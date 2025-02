Palpite Racing x Botafogo: Melhores Odds Para Apostar

Racing x Botafogo fazem a primeira partida da grande final da Recopa Sul-Americana e prometem um dos principais jogos deste começo de 2025. Isso porque ambas as equipes, campeãs da Libertadores e da Sul-Americana em 2024, decidirão o maior campeão da América do Sul.



Quer saber todas as informações da decisão e as estatísticas de Racing e Botafogo antes desse grande duelo? Então, confira a minha seleção com os principais mercados nas casas de apostas que pagam rápido e veja todas as minhas dicas para acertar os seus palpites na final da Recopa 2025!

Os 5 melhores palpites do jogo — Racing x Botafogo



Não é segredo para ninguém que o jogo entre Botafogo x Racing conta com dois dos principais clubes da última temporada. Por isso, eu analisei as estatísticas de ambos os times no começo da temporada e separei os 5 melhores mercados com grandes chances de acerto nas melhores casas de apostas do mundo.



Sendo assim, se você está interessado em fazer o seu palpite nesse grande duelo do futebol sul-americano, acompanhe a minha seleção de dicas para apostar na final da Recopa 2025. Seja responsável nas suas operações, mas não se esqueça — é claro — de se divertir com seus amigos e com a sua família!



Mais de 2,5 gols durante a partida



O meu primeiro palpite para Racing x Botafogo tem relação com o mercado de gols. Considerando os sistemas ofensivos de ambas as equipes no começo da atual temporada, eu acredito que o placar no jogo de ida tenha pelo menos três gols marcados entre ambas as equipes.



Isso porque Botafogo e Racing têm uma média superior a 2,5 gols em 65% das suas partidas de 2025. Mesmo que a decisão tenha jogo de volta, acredito que o estilo de jogo de ambos os times faça com que o duelo no Estádio Presidente Juan Domingo Perón tenha muitos gols.



Ambas as equipes marcam gols



Seguindo a mesma ideia do primeiro palpite entre Botafogo x Racing, o mercado de ambas as equipes marcam também parece bastante favorável para apostar. Um dos melhores ataques da América do Sul em 2024, o Fogão tem uma média de 1,4 gol marcado por jogo em 2025.



Somado a isso, o Racing começou o Campeonato Argentino com tudo e tem uma média de 2,25 gols marcados por confronto. Sendo assim, acredito que apostar que ambas as equipes marcam no primeiro duelo da final da Recopa Sul-Americana 2025 tenha muitas chances de dar certo!



Mais de 12 finalizações durante a partida



Estudando as estatísticas de Racing x Botafogo, o mercado de finalizações é outra ótima dica para tentar a sorte nos melhores sites de apostas brasileiros. Isso porque ambos os times têm tudo para realizar um jogo com muitas ações ofensivas na primeira partida da decisão.



Prova disso é que o Racing tem uma média de 14,3 finalizações a cada 90 minutos em 2025. Além disso, os argentinos, comandados por Gustavo Costas, sofrem 11,3 chutes do adversário no mesmo período. Considerando que o Botafogo conta com seus titulares na Recopa Sul-Americana, esse é um ótimo palpite para você!



Mais de 7,5 escanteios durante a partida



Muito em função do estilo ofensivo de ambas as equipes, o mercado de escanteios surge como outra oportunidade para apostar na final da Recopa 2025! Levando em consideração a qualidade dos goleiros John Victor e Gabriel Árias, muitas das finalizações devem acabar em escanteio.



Prova disso é que as partidas de ambas as equipes tiveram 8 escanteios ou mais em 64% das oportunidades em 2025, segundo a Footy Stats. Com isso, é bastante provável que os números de Botafogo x Racing sejam um indicativo forte para mais um palpite vitorioso no duelo do Estádio Presidente Juan Domingo Perón.



Resultado final: Racing ou empate



Considerando o atual contexto das equipes antes de Racing x Botafogo, o meu palpite é a chance dupla de vitória mandante ou empate (1X). Mesmo que tenha sido o grande destaque da última temporada no Brasil, o palpite no Botafogo vencendo parece arriscado. Isso visto que os cariocas perderam peças importantes, incluindo o técnico Artur Jorge.



Ilustrando isso, o Glorioso acabou sendo derrotado por 3 x 1 para o Flamengo na Supercopa do Brasil 2025. Outro indicador preocupante é o desempenho da equipe principal no Campeonato Carioca, mesmo que em apenas duas partidas, que também não demonstra confiança para vencer o Racing na Argentina.



Dica do autor



Estes palpites são baseados em análises rigorosas, considerando o contexto dos times e o campeonato. As estatísticas são de fontes confiáveis e podem ajudar a obter bons resultados. Porém, lembre-se de que as apostas são imprevisíveis e podem não seguir as tendências. Por isso, os palpites servem apenas como dicas para sua diversão.



Recopa Sul-Americana — quem será o grande campeão do futebol da América do Sul?



Sem dúvidas, a Recopa Sul-Americana é uma das grandes atrações do calendário da América do Sul. A competição coloca o campeão da Copa Libertadores e da Copa Sul-Americana frente a frente para disputar o posto de grande campeão do continente. Ao total, a Recopa conta com 31 edições disputadas até o momento.



Por um lado, os clubes brasileiros são os maiores vencedores da competição, com 13 títulos e 11 vice-campeonatos. Em seguida, os argentinos aparecem na 2ª posição do ranking, com 10 títulos e outras 13 derrotas na final. Sendo assim, Botafogo x Racing prometem uma decisão de muita disputa e rivalidade, típica entre Brasil e Argentina no futebol.



Racing — carrasco brasileiro quer vencer novamente



Campeão da Copa Sul-Americana em 2024, o Racing tem um dos melhores elencos do futebol argentino e briga pelo título nacional na temporada. O time comandado por Gustavo Costas acabou perdendo algumas peças importantes, como Juan Quintero e Roger Martínez, mas conta com o retorno de Matías Zaracho, ex-Atlético-MG.



Já em relação ao começo da temporada 2025, a equipe de La Academia, como são conhecidos, teve um grande começo de Campeonato Argentino, com quatro jogos, três vitórias (sendo uma delas contra o Boca Juniors) e apenas uma derrota. Além disso, os argentinos marcaram nove gols (2,25 G/J) e sofreram apenas três (0,75 G/J).



Pensando em Racing x Botafogo, Gustavo Costas não pode contar com algumas peças importantes no seu time titular. Isso porque Sebastian Sosa sofreu uma torção no joelho e deve retornar somente no começo de março. Já Agustín Garcia Basso teve um problema muscular e não deve ter condições de atuar na partida de ida da decisão.



Últimos resultados do Racing



Racing 4 x 0 Belgrano — Liga Argentina Apertura;



Estudiantes de La Plata 2 x 0 Racing — Liga Argentina Apertura;



Racing 2 x 0 Boca Juniors — Liga Argentina Apertura;



Tigre x Racing — Liga Argentina Apertura;



Racing x Argentinos Juniors — Liga Argentina Apertura.



Botafogo — a redenção para começar 2025 com tudo



Sem dúvidas, o Botafogo, comandado por Artur Jorge, foi o maior destaque do futebol brasileiro em 2024. Isso porque o elenco, composto por Luiz Henrique, Savarino e cia, conquistou a Copa Libertadores e o Campeonato Brasileiro. No entanto, o técnico português e algumas das grandes peças do elenco acabaram deixando General Severiano.



Até por isso, o Glorioso começou 2025 como uma incógnita, mesmo com a chegada de Artur, Wendel e Rwan Seco. Sem técnico definido, Carlos Leiria assumiu o cargo de interino e não tem correspondido às expectativas: são nove jogos, com quatro vitórias e cinco derrotas. O Fogão marcou 11 gols (1,2 G/J) e sofreu outros 12 (1,33 G/J) no período.



Analisando o Fogão como palpite em Botafogo x Racing, na final da Recopa 2025, ressalto que Carlos Leiria não tem desfalques até o momento. Sendo assim, os grandes nomes do elenco do Glorioso, como Barboza, Alex Telles, Savarino e Igor Jesus, devem ser titulares no gramado do El Cilindro, casa do rival argentino.

Últimos resultados do Botafogo



Botafogo 1 x 3 Flamengo — Supercopa do Brasil;



Nova Iguaçu 0 x 1 Botafogo — Campeonato Carioca;



Botafogo 0 x 2 Madureira — Campeonato Carioca;



Flamengo x Botafogo — Campeonato Carioca;



Boavista-RJ x Botafogo — Campeonato Carioca.



Histórico dos últimos confrontos entre as duas equipes



Conhecer o retrospecto dos últimos jogos entre Racing x Botafogo é fundamental para ter mais chances de acertar o seu palpite. Por outro lado, o duelo entre ambas as equipes será disputado pela primeira vez de maneira oficial.



Ao longo da história, o Botafogo disputou 14 jogos contra equipes da Argentina, com seis vitórias, três empates e cinco derrotas. Já o Racing, que venceu a Sul-Americana contra o Cruzeiro na última temporada, disputou 56 partidas, com 18 vitórias, 20 empates e 18 derrotas.

Escalações das equipes para a Recopa Sul-Americana



Outra informação fundamental para ter ainda mais chances de sucesso no seu palpite são as escalações de Racing x Botafogo. Por isso, veja os prováveis times titulares que devem entrar em campo na final da Recopa Sul-Americana 2025:



Racing — Técnico: Gustavo Costas



Gabriel Arias;



Gastón Martirena;



Marco Di Cesare;



Nazareno Colombo;



Santiago Quirós;



Gabriel Rojas;



Juan Nardoni;



Agustín Almendra;



Santiago Solari;



Adrián Martínez;



Luciano Vietto.

Botafogo — Técnico: Carlos Leiria



John Victor;



Mateo Ponte;



Bastos;



Alexander Barboza;



Alex Telles;



Marlos Freitas;



Gregore (Patrick de Paula);



Artur;



Jefferson Savarino;



Matheus Martins (Rafael Lobato);



Igor Jesus.



Estatísticas relevantes para seus palpites



Quer apostar em Botafogo x Racing com as melhores chances de acerto? Confira os principais números de ambas as equipes antes de palpitar:



O Racing tem um aproveitamento de 100% jogando no Estádio Presidente Juan Domingo Perón em 2025;



Os argentinos têm uma média de 2,25 gols por jogo nesse começo de temporada, com destaque para os artilheiros Adrián Martínez (4 gols) e Luciano Vietto (3 gols);



O Botafogo sofreu mais gols do que marcou na temporada, com 12 gols sofridos e 11 bolas na rede adversária;



Atual campeão brasileiro e da Libertadores, o Fogão tem apenas 50% de aproveitamento em 2025, sendo o 16ª no ranking dos 20 clubes do Brasileirão Série A.



Dica do autor

Considerando que a final da Recopa Sul-Americana envolve a rivalidade entre Brasil e Argentina, o mercado de cartões amarelos pode ser interessante para realizar apostas. Analisando as estatísticas antes de Botafogo x Racing, destaco que os argentinos recebem 3 ou mais cartões em 50% dos jogos na atual temporada.

Já os adversários do atual campeão da Copa Sul-Americana são punidos com 2 ou mais cartões em 50% dos jogos da Liga Argentina Apertura 2025. Somado a isso, olhando para os números do Botafogo, o clube carioca recebeu 3 ou mais cartões em 63% das oportunidades, gerando 2 ou mais punições para os seus rivais em 75% dos jogos na atual temporada.



Por isso, opções como mais de 3,5 cartões amarelos na primeira partida da final da Recopa 2025 têm tudo para acontecer. Tratando-se de uma final sul-americana entre brasileiros e argentinos, palpites como um ou mais cartões vermelhos durante a partida também podem ser uma boa opção para você testar a sorte em Racing x Botafogo.



Perguntas frequentes



Onde ocorrerá o jogo entre Racing x Botafogo pela Recopa Sul-Americana?



A partida de ida entre Racing x Botafogo será disputada no Estádio Presidente Juan Domingo Perón. A grande decisão acontecerá no gramado do Nilton Santos, no Rio de Janeiro, no dia 27 de fevereiro, às 21h30 (horário de Brasília).



Onde assistir Racing x Botafogo?



Se você quer assistir às emoções de Racing x Botafogo ao vivo e quer saber onde assistir à final da Recopa Sul-Americana, a ESPN (TV fechada) e a Disney+ (streaming) irão transmitir a decisão.



Qual é o time favorito para vencer a partida?



Analisando o momento de Racing e Botafogo, a primeira final da Recopa Sul-Americana deve ser vencida pelos mandantes ou até mesmo acabar em empate. O Glorioso perdeu o seu técnico no começo do ano, além de peças importantes, e não deve conseguir superar o campeão da Copa Sul-Americana em Avellaneda.



* Este artigo assume compromisso com o Jogo Responsável, conforme exige a Lei nº 14.790.



** As apostas só podem ser feitas por adultos maiores de 18 anos e o jogo deve ser uma forma de entretenimento e nunca uma fonte de renda. Caso sinta que as apostas estão afetando negativamente sua vida, é importante buscar ajuda e suporte em meios confiáveis, como o BeGambleAware. Jogue com responsabilidade!



