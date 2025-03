Palpite Arsenal x Chelsea: Melhores Odds Para Apostar

Confira o palpite para Arsenal x Chelsea na Premier League! Análise, estatísticas e odds para apostar com mais confiança. Previsão grátis com prognóstico

Neste domingo (16), às 10h30 (pelo horário de Brasília), Arsenal e Chelsea se enfrentam pela 29ª rodada do Campeonato Inglês. Na vice-liderança, os Gunners querem continuar sua caminhada em busca da aproximação do Liverpool - embora a tarefa esteja para lá de complicada.

Já o Chelsea, que não vem se acertando nesta temporada, sabe que uma vitória no clássico londrino pode mudar os ares para os Blues. No entanto, o fraco desempenho longe de casa é um fator que conta negativamente para a equipe de Enzo Maresca.

Preparei aqui um prognóstico detalhado para o clássico, onde trago os melhores mercados de apostas para Arsenal x Chelsea, bem como detalhes importantes sobre a partida, como estatísticas e informações cruciais para que você conquiste seus greens.



Os 5 melhores palpites do jogo - Arsenal x Chelsea



Nos últimos anos, esse clássico tem protagonizado muita bola na rede e placares regados de gols. Para se ter noção, a média de gols dos últimos 7 jogos entre os rivais é de 3.4 bolas na rede por partida, o que pode ser considerado um número bastante alto para um dérbi desta magnitude.

Desse modo, separei aqui quais são os melhores palpites para Arsenal x Chelsea neste jogão que acontece no Emirates Stadium, na área norte da capital inglesa.



Odds para apostar em Arsenal x Chelsea na Premier League







Vitória do Arsenal



Os Gunners querem garantir uma vaga na próxima UEFA Champions League. Por isso, precisam se manter nas primeiras posições do Campeonato Inglês. A tarefa de tentar impedir que o Liverpool seja campeão praticamente ficou para trás e agora a equipe de Arteta mira pelo menos no vice.

E a vitória da equipe mandante também se dá por outro fato: o Chelsea, nos últimos 5 jogos como visitante, perdeu 4 vezes. Quer mais? Os Blues não vencem o Arsenal desde 2022 e dificilmente quebrarão esse jejum longe de Stamford Bridge.



Número total de escanteios – Mais de 8,5



Outra bet bem agradável no clássico deste domingo é o número de cantos. O Arsenal vai para cima. Jogando de maneira bem vertical, é um time que sabe atacar e trazer perigo aos adversários.

E do outro lado temos um Chelsea que não quer ficar atrás. Se vencer, segue firme no G4 e mantém City e Newcastle atrás na tabela de classificação. Aqui, se tivermos 9 escanteios (ou mais), a aposta é considerada vencedora. Se tivermos 8 cantos (ou menos), o palpite é dado como perdido.



Ambas as equipes marcam e over 2,5 Gols



Esse é um outro mercado bastante popular e que nesse jogo é fácil de bater. As médias de gols de ambas as equipes são altas. Os jogos do Arsenal têm, em média, 2.92 gols (quando a partida é no Emirates).

Já o Chelsea, atuando longe de casa, oferece um cenário perfeito para a bola na rede. Marca, em média, 1.86 gols por jogo e sofre 1.5. Ou seja, tanto o mercado de over gols como o Ambas Marcam trazem odds de valor.



Mais de 4.5 cartões



Como você sabe, clássico é sempre um jogo muito duro e disputado. O dérbi londrino não fica longe disso. Se somarmos as médias de cartões de ambos os clubes, vamos ter um número de 5.04/cartões por confronto.

Ou seja, é superior à linha de 4.5 que prevemos nessa aposta. E tem mais um ponto aqui: o Chelsea, que é a equipe que mais leva cartões, joga longe de casa. Então, deve abusar das faltas para neutralizar as investidas do rival. Aqui tem tudo para termos uma chuva de amarelos.



Cartão vermelho no jogo



E se acreditamos que vão sair pelo menos 5 cartões amarelos no jogo, também podemos pegar essa bet em cartão vermelho. Por se tratar de um clássico e uma briga ferrenha no G4, a intensidade vai ser muito alta.

Então, a qualquer momento (principalmente quando ambos os times estiverem com os ânimos à flor da pele) podemos ter uma advertência mais pesada. E você já viu a odd para esse mercado? É bastante alta.

Melhores plataformas para apostar na Premier League







Campeonato Inglês - Premier League



A Liga Inglesa deste ano já dá sinais de que terá o Liverpool como campeão. A equipe liderada por Arno Slot “nada de braçadas” na competição. São 70 pontos somados em 29 partidas disputadas - 15 tentos a mais que o Arsenal, que está na segunda posição.

Com isso, resta para Arsenal e Chelsea a luta por uma vaga na maior competição de clubes da Europa na temporada 2025-2026. Na vice-colocação, o Arsenal precisa somente manter a média do que tem feito para conquistar a vaga.

Já o Chelsea, que vive de altos e baixos, segue ameaçado por City e Newcastle. Para garantir a presença na próxima Liga dos Campeões, os Blues precisam melhorar, principalmente fora de casa.

Tabela de classificações do Campeonato Inglês







Arsenal - Em busca da sua vaga na próxima UCL



Como disse anteriormente, a vida do Arsenal nesta reta final de Premier League se baseia em pelo menos conquistar uma vaga na próxima edição do torneio. No entanto, os Gunners dividem a atenção com as quartas de final da UCL deste ano, onde enfrentam o Real Madrid.

Então, o Arsenal precisa se cuidar. Caso contrário, pode ser eliminado da Champions e ainda, de quebra, perder a vaga na próxima edição. Com um elenco robusto, Arteta deve mesclar a equipe em alguns jogos.

E a torcida dos Gunners está em alerta, afinal de contas, o clube não vem de bons resultados na liga nacional - não venceu nenhum dos últimos 3 jogos e vem de derrota em casa para o West Ham.



Últimos resultados do Arsenal



Arsenal 2 x 2 PSV;



Manchester United 1 x 1 Arsenal;



PSV 1 x 7 Arsenal;



Nottingham Forest 0 x 0 Arsenal;



Arsenal 0 x 1 West Ham.



Chelsea - Na luta para voltar a ser um time respeitado



Há algumas temporadas o Chelsea já mostra sinais de fraqueza. Parou de brigar pelo topo da Premier League e sequer disputa as principais competições do Velho Continente. Nesta Liga Inglesa, soma 49 pontos em 28 partidas jogadas, o que dá um aproveitamento de 58%.



Já na Conference League, os Blues têm a melhor campanha entre todas as equipes. No entanto, como todo amante de futebol sabe, esse é o pior campeonato de clubes da Europa. No momento, o Chelsea está nas quartas de final do torneio e eliminou o Copenhagen na fase anterior.



Embora venha de 2 vitórias seguidas na PL, o Chelsea decepciona jogando como visitante: a equipe só venceu 43% das partidas fora de casa e nenhuma dessas vitórias foram nos 5 jogos.



Últimos resultados do Chelsea FC



Chelsea 1 x 0 Copenhagen;



Chelsea 1 x 0 Leicester City;



Copenhagen 1 x 2 Chelsea;



Chelsea 4 x 0 Southampton;

Aston Villa 2 x 1 Chelsea.



Histórico dos últimos confrontos entre as duas equipes



O Chelsea está em franca desvantagem contra os Gunners nos duelos recentes entre os clubes. Nas últimas 5 partidas, foram 3 vitórias do Arsenal e 2 empates. Abaixo mostra quais foram os últimos clássicos:

Chelsea 1 x 1 Arsenal - Premier League - 10/11/2024



Arsenal 5 x 0 Chelsea - Premier League - 23/04/2024



Chelsea 2 x 2 Arsenal - Premier League - 21/10/2023



Arsenal 3 x 1 Chelsea - Premier League - 02/05/2023



Chelsea 0 x 1 Arsenal - Premier League - 06/11/2022

Escalações das equipes para a Premier League Inglesa



Ambas as equipes devem respeitar as bases dos seus últimos jogos pela Champions League e UEFA Conference League e, assim, enviar a campo os melhores atletas que têm condição de iniciar a partida.



Arsenal



Provável time que vai a campo: Raya; White, Gabriel, Kiwior e Lewis-Skelly; Jorginho, Zinchenko, Rice, Sterling, Tierney e Merino. Técnico: Mikel Arteta.



Lesionados: Gabriel Jesus, Bukayo Saka, Kai Havertz e Takehiro Tomiyasu.



Chelsea



Provável escalação: Sanchez; Chalobah, Tosin, Badiashile e Gusto; James, Caicedo, Dewsbury-Hall e Palmer; George e Mheuka. Técnico: Enzo Maresca



Lesionados: Malo Gusto, Nicolas Jackson, Madueke, Fofana, Lavia, Badiashile e Marc Guiu.



Estatísticas relevantes para seus palpites



Tanto o Arsenal como o Chelsea vem de 5 jogos seguidos com menos de 9.5 escanteios na Liga Inglesa;

O Arsenal, embora venha de tropeços, não perdeu nenhum dos seus últimos 6 jogos;

O Chelsea tem uma zaga bastante vazada e sofreu gol em todos os últimos 6 confrontos na Premier League;

Em 14 jogos como visitante no campeonato, os Blues venceram apenas 6;

Já o Arsenal perdeu apenas 8% das partidas atuando dentro do Emirates Stadium.



Perguntas Frequentes



Onde ocorrerá o jogo entre Arsenal x Chelsea pelo Campeonato Inglês?



A partida será disputada no Emirates Stadium, casa do Arsenal, na cidade de Londres, pela vigésima nona rodada da Premier League.



Onde assistir Arsenal x Chelsea?



O jogo será transmitido ao vivo por canais fechados e plataformas de streaming - ESPN e Disney+. Para acompanhar todos os lances ao vivo, cheque a programação das emissoras de esportes e serviços de streaming disponíveis no Brasil.



Qual é o time favorito a vencer a partida?



Segundo as plataformas de apostas esportivas, o Arsenal é favorito a vencer o clássico londrino. A vitória do time da casa paga uma odd 1.82, o que, matematicamente, representa 54,9% de chances de vitória dos Gunners.



Recado do autor



* Este artigo assume compromisso com o Jogo Responsável, conforme exige a Lei nº 14.790.



** As apostas só podem ser feitas por adultos maiores de 18 anos e o jogo deve ser uma forma de entretenimento e nunca uma fonte de renda.

Caso sinta que as apostas estão afetando negativamente sua vida, é importante buscar ajuda e suporte em meios confiáveis, como o BeGambleAware ou no Instituto Brasileiro de Jogo Responsável. Jogue com responsabilidade!

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente