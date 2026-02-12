Palpites rodada 3 do Brasileirão 2026 – Odds e prognóstico

Palpites da 3ª rodada do Brasileirão 2026 – Odds e prognósticosTerceira rodada do Brasileirão 2026, em quem apostar? Fluminense x Botafogo, Internacional x Palmeiras e muito mais. Veja odds e dicas de apostas
O Carnaval nem chegou e o Campeonato Brasileiro já está pegando fogo. A terceira rodada do Brasileirão 2026 tem clássico estadual, duelo de gigante e equipes já buscando sair da crise.
Fluminense x Botafogo, Internacional x Palmeiras e São Paulo x Grêmio são algumas das principais partidas para os seus palpites.
Veja todos os palpites da 3ª rodada do Brasileirão 2026, com as melhores odds, prognósticos e dicas de apostas.
Resumo - Todos os palpites da 3ª rodada do Brasileirão 2026 e onde assistir aos jogos
Confira um resumo rápido com todos os palpites da 3ª rodada do Brasileirão 2026, além de informações sobre onde assistir a cada partida.
|Jogo
|Odds
|Palpite
|Onde assistir
|Vitória x Flamengo
|1.87 na Br4bet
|Total de gols mais de 2.5
|Sportv/Premiere
|Mirassol x Cruzeiro
|1.63 na LuvaBet
|Empate anula aposta Mirassol
|Sportv/Premiere
|Chapecoense x Coritiba
|2.40 na Multibet
|Total de gols Chapecoense mais de 1.5
|Premiere
|Atlético-MG x Remo
|2.14 na Br4bet
|Empate ou vitória do Remo
|Premiere
|Vasco x Bahia
|1.98 na LuvaBet
|Total de gols mais de 2.5
|Globo/Premiere
|São Paulo x Grêmio
|2.36 na Multibet
|Handicap -0.75 São Paulo
|Globo/ Premiere/ GE TV
|Athletico-PR x Santos
|1.76 na Br4bet
|Empate devolve aposta Athletico-PR
|Premiere
|Fluminense x Botafogo
|1.84 na LuvaBet
|Ambos times marcam: não
|Record/Premiere/ Cazé TV
|Corinthians x Bragantino
|3.25 na Multibet
|Total de gols Bragantino mais de 1.5
|Premiere
|Internacional x Palmeiras
|1.75 na Br4bet
|Total de gols menos de 2.5
|Amazon Prime
Odds compiladas no dia 03/02/2026. As cotações são flutuantes. Jogue com responsabilidade +18
Palpites rodada 3 do Brasileirão 2026
Vitória x Flamengo
O duelo entre Vitória x Flamengo que abre a terceira rodada do Brasileirão 2026 ocorre na terça-feira, dia 10 de fevereiro, às 21h30, no Barradão, em Salvador (BA).
O Leão da Barra quer conquistar o segundo triunfo seguido como mandante no campeonato. O problema é que recebe um Fla já precisando dar uma resposta para a torcida após um começo de ano ruim.
Odds Vitória x Flamengo na Br4bet – Resultado final
Vitória - 5.00;
Empate - 3.66;
Flamengo - 1.64.
>> Dica de aposta: Total de gols mais de 2.5 - Odds de 1.87 na Br4bet
É sempre uma boa opção colocar esse duelo com muitos gols nos seus palpites no Brasileirão. Seis dos últimos sete confrontos entre as equipes tiveram pelo menos três gols.
Palpite Mirassol x Cruzeiro
A equipe do interior paulista quer seguir com a sequência invicta em casa contra a Raposa. A partida acontece na quarta-feira (11), a partir das 19h00, no Maião, em Mirassol (SP).
Odds Mirassol x Cruzeiro na LuvaBet– Resultado final
Mirassol - 2.28;
Empate - 3.16;
Cruzeiro - 2.74.
>> Dica de aposta: Empate anula a aposta Mirassol - Odds de 1.63 na LuvaBet
O Mirassol está perto de completar um ano sem perder como mandante, enquanto o Cruzeiro mostra instabilidade fora de casa desde o fim de 2025. O contexto favorece um triunfo paulista, mas uma aposta empate anula dá um pouco mais de segurança para quem ainda teme a força do elenco celeste.
Palpite Chapecoense x Coritiba
Rivais alviverdes repetem confronto que ocorreu ano passado na Série B. O jogo será realizado na quarta-feira (11), a partir das 19h, na Arena Condá, em Chapecó (SC).
Odds Chapecoense x Coritiba na Multibet – Resultado final
Chapecoense - 2.36;
Empate - 2.90;
Coritiba - 3.00.
>> Dica de aposta: Total de gols Chapeconse mais de 1.5 - Odds de 2.40 na Multibet
A Chape vive um grande momento ofensivo jogando no seu próprio estádio. Ela fez 4 a 2 no Santos na estreia no Brasileirão, e chegou a golear o Joinville por 6 a 0 antes. Aproveitar a boa fase do ataque e colocar pelo menos dois gols para o clube nas apostas under/over é uma boa opção.
Palpites da rodada 3 do Brasileirão 2026
Atlético-MG x Remo
O duelo acontece na quarta-feira, dia 11 de fevereiro, às 20h, na Arena MRV, em Belo Horizonte. O Galo busca a sua primeira vitória em casa neste Brasileirão, enquanto o Remo quer provar que pode incomodar na Série A.
Odds Atlético-MG x Remo na Br4bet - Resultado Final
Atlético-MG - 1.58;
Empate - 3.75;
Remo - 5.50.
>> Dica de aposta: Empate ou vitória do Remo - Odds de 2.14 na Br4bet
O Atlético-MG sofreu muito em jogos na Arena MRV em janeiro. A equipe venceu o clássico contra o Cruzeiro, mas também somou outros três empates em casa. O Galo é favorito, mas o cenário é o ideal para uma chance dupla para quem busca uma zebra na rodada.
Vasco x Bahia
No confronto da quarta-feira (11), em São Januário, o Cruz-Maltino tenta encerrar a má fase do ataque contra um Esquadrão de Aço que sonha com a segunda vitória como visitante no Brasileirão. A partida começa a partir das 21h30.
Odds Vasco x Bahia na LuvaBet - Resultado Final
Vasco - 2.39;
Empate - 3.06;
Bahia - 2.67.
>> Dica de aposta: total de gols mais de 2.5 - Odds de 1.98 na LuvaBet
Os dois últimos confrontos entre as equipes no Rio de Janeiro tiveram pelo menos quatro gols. O início de ano do Vasco não favorece um jogo tão movimentado assim, mas a chance de pelo menos três tentos é alta.
São Paulo x Grêmio
O Tricolor faz sua segunda partida no Morumbi no Brasileirão 2026 contra o rival gaúcho. O confronto de São Paulo x Grêmio acontece no dia 11 de fevereiro, às 21h, em São Paulo (SP).
Odds São Paulo x Grêmio na Multibet – Resultado final
São Paulo - 2.00;
Empate - 3.10;
Grêmio - 3.60.
>> Dica de aposta: Handicap -0.75 para o São Paulo - Odds de 2.36 na Multibet
Este é um bom jogo para quem busca uma aposta mais apimentada do que os palpites 1x2. O Grêmio vem tendo muitas dificuldades jogando como visitante, perdendo as duas últimas partidas, uma delas uma goleada contra o Inter. Colocar que o São Paulo consegue vencer por dois gols de vantagem tem boas chances de acerto.
Athletico-PR x Santos
O Furacão faz a sua estreia na Arena da Baixada na Série A contra o Peixe. A partida será na quinta-feira (12), às 19h, em Curitiba (PR).
Odds Athletico-PR x Santos na Br4bet – Resultado final
Athletico-PR - 2.54;
Empate - 3.14;
Santos - 2.71.
>> Dica de aposta: Empate devolve a aposta Athletico-PR - Odds de 1.76 na Br4bet
O Santos vem sofrendo muito fora de casa neste começo de ano. Exemplo disso é que não venceu nenhum jogo como visitante em janeiro. Isso, somada a festa que a torcida do Athletico promete fazer na volta à Série A, faz o Furacão ser o favorito.
Rodada 3 do Brasileirão palpites
Fluminense x Botafogo
Fluminense e Botafogo fazem o grande clássico da terceira rodada do Brasileirão 2026. A partida será disputada na quinta-feira (12), às 19h30, no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).
Odds Fluminense x Botafogo na LuvaBet – Resultado final
Fluminense - 2.15;
Empate - 3.20;
Botafogo - 2.93.
>> Dica de aposta: Ambos times marcam não - Odds de 1.84 na LuvaBet
O clássico é uma boa oportunidade para colocar o “não” no mercado de ambos times marcam. Cinco dos últimos seis confrontos entre os rivais tiveram pelo menos um dos lados saindo de campo zerado.
Corinthians x Bragantino
O Timão volta a jogar no Campeonato Brasileiro contra o Massa Bruta. A partida será às 20h de quinta-feira (12), na Neo Química Arena, em São Paulo (SP).
Odds Corinthians x Bragantino na Multibet – Resultado final
Corinthians - 1.92;
Empate – 3.25;
Bragantino - 3.66.
>> Dica de aposta: Total de gols Bragantino mais de 1.5 - Odds de 3.25 na MultiBet
O Bragantino parece ter o número da defesa corintiana. O Massa Bruta fez pelo menos dois gols no Timão nos últimos três encontros entre as equipes, incluindo em janeiro deste ano. Independente do vencedor, a chance do Braga fazer novamente dois gols é alta.
Internacional x Palmeiras
Colorado tenta a primeira vitória em casa no Campeonato Brasileiro em duelo contra o Verdão. A partida entre Internacional x Palmeiras será disputada na quinta-feira (12), às 21h30, no Beira-Rio, em Porto Alegre (RS).
Odds Internacional x Palmeiras na Br4bet – Resultado final
Internacional - 3.20;
Empate - 3.10;
Palmeiras - 2.25.
>> Dica de aposta: Total de gols menos de 2.5 - Odds de 1.75 na Br4bet
O duelo costuma ser muito amarrado quando disputado no Beira-Rio. Os últimos três confrontos na casa colorada tiveram menos de três gols.
Classificação do Brasileirão 2026 atualizada
Mais casas de apostas para palpites Brasileirão 2026
Palpites da rodada 1 do Brasileirão 2026 - Perguntas frequentes
Por que o Athletico-PR tem um jogo a menos no Brasileirão 2026?
O duelo do Athletico-PR contra o Corinthians na segunda rodada foi adiado para ajustar o calendário do Timão, que não pôde jogar no Paulistão no fim de semana da Supercopa do Brasil.
Por que só o Flamengo joga na terça na 3ª rodada do Brasileirão 2026?
O jogo do Flamengo foi antecipado para terça para dar mais tempo de preparação do clube para o duelo de ida da Recopa Sul-Americana. A equipe enfrenta o Lanús na Argentina no dia 19 de fevereiro.
Onde vai passar Internacional x Palmeiras no Brasileirão?
Internacional x Palmeiras terá transmissão exclusiva na Amazon Prime nas plataformas de streaming.
Recado do Autor
**Lembramos que as Odds mostradas aqui refletem sobre o momento de nossa pesquisa, e podem ser alteradas pelo operador antes ou durante uma partida.
* Este artigo assume compromisso com o Jogo Responsável, conforme exige a Lei nº 14.790.
** As apostas só podem ser feitas por adultos maiores de 18 anos e o jogo deve ser uma forma de entretenimento e nunca uma fonte de renda.
Caso sinta que as apostas estão afetando negativamente sua vida, é importante buscar ajuda e suporte em meios confiáveis, como o BeGambleAware ou no Instituto Brasileiro de Jogo Responsável. Jogue com responsabilidade!
