atento e roubou. Após o domínio, o atacante foi derrubado e sua equipe pediu pênalti. O árbitro, porém, assinalou um impedimento. A marcação gerou muita revolta dos canadenses, já que o passe saiu de um jogador da Bélgica. O Canadá seguiu marcando com as linhas muito altas, dificultando muito as construções de jogadas da Bélgica.

Os europeus tiveram a primeira oportunidade de marcar aos 22 minutos, mas Batshuayi foi travado por Miller. Os canadenses agrediram outras vezes, mas em nenhuma delas a finalização saiu limpa para o gol, sempre desviando na defesa.

Em uma das poucas chances criadas na etapa, os belgas conseguiram balançar as redes. Aos 43, Alderweireld deu um belo lançamento do campo de defesa que chegou aos pés de Batshuayi. O atacante dominou nas costas dos defensores adversários e bateu cruzado com muita força. O goleiro Borjan chegou a encostar na bola, mas não conseguiu impedir o gol.

Na volta do intervalo, o Canadá seguiu em busca de seu gol. Logo de cara, aos 2 minutos, Eustáquio aplicou uma caneta em De Bruyne e cruzou para a área. Jonathan David subiu para cabecear, mas não conseguiu acertar a meta. Eustáquio teve outra oportunidade aos 4, mas sua finalização de fora da área acabou passando à direita do gol de Courtois.

A primeira grande chance da Bélgica saiu aos 21, quando De Bruyne carregou a bola no contra-ataque e tocou para a chegada de Batshuayi. O atacante não se deu conta que a marcação estava se aproximando e demorou para finalizar. Com isso, a defesa teve tempo para travar o chute. De Bruyne cresceu na partida e criou outras chances na sequência. Todas desperdiçadas por Batshuayi.

Na reta final, a Bélgica passou a apostar na habilidade de Trossard, que entrou no lugar de Hazard. Aos 41, o atacante disparou em direção a área e chegou na linha de fundo, mas se atrapalhou com a bola e cedeu o tiro de meta. O Canadá ameaçou com cruzamentos para a área, porém não conseguiu finalizar nenhuma delas. (Com Gazeta Esportiva)

