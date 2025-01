Inegavelmente, Sevilla x Valencia é um dos confrontos com maior tradição entre as principais equipes da La Liga. Mesmo que ambos os clubes vivam um momento complicado na tabela do Campeonato Espanhol, o confronto deve movimentar a 19ª rodada. Por isso, confira a minha análise com as melhores opções para jogar e se divertir nas plataformas para apostar com Pix!

La Liga - Disputa entre Real Madrid, Barcelona e Atlético de Madrid

O título do Campeonato Espanhol é um dos mais disputados entre as melhores ligas de futebol do mundo. Prova disso é que Real Madrid, Barcelona e Atlético não são superados há 20 temporadas, desde o Sevilla, em 2003/04. Da mesma forma, os times de Ancelotti, Hansi Flick e Simeone estão no topo das classificações da La Liga neste começo de temporada.



Em contrapartida, o mesmo Sevilla vive um momento muito conturbado com García Pimienta. Neste começo de 2024/25, os brancos e vermelhos estão na 14ª colocação da La Liga, com 22 pontos ganhos. Enquanto isso, Valencia está em uma situação ainda mais complicada: os morcegos estão na lanterna da competição, com apenas 12 pontos.



Logo, uma vitória será muito importante para ambas as equipes conseguirem se recuperar no Campeonato Espanhol e apresenta ótimas oportunidades para os apostadores de futebol. Veja as minhas dicas para apostar em Sevilla x Valencia na La Liga, nas melhores casas de apostas do mundo!



Sevilla - Em busca de uma recuperação na temporada



Mesmo que o Sevilla tenha sido um dos principais times da Espanha (e na Europa) na última década, o começo da equipe de García Pimienta no calendário 2024/25 tem decepcionado. O campeão da UEFA Europa League 2022/23 está na 13ª colocação da La Liga e, assim como na última temporada, não deve conseguir se classificar para nenhuma competição europeia.



Por outro lado, os brancos e vermelhos contaram com a saída de grandes jogadores do seu elenco, como Sergio Ramos, Lucas Ocampos, Ivan Rakiti e Papu Gómez. Até o momento, o time espanhol tem 20 partidas na temporada, com oito vitórias, quatro empates e oito derrotas. Além disso, o saldo de gols do clube espanhol é negativo, com 26 marcados e 28 sofridos.



Antes de pensar em apostar no palpite de Valencia x Sevilla, vale destacar que os mandantes devem contar com uma série de desfalques. Isso porque Djibril Sow e Adrià Pedrosa estarão em fase final de recuperação, enquanto Tanguy Kouassi e Chidera Ejuke seguem como dúvida para o confronto. Por fim, Alberto Collado é desfalque confirmado e deve voltar aos gramados somente em fevereiro.



Últimos resultados do Sevilla



UE Olot 1 x 3 Sevilla – Copa do Rei;



Atlético de Madrid 4 x 3 Sevilla – La Liga;



Sevilla 1 x 0 Celta de Vigo – La Liga;



Real Madrid 4 x 2 Sevilla – La Liga;



Almería 4 x 1 Sevilla – Copa do Rei.



Valencia - Tudo para evitar o segundo rebaixamento



Sem dúvidas, o Valencia é um dos principais times do futebol espanhol em termos históricos. No entanto, os morcegos não têm conseguido bons desempenhos nas últimas edições da La Liga. Isso porque o time espanhol não termina a competição com saldo de gols positivo desde a temporada 2018/19, quando acabou em 4º lugar na tabela de classificação.



De lá para cá, o Valencia acumula campanhas medianas, entre a 9ª e a 14ª colocação do Campeonato Espanhol. Até por isso, o clube tem trocado de treinador praticamente a cada temporada. Em resumo, Carlos Corberán chegou durante a competição, após a saída de Rúben Barajas. Ao total, são 20 jogos disputados, com quatro derrotas, seis empates e 10 derrotas.



Já pensando em Valencia x Sevilla e em palpites, vale destacar que Corberán não conta com seis peças importantes do seu elenco. Atualmente, Fran Pérez, Rafa Mir, José Gayà e Giorgi Mamardashvili estão se recuperando de lesão e são dúvidas para o duelo. Por outro lado, Thierry Correia e Mouctar Diakhaby estão fora até o fim da temporada, após sofrerem problemas no joelho.



Últimos resultados do Valencia



Real Valladolid 1 x 0 Valencia – La Liga;



Espanyol 1 x 1 Valencia – La Liga;



Valencia 2 x 2 Alavés – La Liga;



Valencia 1 x 2 Real Madrid – La Liga;



Os 5 melhores palpites do jogo - Sevilla x Valencia



Analisando as classificações de Valencia CF x Sevilla, podemos destacar uma série de alternativas de mercado para fazer boas jogadas nas casas de apostas que pagam rápido. Por isso, veja a seleção de palpites que eu montei para você se divertir e apostar na La Liga! Vem comigo conferir as melhores oportunidades para jogar em Valencia x Sevilla!



Mais de 4 cartões na partida



Sabendo a importância da partida entre Valencia CF x Sevilla e da rivalidade entre as equipes, o mercado de cartões pode ser uma ótima alternativa para acertar suas apostas. Isso devido às estatísticas de ambas as equipes, que apontam para essa realidade. Em resumo, o Sevilla tem a maior média de cartões recebidos da La Liga — o Valencia é o 7º nesse ranking.



Prova disso é que os brancos e vermelhos foram punidos com mais de 1,5 cartões em 89% das partidas do Campeonato Espanhol, enquanto o Valencia recebeu o mesmo número de cartões em 78% dos confrontos. Considerando também que a La Liga tem a maior média de cartões amarelos entre as cinco maiores (2,41 por jogo), acredito que pelo menos cinco cartões no jogo é um bom palpite.



Mais de 10 escanteios na partida



Outra alternativa para apostar em Sevilla x Valencia, na La Liga, é o mercado de escanteios, um dos favoritos dos apostadores de futebol. Isso visto que, de maneira geral, ambas as equipes aparecem entre os principais destaques nesse quesito no Campeonato Espanhol 2024/25.



Estudando as estatísticas de Valencia CF x Sevilla, pude perceber que o Valencia, de Carborán, teve mais de 7,5 escanteios em 83% das partidas disputadas até o momento na Espanha. Já o Sevilla, de Pimienta, superou a mesma marca em 72% dos confrontos pela La Liga. Com isso, apostar em mais de 10 escanteios no duelo também é um ótimo palpite para você jogar!



Mais de 12 finalizações na partida



Mesmo que ambos os times não vivam um bom momento na La Liga, o mercado de finalizações também aparece como uma boa oportunidade de acerto para você jogar. Isso porque Sevilla x Valencia mostrou, nos últimos jogos, times ofensivos e com intenções claras de marcar gols. Assim, considerando o contexto das duas equipes, o duelo deve contar com muitos chutes dos dois lados.



Mesmo que as classificações antes de Sevilla x Valencia CF não sejam positivas, a soma da média de finalizações de ambas as equipes mostra que apostar em mais de 12 finalizações durante o jogo é uma boa opção. Em resumo, o Sevilla tem um retrospecto de 11,7 chutes a cada 90 minutos no Campeonato Espanhol, enquanto o Valencia tem 9,44.



Menos de 3,5 gols marcados na partida



Por outro lado, mesmo que o número médio de chutes de Sevilla e Valencia possa ser uma ótima oportunidade, os dois clubes não têm um bom aproveitamento em termos de marcar gols. Prova disso é que apenas 8% das finalizações dessas equipes acabam na rede adversária, sendo a terceira pior marca da competição, acima de Valladolid e Real Betis.



Além disso, o número de gols esperados das duas equipes também é relativamente baixo em relação ao resto das equipes espanholas. Enquanto o Sevilla tem 1,08 por confronto, o Valencia soma 0,96 a cada 90 minutos. Com isso, será uma grande surpresa se Valencia x Sevilla terminar com um placar de mais de quatro gols marcados na 19ª rodada da La Liga.



Resultado final: Sevilla ou empate



Considerando o contexto de Sevilla x Valencia, meu último palpite para você é sobre o resultado final desse grande clássico do futebol espanhol. Isso porque uma vitória do Valencia, que tem jogado mal e não consegue superar o adversário há seis jogos na La Liga, é o cenário mais improvável nessa partida.



Ainda que o Sevilla, de García Pimenta, esteja longe de ser o grande favorito do jogo, o momento do adversário pode ser uma chance de retomar o caminho das vitórias no Campeonato Espanhol. Por outro lado, sabendo da expressão da camisa do Valencia, a melhor alternativa para você é apostar considerando, também, a opção de um empate no confronto.



Dica do autor:



Estes palpites são baseados em análises rigorosas, considerando o contexto dos times e o campeonato. As estatísticas são de fontes confiáveis e podem ajudar a obter bons resultados. Porém, lembre-se de que as apostas são imprevisíveis e podem não seguir as tendências. Por isso, os palpites servem apenas como dicas para sua diversão.



Histórico dos últimos confrontos entre as duas equipes



Inegavelmente, o confronto entre Sevilla e Valencia tem um dos retrospectos mais equilibrados do futebol espanhol. Mesmo que viva um momento mais complicado, a vantagem no histórico é do Valencia, com 70 vitórias. Por outro lado, o Sevilla ganhou 58 partidas, além de outros 30 confrontos que terminaram em empate. Antes de palpitar em Sevilla x Valencia, veja os últimos jogos entre as duas equipes na história recente:



Valencia 0 x 0 Sevilla — 17/02/2024;



Sevilla 1 x 2 Valencia — 11/08/2023;



Valencia 0 x 2 Sevilla — 16/04/2023;



Sevilla 1 x 1 Valencia — 18/10/2022;



Valencia 1 x 1 Sevilla — 19/01/2022.



Escalações das equipes para a La Liga



Estudar as escalações de Sevilla x Valencia CF é muito importante para fazer um palpite com mais chances de acerto. Isso porque as classificações dos jogadores de Valencia CF x Sevilla pode ser decisiva para um confronto tão equilibrado e disputado. Assim, confira as prováveis escalações de ambas as equipes para a 19ª rodada da La Liga:

Sevilla - Técnico: García Pimienta.



Álvaro Fernández;



José Ángel Carmona;



Kike Salas;



Nemanja Gudelj;



Loic Badé;



Lucien Agoumé;



Sambi Lokonga;



Juanlu Sánchez;



Dodi Lukebakio;



Isaac Romero;



Stanis Idumbo;



Valencia - Técnico: Carlos Corberán.



Stole Dimitrievski;



Dimitri Foulquier;



Cristhian Mosquera;



César Tárrega;



Yarek Gasiorowski;



Diego López (Pepelu);



Enzo Barrenechea;



Javi Guerra;



Luis Rioja;



Hugo Duro;



André Almeida.

Estatísticas relevantes para seus palpites



Antes de fazer suas apostas nesse grande confronto, estude as escalações de Valencia CF x Sevilla e confira o contexto de cada uma das equipes antes do jogo. Veja as principais informações para levar em conta antes de palpitar em um dos principais jogos da La Liga na 16ª rodada:



Sevilla e Valencia foram derrotados nas suas últimas partidas pelo Campeonato Espanhol: Real Madrid 4 x 2 Sevilla, pela 18ª rodada, e Valencia 1 x 2 Real Madrid, em partida atrasada da 12ª rodada da La Liga 2024/25;



O Sevilla foi goleado pelo Almería por 4 a 1 na última partida e está eliminado da Copa do Rei 2024/25. Com isso, os brancos e vermelhos disputarão apenas a La Liga até o fim desta temporada;



O Valencia não vence há seis rodadas atuando pelo Campeonato Espanhol 2024/25. Como visitante, os morcegos não venceram ainda: são nove jogos, com três empates e seis derrotas;



O Valencia sofreu gols em oito dos nove duelos atuando fora do Estádio Mestalla, sua casa, no primeiro turno da La Liga 2024/25.



Dica do autor:



Inegavelmente, Dodi Lukebakio é o grande destaque individual de Valencia x Sevilla. Isso visto que o camisa 11 do técnico García Pimienta tem mostrado muita qualidade no setor ofensivo. Aos 27 anos, o atacante belga é o artilheiro do clube espanhol na La Liga, com oito gols em 1450 minutos (cerca de 16,1 jogos em campo).

Até por isso, Lukebakio balançou as redes de Real Madrid e Atlético de Madrid recentemente, ainda que o Sevilla tenha sido derrotado. Logo, recomendo estudar a possibilidade de apostar em mercados envolvendo o atacante, como marca a qualquer momento ou até mesmo finalizações (o belga tem uma média de 2,86 a cada 90 minutos e lidera esse quesito no elenco andaluz).



Perguntas frequentes



Onde ocorrerá o jogo entre Sevilla x Valencia pela La Liga?



O grande duelo entre Sevilla x Valencia será disputado no Estádio Ramón Sánchez Pizjuán, em Sevilla, e promete ser uma das principais atrações da 19ª rodada do Campeonato Espanhol.



Onde assistir Sevilla x Valencia?



Você pode acompanhar todas as emoções de Sevilla x Valencia no Disney+ (streaming), com a equipe da ESPN, que pertence ao grupo Disney.



Qual é o time favorito a vencer a partida?



Após analisar todas as estatísticas de Sevilla x Valencia, acredito que o resultado final deve ficar entre a vitória do Sevilla ou até mesmo um empate. Por isso, recomendo que você procure essa opção de mercado em sua casa de apostas favorita. Em resumo, os brancos e vermelhos vivem um momento complicado, mas o adversário está ainda pior (e não deve vencer de maneira inédita como visitante na competição).



