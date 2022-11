Marquinhos exalta intensidade dos treinos da seleção: "O bicho pega"

Titular incontestável da seleção brasileira, Marquinhos gerou preocupação no início da semana, quando não treinou ao lado dos companheiros. Já nesta quinta-feira, 17, o zagueiro explicou que teve apenas um incômodo muscular. Ele também não poupou elogios à intensidade dos treinamentos que vêm ocorrendo em Turim de olho na Copa do Mundo.

“Vocês assustaram até a minha família (risos). Foi apenas um incômodo e estava me atrapalhando na performance nos treinos. Com a chegada da Copa, foi decidido com o staff médico do Paris Saint-Germain que eu precisaria de uns dias de tratamento antes de voltar à rotina de treinamentos pouco a pouco”, afirmou o defensor em coletiva de imprensa.

“Felizmente, hoje (quinta-feira) consegui fazer o treinamento completo com o time e vou trabalhar firme para estar 100% recuperado”, acrescentou.

Também nos últimos dias, outro assunto bastante comentado foi a atuação dos jogadores durante as atividades no CT da Juventus. Para Marquinhos, a intensidade está longe de ser um problema e, opostamente, traz benefícios ao time.

“O bicho pega nos treinos, mas as disputas são leais. Nós procuramos fazer nosso máximo e todos os jogadores que chegam querem mostrar trabalho e que estão bem para jogar. Os trabalhos aqui na seleção são muito intensos”, concluiu.

Com Marquinhos, a Seleção continua treinando em Turim, na Itália, até o sábado, 19, quando enfim viajará ao Catar para a disputa da Copa do Mundo.

A estreia no Mundial será no dia 24, quinta-feira, às 16 horas (de Brasília), contra a Sérvia, no Estádio Lusail. O Brasil integra o grupo G da competição, ao lado também de Suíça e Camarões.

