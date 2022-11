Goleada da Espanha contra a Costa Rica rende memes na internet; confira

A maior goleada da Copa do Mundo 2022 foi aplicada nesta quarta-feira, 23 de novembro (23/11). A Espanha bateu a Costa Rica por 7 a 0 no Catar, no terceiro jogo do quarto dia do Mundial de seleções.



Após a estreia com derrota, a seleção costarriquenha foi alvo de memes na internet, confira.



Coroa passada

obrigado, costa rica! pic.twitter.com/0LJROdhoQ3
November 23, 2022

Medo de goleada

Eu rindo dos memes do sete a zero da Costa Rica, e morrendo de medo do jogo do Brasil amanhã pic.twitter.com/vCx5PrJD0H — Duh (@b_duda_) November 23, 2022

Resumo da partida

Resumen del partido de España contra Costa Rica: pic.twitter.com/UkjBZ6YxaQ — Intrapiernoso (@Intrapiernoso) November 23, 2022

Deu pena!

Eu vendo a Espanha fazer sete a zero na Costa Rica pic.twitter.com/IAZ5V1KMtk — ケン⚔ (@kenreality) November 23, 2022

Goleiro da Espanha trabalhou hoje?

Goleiro da Espanha hoje pic.twitter.com/Qmavg0NLT9 — Raya Games #TheChickensFall

Eles não aguentavam mais

jogadores da costa rica toda vez que a espanha vem pro ataque pic.twitter.com/3Xt5NpzkIS — gabis

