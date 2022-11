Croácia fica apenas no empate com Marrocos em estreia na Copa

Com o resultado, as equipes estão empatadas na liderança da chave, com um ponto cada. O grupo ainda conta com Bélgica e Canadá, que se enfrentam a partir das 16 horas (de Brasília), no Estádio Ahmed bin Ali

Atual vice-campeã do mundo, a Croácia não estreou na Copa do Mundo do Catar da forma que gostaria. Nesta quarta-feira, 23, a seleção croata ficou apenas no empate de 0 a 0 com Marrocos, na abertura do grupo F.

Com o resultado, as equipes estão empatadas na liderança da chave, com um ponto cada. O grupo ainda conta com Bélgica e Canadá, que se enfrentam a partir das 16 horas (de Brasília), no Estádio Ahmed bin Ali.

A Croácia volta a campo agora no domingo, às 13 horas (de Brasília), quando encara o Canadá, no Estádio Internacional Khalifa. No mesmo dia, às 10 horas, Marrocos enfrenta a Bélgica, no Estádio Al Thumama.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O jogo

Os croatas iniciaram a partida tentando partir para cima. Contudo, a equipe teve bastante dificuldades para encontrar espaços na defesa adversária. Com isso, a primeira finalização dos europeus precisou ser de longe. Com 16 minutos, Perisic interceptou um passe na intermediária e tentou surpreender o goleiro, mas mandou por cima.



A partir de então, o embate ficou bem truncado. A Croácia, assim, só voltou a assustar aos 45. Sosa foi acionado pela esquerda e cruzou rasteiro para Vlasic, que chegou batendo de primeira para grande defesa de Bono.

No lance seguinte, Modric pegou a sobra na entrada da área e soltou uma pancada que tirou tinta do travessão.

Já o segundo tempo começou mais animado. Com seis minutos, depois de chute bloqueado de En-Nesyru, Mazraoui apareceu na área e tentou de cabeça. Bem posicionado, Livakovic fez boa intervenção.

Os croatas responderam logo na sequência. Após cobrança de escanteio fechada de Modric, a bola ficou viva na área para o arremate de carrinho de Lovren. Em cima da linha, Amrabat afastou o perigo.

Aos 18, Marrocos voltou a animar os seus torcedores. Em jogada ensaiada de falta, Hakimi soltou uma pancada da intermediária e obrigou Livakovic a tirar de soco.

A partir de então, a Croácia tentou se lançar um pouco mais ao ataque. Com 25 minutos, Modric cobrou falta com veneno e En-Nesyri quase faz contra na tentativa de afastar. Instantes depois, a jogada se repetiu. Desta vez, Gvardiol testou para fora.

Nos minutos finais, os croatas seguiram tentando apertar, mas encontraram muitas dificuldades para levar perigo. Com isso, o embate terminou empatado, sem gols.

Ficha Técnica



Marrocos 0 X 0 Croácia

Local: Estádio Al Bayt, em Al Khor (QAT)

Data: 23 de novembro de 2022, quarta-feira

Horário: Às 7h (de Brasília)

Árbitro: Fernando Rapallini (ARG)

Assistentes: Juan Pablo Belatti (ARG) e Diego Bonfá (ARG)

VAR: Mauro Vigliano (ARG)

Cartões amarelos: Amrabat (Marrocos)

MARROCOS: Bono; Hakimi, Saiss, Aguerd e Mazraoui (Attiat-Allah); Ounahi (Sabiri) e Amrabat; Ziyech, Amallah e Boufal (Ez Abde); En-Nesyri (Hamdallah)

Técnico: Walid Regragui

CROÁCIA: Livakovic Juranovic, Lovren, Gvardiol e Borna Sosa; Modric, Brozovic e Kovacic (Majer); Vlasic (Pesalic), Kramaric (Livaja) e Perisic (Orsic).

Técnico: Zlatko Dalic

Tags