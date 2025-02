Palpite Tottenham x Manchester United: Melhores Odds Para Apostar

No dia 16 de fevereiro de 2025, teremos um duelo entre gigantes da Premier League, mas em um cenário bem diferente do esperado. Tottenham e Manchester United chegam para essa partida ocupando apenas a 13ª e 14ª posição na tabela, longe da briga pelo topo. As duas equipes precisam da vitória para reagir na temporada e evitar que a situação piore ainda mais.



Aqui, vou trazer tudo o que você precisa saber para apostar neste jogo, os melhores palpites, prováveis escalações, onde assistir e uma análise completa do momento dos dois times. Se você acompanha a Premier League e quer entender o que esperar desse confronto, siga comigo e confira as previsões nos melhores sites de apostas brasileiros.



Os 5 melhores palpites do jogo - Tottenham x Manchester United



Tottenham e Manchester United se enfrentam em um jogo equilibrado, com as duas equipes tentando reagir na Premier League. Mesmo sem brigar pelo topo da tabela, o confronto promete boas oportunidades de aposta. Veja os cinco melhores palpites para esse jogo, levando em conta o momento das equipes, estatísticas e tendências da competição.



Odds para apostar em Tottenham x Manchester United na Premier League







Ambas as equipes marcam – sim



Tottenham e Manchester United vivem momentos instáveis na Premier League, mas ambos têm elencos com grande poder ofensivo. O Tottenham aposta na velocidade dos pontas e na movimentação do seu centroavante para criar chances, enquanto o United tem em Bruno Fernandes e Garnacho jogadores que podem desequilibrar a qualquer momento.



As duas equipes têm mostrado dificuldades defensivas ao longo da temporada, sofrendo gols na maioria dos jogos. O United, por exemplo, tem problemas na marcação pelos lados do campo, enquanto o Tottenham apresenta fragilidades na bola aérea. Com esse cenário, a tendência é que ambos os times consigam balançar as redes ao menos uma vez ao longo da partida.



Mais de 2.5 gols na partida



Os confrontos entre Tottenham e Manchester United costumam ser movimentados, e essa temporada indica que não será diferente. Ambas as equipes apresentam médias de gols sofridos superiores a 1 por jogo, além de ataques que criam bastante, especialmente contra times que deixam espaços.



A necessidade de vitória para se recuperar na tabela deve deixar o jogo mais aberto, aumentando as chances de um placar com três ou mais gols. Além disso, o retrospecto recente entre os clubes mostra partidas com placares elevados, reforçando esse palpite.



Mais de 4.5 cartões no jogo



Além dos gols, a intensidade desse confronto é outro ponto de destaque. Tottenham e United contam com jogadores combativos no meio-campo, como Bissouma e Casemiro, que não economizam nas divididas.



Nos últimos encontros entre as equipes, o número de faltas tem sido elevado, e com a arbitragem da Premier League sendo rigorosa em jogos desse nível, a tendência é de pelo menos cinco cartões distribuídos ao longo da partida. Uma dica extra é buscar casas de apostas que pagam rápido.



Bruno Fernandes para acertar pelo menos um chute no gol



Bruno Fernandes é o cérebro do meio-campo do Manchester United e um dos jogadores que mais finaliza na equipe. Ele tem como característica arriscar chutes de fora da área, especialmente quando encontra defesas fechadas.



O Tottenham, por sua vez, tem dificuldades em conter esse tipo de jogada, permitindo muitos arremates de longa distância. Considerando que Bruno também é o cobrador oficial de pênaltis e faltas do United, essa aposta se torna ainda mais interessante.



Mais de 8.5 escanteios na partida



Tottenham e Manchester United possuem estilos de jogo que favorecem a geração de escanteios. O Tottenham aposta em jogadas pelos lados com cruzamentos frequentes na área, enquanto o United tem jogadores que arriscam chutes de fora, o que pode gerar desvios e defesas do goleiro. O número de escanteios nas partidas recentes de ambos tem sido elevado, o que reforça a tendência de um jogo com pelo menos nove tiros de canto.



Melhores plataformas para apostar na Premier League







Campeonato Inglês - Premier League



A Premier League é considerada a liga mais competitiva do mundo, reunindo grandes clubes, jogos intensos e um alto nível técnico. A temporada atual tem sido marcada por equilíbrio e algumas surpresas, com times tradicionais enfrentando dificuldades e outros aproveitando oportunidades para se destacar.



O Manchester United e o Tottenham, dois gigantes do futebol inglês, vivem momentos complicados, o que torna este confronto ainda mais imprevisível. O Manchester United tem sofrido não apenas dentro de campo, mas também nos bastidores. Problemas internos com a direção do clube, decisões questionáveis no mercado de transferências e um ambiente instável têm afetado o desempenho do time.



Já o Tottenham enfrenta desafios diferentes, com um elenco que perdeu peças importantes devido a lesões e sem grandes reforços na última janela de transferências. Isso tem impactado diretamente o rendimento da equipe, que luta para manter um bom nível competitivo na liga.



Tabela de classificações do Campeonato Inglês







Tottenham - Busca por vaga na Champions



O Tottenham vive um momento de oscilação na temporada, tentando encontrar consistência para brigar por uma vaga na Champions League. A equipe vem alternando bons e maus resultados, como as vitórias convincentes sobre Brentford e IF Elfsborg, mas também derrotas frustrantes, como a eliminação para o Liverpool na Copa da Liga Inglesa e a queda diante do Aston Villa na Copa da Inglaterra.



Atualmente, o Tottenham tem nove jogadores no departamento médico, incluindo quatro titulares que fazem grande falta ao time: o goleiro Vicario, o meia criativo James Maddison, o atacante Brennan Johnson e Solanke, uma das referências ofensivas da equipe. Essas ausências têm prejudicado a fluidez do jogo dos Spurs, principalmente na criação de jogadas.



Apesar dos desafios, o Tottenham ainda mantém esperanças de uma arrancada na Premier League. Com a necessidade de recuperar pontos e enfrentar adversários diretos, cada jogo se torna decisivo na busca pelo objetivo europeu. Se conseguir lidar melhor com os desfalques e aproveitar as oportunidades nos próximos jogos, os Spurs podem se manter na briga por um lugar entre os quatro primeiros segundo as odds das melhores plataformas de apostas do mundo.



Últimos resultados do Tottenham



Aston Villa 2 x 1 Tottenham - Copa da Inglaterra - 09/02/2025;



Liverpool 4 x 0 Tottenham - Copa da Liga Inglesa - 06/02/2025;



Brentford 0 x 2 Tottenham - Campeonato Inglês - 02/02/2025;



Tottenham 3 x 0 IF Elfsborg - Liga Europa - 30/01/2025;



Tottenham 1 x 2 Leicester - Campeonato Inglês - 26/01/2025.



Manchester United - Quer voltar a ser um dos maiores



O Manchester United vive mais uma fase de reconstrução, tentando retomar sua posição entre os gigantes do futebol europeu. Com a chegada do novo treinador, a equipe passa por um período de adaptação, o que tem refletido na irregularidade dos resultados. Embora tenha conseguido vitórias importantes na Liga Europa e na Copa da Inglaterra, a derrota para o Crystal Palace na Premier League mostra que o time ainda tem dificuldades para manter consistência no campeonato nacional.



O técnico tem pedido reforços para moldar a equipe ao seu estilo de jogo, mas a reformulação do elenco trouxe desafios. Diversos jogadores deixaram o clube, incluindo Antony e até Marcus Rashford, que saiu após desentendimentos com a comissão técnica.



Essas mudanças impactaram diretamente o desempenho da equipe, que ainda busca um equilíbrio tático e a solidez necessária para voltar a brigar no topo da tabela. Com um elenco em transformação, o United precisa de tempo para engrenar, mas a pressão da torcida por resultados imediatos é cada vez maior.



Últimos resultados do Manchester United



Manchester United 2 x 1 Leicester - Copa da Inglaterra - 07/02/2025;



Manchester United 0 x 2 Crystal Palace - Campeonato Inglês - 02/02/2025;



FCSB 0 x 2 Manchester United - Liga Europa - 30/01/2025;



Fulham 0 x 1 Manchester United - Campeonato Inglês - 26/01/2025;



Manchester United 2 x 1 Rangers - Liga Europa - 23/01/2025.



Próximos jogos do Tottenham e Manchester United







Histórico dos últimos confrontos entre as duas equipes



Os últimos confrontos entre Tottenham e Manchester United têm sido bastante equilibrados, com resultados que refletem a intensidade e a rivalidade entre as duas equipes. Ambos os times têm alternado vitórias e empates, demonstrando que cada encontro é uma batalha disputada.



Tottenham 4 x 3 Manchester United - Copa da Liga Inglesa - 19/12/2024;



Manchester United 0 x 3 Tottenham - Campeonato Inglês - 29/09/2024;



Tottenham 2 x 2 Manchester United - Campeonato Inglês - 14/01/2024;



Tottenham 2 x 0 Manchester United - Campeonato Inglês - 19/08/2023;



Tottenham 2 x 2 Manchester United - Campeonato Inglês - 27/04/2023.



Escalações das equipes para a Premier League



Para o próximo confronto entre Tottenham e Manchester United, as escalações refletem as escolhas táticas dos treinadores e as ausências devido a lesões ou suspensões. O Tottenham é quem mais sofre com lesões, veja a seguir as possíveis escalações.



Tottenham



O Tottenham, sob o comando de Ange Postecoglou, vem mostrando um futebol ofensivo e dinâmico nesta temporada. Para este jogo, o time deve manter sua formação característica 4-2-3-1, buscando explorar a velocidade e a criatividade no ataque.



Goleiro: Kinsky;



Zagueiros e laterais: Pedro Porro, Danso, Gray, Spence;



Meio-campistas: Bentacur, Bergvall, Dejan Kulusevski, M. Moore, Tel;



Atacantes: Son Heung-min.



Manchester United



O Manchester United, treinado por Ruben Amorim, busca recuperar a consistência após resultados irregulares. A equipe deve adotar a formação 3-4-3, com foco em equilíbrio defensivo e transições rápidas.



Goleiro: André Onana;



Zagueiros: Maguire, Mazraoui, Yoro;



Meio-campistas: Dalot, Bruno Fernandes, Ugarte, P. Dorgu;



Atacantes: Diallo, Rasmus Højlund, Mainoo.



Estatísticas relevantes para seus palpites



Dos últimos confrontos, o Tottenham tem mais vitórias;

O Manchester United tem uma média de 1.92 de gols marcados no clássico;

O Tottenham tem a maior média de cartões, sendo de 2.27 a média por jogo;

Diallo é o artilheiro do time do Manchester United, enquanto James Maddison machucado é o artilheiro do Tottenham na temporada.



Perguntas Frequentes



Onde ocorrerá o jogo entre Tottenham x Manchester United pela Premier League?



O jogo entre Tottenham e Manchester United pela Premier League ocorrerá no Tottenham Hotspur Stadium, em Londres, Inglaterra, no dia 16 de fevereiro, às 13:30 (horário de Brasília).



Onde assistir Tottenham x Manchester United?



O jogo será transmitido no Brasil pelos seguintes canais: ESPN (TV fechada) e Star+ (streaming). Na Inglaterra, a partida será exibida pela Sky Sports e TNT Sports.



Qual é o time favorito a vencer a partida?



O Tottenham é considerado ligeiramente favorito para vencer o confronto, principalmente por atuar em casa e ter apresentado um futebol mais consistente ao longo da temporada. No entanto, o Manchester United tem um histórico de jogos equilibrados contra o Spurs e pode surpreender.

Recado do autor



* Este artigo assume compromisso com o Jogo Responsável, conforme exige a Lei nº 14.790.



** As apostas só podem ser feitas por adultos maiores de 18 anos e o jogo deve ser uma forma de entretenimento e nunca uma fonte de renda. Caso sinta que as apostas estão afetando negativamente sua vida, é importante buscar ajuda e suporte em meios confiáveis, como o BeGambleAware. Jogue com responsabilidade!

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente