Com golaços de Messi e Di María, Argentina goleia Emirados Árabes em amistoso antes da Copa

A Argentina realizou na tarde desta quarta-feira, em Abu Dhabi, seu último teste antes de embarcar para a Copa do Mundo do Catar. No estádio Mohammed Bin Zayed, o time goleou os Emirados Árabes Unidos, por 5 a 0, com show da dupla Messi e Di María. Os outros gols foram marcados por Julián Álvarez e Joquín Correa.

A equipe comandada por Lionel Scaloni, agora, chegará ao Mundial com uma invencibilidade de 36 jogos. O recorde de partidas invictas por seleções pertence a Itália, com 37, e o time argentino pode bater esta marca durante a disputa da Copa.

Outra estatística destacável é relacionada a Messi, que alcançou seu 91º gol com a camisa "albiceleste". Ele também poderá atingir a marca centenária ao longo do torneio mundial do Catar.

Scaloni optou por utilizar a escalação considerada titular no amistoso, mesmo às vésperas da Copa. Apenas alguns jogadores que não reúnem as condições físicas ideais, como Dybala e Cristian Romero, ficaram de fora. O escolhido para substituir Lo Celso, cortado por lesão, foi Mac Allister. Após se desenhar a goleada, o técnico passou a poupar alguns dos principais nomes.

A Argentina agora se concentra para sua estreia no Mundial, marcada para as 7 horas (de Brasília) da próxima terça-feira, dia 22, diante da Arábia Saudita, no estádio Lusail. A seleção compõe o grupo C da competição, que ainda conta com México e Polônia.

Os Emirados Árabes, por sua vez, não marcarão presença no Catar. A equipe tem novo amistoso pela frente, desta vez no próximo sábado, contra Cazaquistão.

O jogo — A seleção de Emirados Árabes tentou fazer frente aos argentinos, mas o vasto placar no primeiro tempo foi construído com naturalidade. Aos 16 minutos, Messi recebeu lançamento e rolou para Julián Álvarez completar para o gol vazio.

Os dois seguintes foram de Di María (e que golaços). No primeiro, aos 24, o meia recebeu cruzamento de Acuña e pegou de primeira, sem deixar a bola cair. No segundo, aos 35, ele se livrou de dois marcadores na área, fintou o goleiro e mandou para a rede.

Ainda deu tempo do craque Lionel Messi guardar o dele no primeiro tempo. Aos 43, o astro limpou a marcação dupla dos adversários e bateu de direita, no ângulo: 4 a 0.

Os donos da casa chegaram a assustar com uma bola na trave de Hamad, logo nos minutos iniciais após a volta do intervalo. Aos 14, porém, os argentinos voltaram a marcar com Joaquín Correa, após boa jogada de De Paul.

