Argentina chega ao Catar para a disputa da Copa do Mundo

Uma das candidatas ao título, a Argentina chegou ao Catar para a disputa da Copa do Mundo. A seis dias da estreia na competição, os hermanos estão concentrados na Qatar University, em Doha, onde realizarão os treinamentos durante todo o torneio.

A seleção sul-americana começa o Mundial com uma invencibilidade de 36 partidas - a última derrota aconteceu para o Brasil, pela semifinal da Copa América 2019. Ainda nesta quarta, a equipe de Messi e companhia goleou o Emirados Árabes Unidos por 5 a 0, no último amistoso preparatório para a Copa.

Sobre o assunto Espanha derrota Jordânia por 3 a 1 em último amistoso antes da Copa do Mundo

Marquinhos exalta intensidade dos treinos da seleção: "O bicho pega"

Neymar nega pressão na Copa, aponta favoritos ao título e revela conversa com Messi

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Agora, os argentinos buscam igualar o recorde histórico de invencibilidade por seleções, pertencente à Itália, que soma 37 jogos seguidos sem derrota. Com isso, a uma partida do feito, a Argentina estreia pelo Grupo C da Copa do Mundo contra a Arábia Saudita, às 7 horas (de Brasília) da próxima terça-feira, no Lusail Stadium.

Em seguida, enfrenta o México, no sábado (26), a partir das 16 horas, novamente no Lusail. Por fim, encerra a participação na fase de grupos em duelo contra a Polônia, às 16 horas de quarta-feira (30), no 974 Stadium. O Mundial tem seu primeiro jogo já neste domingo, entre Catar e Equador.

Tags