Espanha derrota Jordânia por 3 a 1 em último amistoso antes da Copa do Mundo

A Espanha enfrentou a Jordânia para o seu último amistoso preparatório para a Copa do Mundo. No Amman International Stadium, em Amã, na Jordânia, os espanhóis venceram por 3 a 1, com gols de Ansu Fati, Gavi e Nico Williams. Os donos da casa descontaram com Hamza Al-Dardour.

A seleção espanhola estreia na Copa do Mundo na próxima quarta-feira, quando enfrenta a Costa Rica. Em seguida, enfrentará a Alemanha, no dia 27 de novembro, e o Japão, no dia 01 de dezembro. Se terminarem a primeira fase na primeira colocação do Grupo E, os espanhóis enfrentarão o segundo colocado do Grupo F, composto por Bélgica, Croácia, Canadá e Marrocos, nas oitavas de final. Caso fique em segundo, encara o líder do Grupo F.

Campeã do mundo em 2010, na África do Sul, a Espanha foi eliminada na fase de grupos no Mundial seguinte, disputado em 2014, no Brasil. Quatro anos depois, na Copa da Rússia, os europeus ficaram em primeiro no grupo, mas caíram nas oitavas de final ao serem derrotados pelos donos da casa, nos pênaltis.

A Espanha precisou de 12 minutos para marcar o primeiro da partida. Marcos Asensio saiu em disparada na entrada da área e encontrou um passe para Ansu Fati. O espanhol bateu com classe de primeira, colocado, e acertou o canto inferior direito do goleiro adversário.

O segundo gol saiu depois da volta do intervalo. Com 11 minutos, Carlos Soler recebeu na lateral direita e aplicou uma linda caneta no defensor. O meia tocou para a chegada de Sarabia, que finalizou forte, mas parou na defesa. Na sobra, Gavi ajeitou o corpo e bateu no canto inferior direito, sem chances para o goleiro.

Os espanhóis marcaram pela terceira vez aos 38. Nico Williams recebeu na entrada da área, dominou tirando do zagueiro e bateu com força de esquerda, no pé da trave. Ainda deu tempo da Jordânia diminuir a vantagem com um gol de Hamza Al-Dardour, aos 47 minutos. O atacante aproveitou um cruzamento para chegar antes que a defesa, dominar a bola e tocar na saída do goleiro.

