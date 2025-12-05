Palpite Vasco x Fluminense: Odds e Onde Assistir a Copa do Brasil

Palpite Vasco x Fluminense, em quem apostar na Copa do Brasil? As melhores odds, estatísticas, dicas e mercados. Quem é o favorito?

Palpite Vasco x Fluminense: Clássico carioca decide um dos finalistas da Copa do Brasil. A partida será disputada na quinta-feira, dia 11 de dezembro, às 20h00, no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).

O Cruz-Maltino quer esquecer a instabilidade no Brasileirão para conseguir um título na temporada.

Já o Flu quer confirmar a recuperação no fim do ano, coroando o trabalho de Zubeldía.

Jogo Vasco x Fluminense Palpite rápido Total de gols mais de 2.5 Odds 2,20 na Br4bet Data e horário Quinta-feira - 11/12 - 20h00 (de Brasília) Estádio: Maracanã Onde assistir: Sportv/ Amazon Prime/ Premiere

Jogue com responsabilidade +18

Palpites Vasco x Fluminense: mercados, odds e dicas de aposta - Copa do Brasil 2025

Palpite 1: Total de gols mais de 2.5, com odds 2.20 na Br4bet

Vasco x Fluminense anda sendo um clássico que favorece colocar mais de três gols nas apostas under/over.

Três dos últimos cinco confrontos entre as equipes tiveram ao menos três tentos, sendo que os outros dois tiveram dois gols.

Palpite 2: Total de chutes a gol Vasco mais de 3.5, com odds 1.72 na BetMGM

O Vasco é uma típica equipe de Fernando Diniz, tanto que cria muitas chances, mesmo quando não marca gol.

Exemplo disso é que a equipe teve média de 4.7 chutes certos no Brasileirão, segundo a plataforma Sofascore. Em um jogo que pode decidir o ano, a tendência é pelo menos manter o volume.

Palpite 3: Primeiro gol marcado Fluminense, com odds 2.20 na Multibet

O contexto do último mês favorece palpites do Fluminense abrindo o placar no Maracanã.

A equipe tricolor mostrou uma defesa extremamente sólida na reta final do Brasileirão, mantendo o adversário zerado em quatro jogos em novembro. O Vasco, foi o oposto, levando gols em todas as seis partidas do mês.

Odds Vasco x Fluminense - Resultado final pela Copa do Brasil:

Casas de apostas Vasco

Empate Fluminense

Br4bet 2.36 3.10 3.00 BetMGM 2.35 3.10 3.05 Multibet 2.36 3.00 2.90

Jogue com responsabilidade +18

Mais mercados e odds Vasco x Fluminense

Vasco x Fluminense palpite Copa do Brasil 2025: análise do confronto e prognóstico

Vasco x Fluminense é uma semifinal da Copa do Brasil entre rivais em caminhos opostos no último mês.

O Cruz-Maltino viveu um drama na reta final do Brasileirão após uma longa sequência de derrotas, escapando do rebaixamento apenas nas rodadas derradeiras.

Já o Flu fez o caminho oposto, conseguindo a vaga na Libertadores após uma grande arrancada no último mês de competição.

Palpite Vasco: Cruz-Maltino recupera o bom futebol?

O Vasco de Fernando Diniz viveu o seu melhor momento da temporada logo após eliminar o Botafogo nas quartas da Copa do Brasil. O torcedor espera que outro clássico na competição faça a equipe retomar o bom desempenho.

O Cruz-Maltino teve apenas uma derrota em nove jogos após avançar de fase. O problema é que imediatamente depois emendou cinco derrotas seguidas no Brasileirão. Com isso, houve risco real de rebaixamento.

A esperança é que o mata-mata faça ressurgir a equipe que foi sensação no meio do ano. Para isso, precisa arrumar a defesa. Ela foi vazada em sete partidas seguidas em novembro, sendo um dos motivos da crise.

No ataque, a esperança é a recuperação do jovem Rayan. Ele foi fundamental na partida contra o Inter, que tirou o risco de rebaixamento, ao marcar dois gols. Na Copa do Brasil, ele é o vice-artilheiro, com quatro.

Últimos jogos do Vasco

Vasco 0 x 2 Mirassol - Brasileirão 2025

Vasco 5 x 1 Internacional - Brasileirão 2025;

Bahia 1 x 0 Vasco - Brasileirão 2025;

Grêmio 2 x 0 Vasco - Brasileirão 2025;

Vasco 1 x 3 Juventude - Brasileirão 2025;

Palpite Fluminense: Flu é a equipe em melhor fase na Copa do Brasil?

O segundo semestre do Fluminense não foi encantador, sendo eliminado da Sul-Americana e no meio da tabela no Brasileirão, mas há um argumento para acreditar que a equipe é a que chega em melhor fase nas semis da Copa do Brasil.

A equipe do técnico Luis Zubeldía conseguiu a classificação na Libertadores pelo campeonato nacional após ficar cinco jogos invicta em novembro. E não foi apenas por uma tabela fácil, enfrentou os quatro primeiros do Brasileirão neste período.

O ápice foi a goleada por 6 a 0 contra o São Paulo no Maracanã, que garantiu pelo menos o G-7 para a equipe.

Apesar disso, o maior trunfo está na defesa. Ela foi vazada só uma vez nesta sequência. Se mantiver o desempenho, as chances de título sobem exponencialmente.

Últimos jogos do Fluminense

Grêmio 1 x 2 Fluminense - Brasileirão 2025

Fluminense 6 x 0 São Paulo - Brasileirão 2025;

Palmeiras 0 x 0 Fluminense - Brasileirão 2025;

Fluminense 2 x 1 Flamengo - Brasileirão 2025;

Cruzeiro 0 x 0 Fluminense - Brasileirão 2025;

Escalações Vasco x Fluminense

Provável escalação do Vasco

Uma provável escalação do Vasco tem Léo Jardim, Paulo Henrique, Robert Renan, Cuesta, Lucas Piton, Cauan Barros, Philippe Coutinho, Thiago Mendes, Andrés Gómez, Rayan, Nuno Moreira.

Treinador: Fernando Diniz;

Esquema tático mais usado: 4-2-3-1.

Provável escalação do Fluminense

Uma provável escalação do Fluminense tem Fábio, Samuel Xavier, Freytes, Thiago Silva, Renê, Martinelli, Canobbio, Acosta, Hércules, Serna, Everaldo.

Treinador: Luis Zubeldía;

Esquema tático mais usado: 4-1-4-1.

Vasco x Fluminense onde assistir ao vivo

Vasco x Fluminense onde assistir: a semifinal da Copa do Brasil terá transmissão ao vivo do Sportv na TV fechada e do Premiere e Amazon Prime no streaming.

Últimos confrontos entre Vasco x Fluminense

Vasco 2 x 0 Fluminense - Brasileirão 2025;

Fluminense 2 x 1 Vasco - Brasileirão 2025;

Vasco 1 x 2 Fluminense - Carioca 2025.

Palpite Vasco x Fluminense - Copa do Brasil 2025 - Prognóstico final

Vasco x Fluminense promete ser um clássico muito duro, entre duas equipes que buscam encerrar a temporada em alta. O Cruz-Maltino sofreu no último mês, enquanto o Flu vive grande momento

Mesmo assim, as casas de apostas colocam o Vasco como favorito nos palpites 1x2. E você, qual o seu palpite para Vasco x Fluminense na Copa do Brasil?

Mais casas de apostas para palpites Copa do Brasil 2025

Vasco x Fluminense palpite - Perguntas Frequentes

Quanto Vasco ou Fluminense ganharão se chegarem na final da Copa do Brasil?

A Copa do Brasil vai pagar pelo menos R$33 milhões para quem chegar à final, além dos valores já garantidos nas fases anteriores.

Por que Vasco x Fluminense não será em São Januário?

O Vasco até tentou levar a semifinal da Copa do Brasil para o seu estádio, mas ele não foi considerado seguro para clássicos cariocas pelas forças de segurança.

Qual é o histórico de Vasco x Fluminense na Copa do Brasil?

São 4 jogos entre as duas equipes na Copa do Brasil, com três empates e uma vitória do Vasco. O Fluminense avançou nas oitavas em 2000, o Vasco levou a melhor nas semis de 2006.

Recado do Autor

**Lembramos que as Odds mostradas aqui refletem sobre o momento de nossa pesquisa, e podem ser alteradas pelo operador antes ou durante uma partida.

* Este artigo assume compromisso com o Jogo Responsável, conforme exige a Lei nº 14.790.

** As apostas só podem ser feitas por adultos maiores de 18 anos e o jogo deve ser uma forma de entretenimento e nunca uma fonte de renda.

Caso sinta que as apostas estão afetando negativamente sua vida, é importante buscar ajuda e suporte em meios confiáveis, como o BeGambleAware ou no Instituto Brasileiro de Jogo Responsável. Jogue com responsabilidade!

