Palpite Villarreal x Barcelona: Odds, Mercados e Onde Assistir

Palpite Villarreal x Barcelona: o Barcelona tenta manter a liderança do Campeonato Espanhol enfrentando um Villarreal muito forte em casa.

O duelo pela 17ª rodada da La Liga 2025/26 acontece no domingo, 21 de dezembro, às 12h15 (de Brasília), no Estádio de la Cerámica, em Vila-real.

O Submarino Amarelo quer manter a invencibilidade em casa para encostar na ponta da tabela. Já os catalães querem disparar na liderança do campeonato, empurrados pelo seu poderoso ataque.

Total de gols acima de 4.5 Odds 2.71 na Br4bet Data e Horário Domingo – 21/12 – 12h15 (de Brasília) Estádio: Estadio de la Cerámica Onde assistir: Disney+

Palpites Villarreal x Barcelona: Mercados, odds e dicas de aposta – La Liga 2025/26

Palpite 1: Total de gols mais de 4.5, com odds 2.71 na Br4bet

O confronto tem histórico imediato extremamente movimentado: os últimos quatro Villarreal x Barcelona terminaram com pelo menos cinco gols, sendo uma boa opção no under/over

O Barcelona possui o melhor ataque da competição e já somou cinco partidas com cinco gols ou mais na temporada.

O Villarreal também contribui ofensivamente, é o 3º melhor ataque e já registrou duas partidas com cinco gols.

Palpite 2: Total de chutes a gol mais de 10.5, com odds 1.80 na BetMGM

Tendo em vista a expectativa de alta produção ofensiva, o mercado de chutes certos também aparece como boa alternativa nos seus palpites de futebol.

O Villarreal tem média de 5.1 finalizações certas por jogo, enquanto o Barça tem 7.8, segundo o Sofascore. A chance de pelo menos 11 chutes na meta é alta.

Palpite 3: Vitória ou empate do Villarreal, com odds 1.68 na Multibet

Mesmo com o favoritismo do Barcelona nas casas de apostas, o Villarreal tem um ponto-chave: não perdeu em casa na La Liga, somando sete vitórias e um empate.

O Submarino Amarelo costuma elevar seu desempenho como mandante, o que torna a chance dupla uma opção sólida.

Odds Villarreal x Barcelona - Resultado final pela La Liga:

Casas de apostas Girona Empate Atlético de Madrid Br4bet 2.85 4.33 2.00 BetMGM 3.30 4.40 1.94 Multibet 2.83 4.25 1.95

Mais mercados e Odds Villarreal x Barcelona

Villarreal x Barcelona palpite La Liga 2025/26: Análise do confronto e prognóstico

Villarreal x Barcelona coloca frente a frente dois ataques de alto rendimento na La Liga. O jogo promete ser um dos mais ofensivos da rodada.

O Villarreal é o terceiro melhor ataque do campeonato, e tenta reduzir a distância para o topo da tabela mantendo sua excelente campanha como mandante.

O Barcelona, líder da competição, chega sustentado pelo melhor ataque da liga, com média próxima de três gols por jogo.

Com dois times fortes ofensivamente, o duelo tende a ser aberto e com boas chances para ambos os lados.

Palpite Villarreal: Submarino Amarelo segue invicto em casa?

Não anda sendo fácil enfrentar o Villarreal dentro do Estádio de la Cerámica.



O Submarino Amarelo está invicto em casa nesta temporada do Campeonato Espanhol, e com uma campanha invejável. São sete vitórias e apenas um empate como mandante.

Isso faz a equipe ser a terceira colocada na La Liga, e pode encostar na ponta caso vença exatamente o líder da competição.

Para isso, conta com o seu bom desempenho ofensivo. O Villarreal é o terceiro melhor ataque da La Liga, tendo registrado 31 gols em 15 jogos. A tendência é que siga neste embalo em um jogo decisivo.

Últimos jogos do Villarreal

Villarreal 2 x 0 Getafe – La Liga;

CA Antoniano 1 (3) x (5) 1 Villarreal – Copa do Rei;

Real Sociedad 2 x 3 Villarreal – La Liga;

Borussia Dortmund 4 x 0 Villarreal – Champions League;

Villarreal 2 x 1 Mallorca – La Liga.

Palpite Barcelona: ataque faz o Barça disparar na liderança?

Um dos motivos do Barcelona estar na liderança do Campeonato Espanhol é que seu ataque vem funcionando, e muito.

São 47 gols em 16 jogos, média de 2.94 por jogo na La Liga. Sendo 11 deles de Ferran Torres, vice-artilheiro da competição, mesmo muitas vezes sendo reserva de Lewandowski.

O torcedor catalão espera que ele continue trabalhando neste duelo, para que a equipe já abra uma ampla vantagem para o terceiro colocado na briga pelo bicampeonato.

Mas para isso a defesa tem que melhorar. São 20 gols sofridos em 16 jogos. Ela é a pior entre os seis primeiros clubes do campeonato.

Últimos jogos do Barcelona

Barcelona 2 x 1 Eintracht Frankfurt – Champions League;

Betis 3 x 5 Barcelona – La Liga;

Barcelona 3 x 1 Atlético de Madrid – La Liga;

Barcelona 3 x 1 Alavés – La Liga;

Chelsea 3 x 0 Barcelona – Champions League.

Escalações Villarreal x Barcelona

Provável escalação do Villarreal

Uma provável escalação do Villarreal tem Luiz Júnior, Pau Navarro, Renato Veiga, Juan Foyth, Sergi Cardona, Tajon Buchanan, Dani Parejo, Comesaña, Alberto Moleiro, Ayoze Pérez, Mikautadze.

Treinador: Marcelino García;

Esquema tático mais usado: 4-4-2.

Provável escalação do Barcelona

Uma provável escalação do Barcelona tem Szczesny, Eric García, Christensen, Cubarsí, Baldé, Fermín López, de Jong, Dani Olmo, Lewandowski, Yamal, Marcus Rashford.

Treinador: Hansi Flick;

Esquema tático mais usado: 4-2-3-1.

Villarreal x Barcelona onde assistir ao vivo

Villarreal x Barcelona onde assistir: a partida da 17ª rodada da La Liga terá transmissão do Disney+ no streaming.

Últimos confrontos entre Villarreal x Barcelona

Barcelona 2 x 3 Villarreal - La Liga 2024/25

Villarreal 1 x 5 Barcelona - La Liga 2024/25

Barcelona 3 x 5 Villarreal - La Liga 2023/24

Palpite Villarreal x Barcelona - La Liga 2025/26 - Prognóstico final

Villarreal x Barcelona deve ser um dos jogos mais movimentados do futebol mundial neste fim de semana.

O histórico recente, somado ao fato de serem dois dos melhores ataques da Espanha, projetam um jogo de muitos gols. As melhores apostas apontam placares elevados, e ótimas estatísticas ofensivas de ambos os clubes.

Tabela atualizada da La Liga

Mais casas de apostas para palpites Villarreal x Barcelona

Villarreal x Barcelona palpite - Perguntas Frequentes

Como é o histórico de confrontos entre Villarreal e Barcelona?

As equipes se enfrentaram 56 vezes. São 12 vitórias do Villarreal, 34 vitórias do Barcelona e 10 empates

Por que o Villarreal é conhecido como Submarino Amarelo?

A alcunha surgiu nos anos 60, inspirada na música dos Beatles, pois o uniforme do clube é amarelo.

O estádio do Villarreal se chama Estádio de la Cerámica ou El Madrigal?

É o Estadio de la Cerámica. O nome tradicional é El Madrigal, mas foi alterado em 2017.

