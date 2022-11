Craque de Senegal, Mané é cortado da Copa do Mundo por lesão

Senegal não poderá contar com seu principal jogador na Copa do Mundo do Catar. Isso porque, o atacante Sadio Mané, de 30 anos, não irá se recuperar de uma lesão na fíbula da perna direita a tempo de disputar o mundial deste ano. O corte foi confirmado pela assessoria da seleção africana, na tarde desta quinta-feira, 17.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Marquinhos exalta intensidade dos treinos da seleção: "O bicho pega"

Rodrygo fala sobre evolução na carreira, expectativa pela Copa e liderança de Neymar

Marquinhos despista sobre time titular para estreia da seleção na Copa

Em entrevista coletiva, o departamento médico de Senegal informou que novo exame de ressonância magnética foi realizado em Mané e, a partir dele foi constatado que o astro não teria condições de atuar na Copa do Mundo. A evolução física do atacante não foi da forma que os profissionais senegaleses imaginavam.



“Infelizmente o exame de hoje mostrou que a evolução não foi favorável como nós imaginamos. E infelizmente Sadio Mané não poderá jogar essa Copa do Mundo”, disse Manuel Alfonso, médico da delegação senegalesa.

A seleção de Senegal está no Grupo A da Copa do Mundo e fará a estreia na próxima segunda-feira, 21. O adversário será a favorita Holanda, às 13 horas.

Lesão de Mané

O astro do futebol se machucou dias antes de se apresentar à seleção de Senegal, para a Copa do Mundo. Na goleada do Bayern de Munique sobre o Werder Bremen por 6 a 1, no dia 8 de novembro, Mané deixou o gramado logo aos 20 minutos após lesionar a cabeça da fíbula da perna direita.



Tags