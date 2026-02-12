Palpites rodada 3 do Brasileirão 2026 – Odds e prognóstico

Terceira rodada do Brasileirão 2026, em quem apostar? Fluminense x Botafogo, Internacional x Palmeiras e muito mais. Veja odds e dicas de apostas

O Carnaval nem chegou e o Campeonato Brasileiro já está pegando fogo. A terceira rodada do Brasileirão 2026 tem clássico estadual, duelo de gigante e equipes já buscando sair da crise.

Fluminense x Botafogo, Internacional x Palmeiras e São Paulo x Grêmio são algumas das principais partidas para os seus palpites.

Veja todos os palpites da 3ª rodada do Brasileirão 2026, com as melhores odds, prognósticos e dicas de apostas.

Resumo - Todos os palpites da 3ª rodada do Brasileirão 2026 e onde assistir aos jogos

Confira um resumo rápido com todos os palpites da 3ª rodada do Brasileirão 2026, além de informações sobre onde assistir a cada partida.

Odds compiladas no dia 03/02/2026. As cotações são flutuantes. Jogue com responsabilidade +18

Palpites rodada 3 do Brasileirão 2026

Vitória x Flamengo

O duelo entre Vitória x Flamengo que abre a terceira rodada do Brasileirão 2026 ocorre na terça-feira, dia 10 de fevereiro, às 21h30, no Barradão, em Salvador (BA).

O Leão da Barra quer conquistar o segundo triunfo seguido como mandante no campeonato. O problema é que recebe um Fla já precisando dar uma resposta para a torcida após um começo de ano ruim.

Odds Vitória x Flamengo na Br4bet – Resultado final

Vitória - 5.00;

Empate - 3.66;

Flamengo - 1.64.

>> Dica de aposta: Total de gols mais de 2.5 - Odds de 1.87 na Br4bet

É sempre uma boa opção colocar esse duelo com muitos gols nos seus palpites no Brasileirão. Seis dos últimos sete confrontos entre as equipes tiveram pelo menos três gols.

Palpite Mirassol x Cruzeiro

A equipe do interior paulista quer seguir com a sequência invicta em casa contra a Raposa. A partida acontece na quarta-feira (11), a partir das 19h00, no Maião, em Mirassol (SP).

Odds Mirassol x Cruzeiro na LuvaBet– Resultado final

Mirassol - 2.28;

Empate - 3.16;

Cruzeiro - 2.74.

>> Dica de aposta: Empate anula a aposta Mirassol - Odds de 1.63 na LuvaBet

O Mirassol está perto de completar um ano sem perder como mandante, enquanto o Cruzeiro mostra instabilidade fora de casa desde o fim de 2025. O contexto favorece um triunfo paulista, mas uma aposta empate anula dá um pouco mais de segurança para quem ainda teme a força do elenco celeste.

Palpite Chapecoense x Coritiba

Rivais alviverdes repetem confronto que ocorreu ano passado na Série B. O jogo será realizado na quarta-feira (11), a partir das 19h, na Arena Condá, em Chapecó (SC).

Odds Chapecoense x Coritiba na Multibet – Resultado final

Chapecoense - 2.36;

Empate - 2.90;

Coritiba - 3.00.

>> Dica de aposta: Total de gols Chapeconse mais de 1.5 - Odds de 2.40 na Multibet

A Chape vive um grande momento ofensivo jogando no seu próprio estádio. Ela fez 4 a 2 no Santos na estreia no Brasileirão, e chegou a golear o Joinville por 6 a 0 antes. Aproveitar a boa fase do ataque e colocar pelo menos dois gols para o clube nas apostas under/over é uma boa opção.

Palpites da rodada 3 do Brasileirão 2026

Atlético-MG x Remo

O duelo acontece na quarta-feira, dia 11 de fevereiro, às 20h, na Arena MRV, em Belo Horizonte. O Galo busca a sua primeira vitória em casa neste Brasileirão, enquanto o Remo quer provar que pode incomodar na Série A.

Odds Atlético-MG x Remo na Br4bet - Resultado Final

Atlético-MG - 1.58;

Empate - 3.75;

Remo - 5.50.

>> Dica de aposta: Empate ou vitória do Remo - Odds de 2.14 na Br4bet

O Atlético-MG sofreu muito em jogos na Arena MRV em janeiro. A equipe venceu o clássico contra o Cruzeiro, mas também somou outros três empates em casa. O Galo é favorito, mas o cenário é o ideal para uma chance dupla para quem busca uma zebra na rodada.

Vasco x Bahia

No confronto da quarta-feira (11), em São Januário, o Cruz-Maltino tenta encerrar a má fase do ataque contra um Esquadrão de Aço que sonha com a segunda vitória como visitante no Brasileirão. A partida começa a partir das 21h30.

Odds Vasco x Bahia na LuvaBet - Resultado Final

Vasco - 2.39;

Empate - 3.06;

Bahia - 2.67.

>> Dica de aposta: total de gols mais de 2.5 - Odds de 1.98 na LuvaBet

Os dois últimos confrontos entre as equipes no Rio de Janeiro tiveram pelo menos quatro gols. O início de ano do Vasco não favorece um jogo tão movimentado assim, mas a chance de pelo menos três tentos é alta.

São Paulo x Grêmio

O Tricolor faz sua segunda partida no Morumbi no Brasileirão 2026 contra o rival gaúcho. O confronto de São Paulo x Grêmio acontece no dia 11 de fevereiro, às 21h, em São Paulo (SP).

Odds São Paulo x Grêmio na Multibet – Resultado final

São Paulo - 2.00;

Empate - 3.10;

Grêmio - 3.60.

>> Dica de aposta: Handicap -0.75 para o São Paulo - Odds de 2.36 na Multibet

Este é um bom jogo para quem busca uma aposta mais apimentada do que os palpites 1x2. O Grêmio vem tendo muitas dificuldades jogando como visitante, perdendo as duas últimas partidas, uma delas uma goleada contra o Inter. Colocar que o São Paulo consegue vencer por dois gols de vantagem tem boas chances de acerto.

Athletico-PR x Santos

O Furacão faz a sua estreia na Arena da Baixada na Série A contra o Peixe. A partida será na quinta-feira (12), às 19h, em Curitiba (PR).

Odds Athletico-PR x Santos na Br4bet – Resultado final

Athletico-PR - 2.54;

Empate - 3.14;

Santos - 2.71.

>> Dica de aposta: Empate devolve a aposta Athletico-PR - Odds de 1.76 na Br4bet

O Santos vem sofrendo muito fora de casa neste começo de ano. Exemplo disso é que não venceu nenhum jogo como visitante em janeiro. Isso, somada a festa que a torcida do Athletico promete fazer na volta à Série A, faz o Furacão ser o favorito.

Rodada 3 do Brasileirão palpites

Fluminense x Botafogo

Fluminense e Botafogo fazem o grande clássico da terceira rodada do Brasileirão 2026. A partida será disputada na quinta-feira (12), às 19h30, no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).

Odds Fluminense x Botafogo na LuvaBet – Resultado final

Fluminense - 2.15;

Empate - 3.20;

Botafogo - 2.93.

>> Dica de aposta: Ambos times marcam não - Odds de 1.84 na LuvaBet

O clássico é uma boa oportunidade para colocar o “não” no mercado de ambos times marcam. Cinco dos últimos seis confrontos entre os rivais tiveram pelo menos um dos lados saindo de campo zerado.

Corinthians x Bragantino

O Timão volta a jogar no Campeonato Brasileiro contra o Massa Bruta. A partida será às 20h de quinta-feira (12), na Neo Química Arena, em São Paulo (SP).

Odds Corinthians x Bragantino na Multibet – Resultado final

Corinthians - 1.92;

Empate – 3.25;

Bragantino - 3.66.

>> Dica de aposta: Total de gols Bragantino mais de 1.5 - Odds de 3.25 na MultiBet

O Bragantino parece ter o número da defesa corintiana. O Massa Bruta fez pelo menos dois gols no Timão nos últimos três encontros entre as equipes, incluindo em janeiro deste ano. Independente do vencedor, a chance do Braga fazer novamente dois gols é alta.

Internacional x Palmeiras

Colorado tenta a primeira vitória em casa no Campeonato Brasileiro em duelo contra o Verdão. A partida entre Internacional x Palmeiras será disputada na quinta-feira (12), às 21h30, no Beira-Rio, em Porto Alegre (RS).

Odds Internacional x Palmeiras na Br4bet – Resultado final

Internacional - 3.20;

Empate - 3.10;

Palmeiras - 2.25.

>> Dica de aposta: Total de gols menos de 2.5 - Odds de 1.75 na Br4bet

O duelo costuma ser muito amarrado quando disputado no Beira-Rio. Os últimos três confrontos na casa colorada tiveram menos de três gols.

Classificação do Brasileirão 2026 atualizada

Mais casas de apostas para palpites Brasileirão 2026

Palpites da rodada 1 do Brasileirão 2026 - Perguntas frequentes

Por que o Athletico-PR tem um jogo a menos no Brasileirão 2026?

O duelo do Athletico-PR contra o Corinthians na segunda rodada foi adiado para ajustar o calendário do Timão, que não pôde jogar no Paulistão no fim de semana da Supercopa do Brasil.

Por que só o Flamengo joga na terça na 3ª rodada do Brasileirão 2026?

O jogo do Flamengo foi antecipado para terça para dar mais tempo de preparação do clube para o duelo de ida da Recopa Sul-Americana. A equipe enfrenta o Lanús na Argentina no dia 19 de fevereiro.

Onde vai passar Internacional x Palmeiras no Brasileirão?

Internacional x Palmeiras terá transmissão exclusiva na Amazon Prime nas plataformas de streaming.

Recado do Autor

**Lembramos que as Odds mostradas aqui refletem sobre o momento de nossa pesquisa, e podem ser alteradas pelo operador antes ou durante uma partida.

* Este artigo assume compromisso com o Jogo Responsável, conforme exige a Lei nº 14.790.

** As apostas só podem ser feitas por adultos maiores de 18 anos e o jogo deve ser uma forma de entretenimento e nunca uma fonte de renda.

Caso sinta que as apostas estão afetando negativamente sua vida, é importante buscar ajuda e suporte em meios confiáveis, como o BeGambleAware ou no Instituto Brasileiro de Jogo Responsável. Jogue com responsabilidade!

Artigos relacionados