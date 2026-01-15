Palpite Slavia Praga x Barcelona: Odds, Dicas e Onde Assistir

Palpite Slavia Praga x Barcelona, em quem apostar na Champions? Confira as melhores odds, estatísticas, dicas e mercados. Quem é o favorito?

Palpite Slavia Praga x Barcelona: Barça vai até a República Tcheca em busca da recuperação na Champions League.

O jogo da sétima rodada da fase de liga da competição será disputado na quarta-feira, dia 21 de janeiro, às 17h (de Brasília), na Eden Arena, em Praga.

Os espanhóis querem aproveitar a boa fase para se recuperar no torneio continental, enquanto os tchecos ainda sonham com a classificação.

Jogo Slavia Praga x Barcelona Palpite rápido Handicap -2 para o Barcelona Odds 2.60 na Br4bet Data e horário Quarta-feira - 21/01 - 17h00 (de Brasília) Estádio Eden Arena Onde assistir HBO Max

Odds compiladas no dia 13/01/2026. As cotações são flutuantes. Jogue com responsabilidade +18

Palpites Slavia Praga x Barcelona: Mercados, odds e dicas de aposta - Champions League 2025/26

Palpite 1: Handicap -2 para o Barcelona, com odds 2.60 na Br4bet

As melhores apostas para o duelo envolvem uma goleada do Barcelona na partida.

O Slavia Praga vem sofrendo contra gigantes na competição, tendo perdido por 3 a 0 em todas as suas derrotas na competição.

Palpite 2: Ambos times marcam não, com odds 2.25 na BetMGM

Esta também é uma partida que favorece muito o “não” no mercado de ambos os times marcam, e novamente é pelo desempenho tcheco.

O Slavia marcou gols apenas na estreia da Champions, saindo zerado nos outros cinco jogos que fez. Contra uma equipe muito superior, a tendência é outra noite ruim de ataque.

Palpite 3: Raphinha marca gol, com odds 2.12 na Multibet

O brasileiro pode até estar zerado na Champions League, mas o desempenho recente aumenta muito as chances dele encerrar a seca no torneio.

Ele já tem quatro gols e uma assistência no ano, incluindo uma grande atuação contra o Real Madrid na Supercopa da Espanha. Contra um adversário frágil, deve seguir embalado.

Odds Slavia Praga x Barcelona - Resultado final pela Champions League:

Casas de apostas Slavia Praga Empate Barcelona Br4bet 6.33 5.33 1.36 BetMGM 6.40 5.40 1.35 Multibet 6.00 5.00 1.36

Odds compiladas no dia 13/01/2026. As cotações são flutuantes. Jogue com responsabilidade +18

Mais mercados e Odds Slavia Praga x Barcelona

Slavia Praga x Barcelona palpite Champions League 2025/26: análise do confronto e prognóstico

Slavia Praga x Barcelona é um confronto entre duas equipes que necessitam se destacar mais na Champions League.

Pelo lado tcheco, uma vitória ainda pode preservar uma pequena oportunidade de alcançar os playoffs na rodada final.

Enquanto isso, o Barça precisa triunfar para se aproximar do top-8 da competição, visando uma classificação direta para as oitavas de final.

Palpite Slavia Praga: Tchecos ainda têm chance de chegar aos playoffs?

O Slavia Praga é um exemplo de como o novo formato da Champions pode tornar a primeira fase emocionante até o fim.

Os tchecos ainda não conquistaram vitórias na fase de liga e só balançaram as redes em um jogo. Mesmo assim, ainda possuem uma pequena possibilidade de alcançar os playoffs, estando a apenas quatro pontos do 24º colocado.

No entanto, para isso precisam derrotar uma das principais equipes do continente. Nos outros três confrontos contra gigantes europeus, sofreram derrotas de 3 a 0 em todos.

Últimos jogos do Slavia Praga

Slavia Praga 4 x 3 Jablonec - Liga Tcheca;

Tottenham 3 x 0 Slavia Praga - Champions League;

Teplice 1 x 2 Slavia Praga - Liga Tcheca;

Slavia Praga 3 x 0 Slovácko - Liga Tcheca;

Slavia Praga 0 x 0 Athletic Bilbao - Champions League.

Palpite Barcelona: Barça retoma o ritmo na Champions?

O Barça retorna à Champions em um dos melhores momentos da temporada.

A equipe lidera a La Liga e conquistou a Supercopa da Espanha em cima do Real Madrid.

Agora, é necessário reproduzir o mesmo desempenho na Champions. Os catalães ocupam a 15ª colocação, reflexo de uma campanha com apenas três vitórias.

Ainda assim, o time pode terminar a fase de liga entre os oito primeiros, garantindo uma vaga direta para as oitavas.

Para isso, precisa ajustar a defesa. O Barça sofreu gols em todas as partidas disputadas na atual edição da Champions League.

Felizmente, os dois últimos jogos serão contra equipes consideradas bem mais fracas, o que pode permitir ao Barcelona embalar também na competição continental.

Últimos jogos do Barcelona

Barcelona 3 x 2 Real Madrid - Supercopa da Espanha;

Barcelona 5 x 0 Athletic Bilbao - Supercopa da Espanha;

Espanyol 0 x 2 Barcelona - Campeonato Espanhol;

Villarreal 0 x 2 Barcelona - Campeonato Espanhol;

Guadalajara 0 x 2 Barcelona - Copa do Rei.

Escalações Slavia Praga x Barcelona

Provável escalação do Slavia Praga

Uma provável escalação do Slavia Praga tem Stanek, Tomás Holes, Vlcek, Chaloupek, Doudera, Zafeiris, David Moses, Sanyang, Chytil, Provod, Tomás Chory.

Treinador: Jindich Trpiovský;

Esquema tático mais usado: 4-5-1.

Provável escalação do Barcelona

Uma provável escalação do Barcelona tem Joan Garcia, Koundé, Eric García, Cubarsí, Baldé, Fermín López, Frenkie de Jong, Pedri González, Lamine Yamal, Lewandowski, Raphinha.

Treinador: Hansi Flick;

Esquema tático mais usado: 4-3-3.

Slavia Praga x Barcelona onde assistir ao vivo

Slavia Praga x Barcelona onde assistir: a partida da sétima rodada da Champions League 2025/26 terá transmissão ao vivo da HBO Max no streaming. Fique por dentro do jogo para apostar nas melhores casas de apostas.

Últimos confrontos entre Slavia Praga x Barcelona

Barcelona 0 x 0 Slavia Praga - Champions League 2019/20;

Slavia Praga 1 x 2 Barcelona - Champions League 2019/20.

Palpite Slavia Praga x Barcelona - Champions League 2025/26 - Prognóstico final

Slavia Praga x Barcelona é um jogo que promete uma goleada da equipe visitante. O Barcelona precisa do resultado e vem em grande fase na Espanha, enquanto os tchecos pouco fizeram nesta Champions.

Até por isso, as casas com apostas em futebol dão o amplo favoritismo para os espanhóis, fazendo apenas apostas com handicaps serem interessantes. E você, em quem aposta neste duelo da Champions League?

Slavia Praga x Barcelona palpite - Perguntas Frequentes

Qual é a campanha do Barcelona na Champions League 2025/26?

O Barcelona é o 15º colocado da fase de liga no momento, com três vitórias, um empate e duas derrotas.

Quais os números de Raphinha na temporada?

O brasileiro já jogou 19 partidas pelo Barça nesta temporada, marcando 11 gols.

Quais são os números de Slavia Praga x Barcelona?

As duas equipes só se enfrentaram na Champions de 2019/20 com o Barça vencendo na República Tcheca e o Slavia arrancando um empate na Espanha.

Recado do Autor

**Lembramos que as Odds mostradas aqui refletem sobre o momento de nossa pesquisa, e podem ser alteradas pelo operador antes ou durante uma partida.

* Este artigo assume compromisso com o Jogo Responsável, conforme exige a Lei nº 14.790.

** As apostas só podem ser feitas por adultos maiores de 18 anos e o jogo deve ser uma forma de entretenimento e nunca uma fonte de renda.

Caso sinta que as apostas estão afetando negativamente sua vida, é importante buscar ajuda e suporte em meios confiáveis, como o BeGambleAware ou no Instituto Brasileiro de Jogo Responsável. Jogue com responsabilidade!

