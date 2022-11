Copa do Mundo: Argentina corta dois jogadores por lesão

O anúncio do corte do atacante foi feito na tarde desta quinta-feira, 17, logo após o primeiro treino da seleção albiceleste após chegada no Catar

Uma alteração na lista de convocados da Argentina para a Copa do Mundo 2022. Após sofrer uma lesão muscular, Nícolas González foi cortado do grupo de 26 jogadores hermanos. Para a vaga, o grupo albiceleste anunciou a convocação de Ángel Correa.

O anúncio do corte do atacante foi feito na tarde desta quinta-feira, 17, logo após o primeiro treino da Argentina após chegada no Catar. Antes de embarcar para o Mundial, o grupo participou de amistoso diante do Emirados Árabes Unidos, quando venceu por 5 a 0, mas o atacante não entrou em campo.

A Argentina estreia pelo Grupo C da Copa do Mundo contra a Arábia Saudita, às 7 horas (de Brasília) da próxima terça-feira, no Lusail Stadium. Em seguida, enfrenta o México, no sábado (26), a partir das 16 horas, novamente no Lusail. Por fim, encerra a participação na fase de grupos em duelo contra a Polônia, às 16 horas de quarta-feira (30), no 974 Stadium. O Mundial tem seu primeiro jogo já neste domingo, entre Catar e Equador.



Joaquín Correa também está fora do Mundial; Almada ganha a vaga

Também nesta quinta, a seleção argentina informou outra baixa no plantel que representa o país na Copa do Catar. Joaquín Correa, atacante da Internazionale, sofreu uma lesão no joelho esquerdo e também está fora do Mundial. A informação foi publicada no Twitter da AFA.

Além disso, a federação anunciou que o substituto será Thiago Almada, do Atlanta United. O jovem jogador de 21 anos disputou 31 partidas nesta temporada pela equipe norte-americana, marcou sete gols e deu sete assistências.

O atleta era tido como favorito para assumir a vaga por estar presente na lista preliminar da Argentina antes da convocação dos 26 jogadores e venceu a disputa com concorrentes do futebol europeu, como Giovane Simeone, do Napoli, e Alejandro Garnacho, do Manchester United. (Com Gazeta Esportiva)

