Palpite Manchester United: Melhores Odds Para Apostar Hoje

Confira os palpites para o Manchester United hoje, escalação, mercados vantajosos e onde apostar com segurança e melhores odds nos jogos do time!

Os “Diabos Vermelhos”, um dos times mais populares da Inglaterra, não vivem sua melhor fase, mas continuam entre os gigantes do futebol europeu e merecem destaque. Além disso, milhares de apostadores gostam de dar palpites nos jogos do United.



Desse modo, mostro aqui os principais palpites no Manchester United hoje e indico as melhores casas de apostas do mundo para fazer uma "fezinha” durante a temporada.



Para que você tenha o máximo de informações nos seus palpites, detalho a escalação completa da equipe, bem como os mercados de apostas que são mais proveitosos em partidas deste clube.



Equipe atual do Manchester United



O United tem um elenco com grandes personagens do futebol mundial e, com isso, torna-se competitivo. Trago aqui quais são as peças que o time da cidade de Manchester tem para a continuidade da temporada.



Goleiros



André Onana (28 anos);



Altay Bayndr (26 anos);



Tom Heaton (38 anos);



Defensores



Leny Yoro (19 anos);



Lisandro Martínez (27 anos);



Matthijs de Ligt (25 anos);



Harry Maguire (32 anos);



Victor Lindelöf (30 anos);



Noussair Mazraoui (27 anos);



Diogo Dalot (25 anos);



Luke Shaw (29 anos);



Patrick Dorgu (20 anos);



Ayden Heaven (18 anos);



Jonny Evans (37 anos).



Meio-campistas



Bruno Fernandes (30 anos);



Mason Mount (26 anos);



Christian Eriksen (33 anos);



Casemiro (33 anos);



Manuel Ugarte (23 anos);



Kobbie Mainoo (19 anos);



Toby Collyer (21 anos).



Atacantes



Rasmus Højlund (22 anos);



Joshua Zirkzee (23 anos);



Amad Diallo (22 anos);



Alejandro Garnacho (20 anos).



Capitão da Equipe



Desde 2023, o meio-campista português Bruno Fernandes é o capitão do Manchester United.



Reservas



Christian Eriksen, Harry Maguire, Amad Diallo, Alejandro Garnacho e Joshua Zirkzee são os principais nomes que vêm compondo a lista de suplentes dos Red Devils.



Técnico



O jovem português Rúben Amorim assumiu os Red Devils, com a missão de voltar a conquistar títulos e buscar um lugar de destaque para o time na Inglaterra e internacionalmente.



Melhores mercados para apostar no jogo do Manchester United hoje



Vitória do Manchester United no Old Trafford



Essa é uma excelente opção de apostas esportivas, considerando que o United costuma se impor em Old Trafford, pressionando os adversários desde os minutos iniciais.



Mercado de faltas



O jogo da Premier League é “pegado”, então, o mercado de faltas cometidas é bacana de se explorar. Você pode, nas bets que pagam rápido, usar a opção de “United comete um número ‘x’ de faltas no jogo”. Contra os maiores rivais, como Manchester City e Arsenal, essa opção pode ter ainda mais valor.



Handicap asiático negativo



Contra clubes pequenos, dá para pegar o handicap asiático -1,5 a favor dos Red Devils. Nesta linha que coloquei, o United precisa vencer por pelo menos dois gols de diferença para a aposta ser green. É uma bet mais arriscada, mas de extremo valor em alguns confrontos.



Gol nos primeiros 15 minutos



Que tal uma entrada com odds mais altas? Essa possibilidade de sair pelo menos um gol nos minutos iniciais é bem interessante. No Campeonato Inglês ou nas competições europeias costumam sair muitas bolas na rede.



Perguntas frequentes



Quais as melhores casas para dar palpite no Manchester United?



A Betano, Superbet e bet365 são casas recomendadas para se apostar nas partidas do Manchester United nesta temporada.



Qual o melhor mercado para fazer palpite no Manchester United?



O “Ambas Equipes Marcam” é um mercado interessante para apostar nos Red Devils, já que é um time que ataca bastante, mas deixa buracos na defesa.



Posso aproveitar algum bônus para apostar no Manchester United?



Para diversos jogos do United, a Esportes da Sorte oferece apostas grátis e demais benefícios para os apostadores cadastrados.



Recado do autor



* Este artigo assume compromisso com o Jogo Responsável, conforme exige a Lei nº 14.790.



** As apostas só podem ser feitas por adultos maiores de 18 anos e o jogo deve ser uma forma de entretenimento e nunca uma fonte de renda.



Caso sinta que as apostas estão afetando negativamente sua vida, é importante buscar ajuda e suporte em meios confiáveis, como o BeGambleAware ou no Instituto Brasileiro de Jogo Responsável. Jogue com responsabilidade!

