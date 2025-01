Sem dúvidas, Nottingham Forest x Liverpool, pela 21ª rodada da Premier League, será um dos melhores jogos da competição até o momento. Isso porque o duelo reúne duas das três principais campanhas no Campeonato Inglês 2024/25. Assim, vem conferir a análise com tudo que você precisa saber para jogar nesse jogaço nas casas de apostas que pagam rápido!

Premier League - briga de gigantes para destronar o Manchester City



As últimas temporadas da Premier League foram decididas por detalhes na disputa pelo título nacional entre os gigantes da Inglaterra. Ainda assim, o Manchester City, de Pep Guardiola e cia, foi o campeão nas últimas quatro temporadas. Já em 2024/25, os Citizens parecem muito distantes da 1ª colocação e abriram chances para outros grandes clubes.



O principal deles é o Liverpool, última equipe que conseguiu superar o City, em 2019/20. Desde a chegada de Arne Slot, os Reds fazem uma campanha incrível no Campeonato Inglês e são apontados como grandes favoritos ao título. Para confirmar essa condição, Slot precisa vencer o Forest fora de casa e voltar a somar três pontos para seguir com vantagem na liderança.



Em contrapartida, o Nottingham Forest é uma das principais surpresas do futebol europeu nesta temporada. Isso porque os ingleses voltaram à elite nacional em 2022/23, após 18 anos, e fazem a primeira grande campanha desde então. O confronto entre os dois gigantes promete muito e aqui você encontra os melhores palpites de Nottingham Forest x Liverpool para jogar nas plataformas para apostar com Pix!



Nottingham Forest - a volta de um gigante esquecido no tempo



Inegavelmente, o Nottingham Forest é um dos maiores campeões do futebol inglês na história do futebol. Mesmo que a equipe esteja longe dos holofotes há algumas décadas, “The Tricky Trees”, ou as Árvores Astutas, como são conhecidos pelos torcedores da Inglaterra, venceram duas edições da UEFA Champions League, em 1978/79 e 1979/80.



Desde a volta à Premier League, em 2022/23, o clube inglês não conseguiu desempenhar um bom futebol e correu sérios riscos de rebaixamento por dois anos seguidos. Contudo, o trabalho de Nuno Espírito Santo está rendendo frutos nesse começo de temporada, com o Forest tendo um aproveitamento de 63,3% na Premier League e Copa da Liga 2024/25.



Mesmo com a ótima fase do Nottingham Forest, vale destacar que Espírito Santo não conta com peças fundamentais para enfrentar o Liverpool. Isso porque Danilo e Murillo, estrelas brasileiras do elenco, sofreram problemas musculares e são dúvidas. Além deles, Ibrahima Sangaré e Andrew Omobamidele devem retornar aos gramados somente no final de janeiro.



Últimos resultados do Nottingham Forest



Brentford 0 x 2 Nottingham Forest — Premier League;



Nottingham Forest 1 x 0 Tottenham Hotspur — Premier League;



Everton 0 x 2 Nottingham Forest — Premier League;



Wolverhampton 0 x 3 Nottingham Forest — Premier League;



Liverpool - Tudo para Slot estrear com o bicampeonato



O Liverpool tem sido um dos protagonistas do futebol inglês nas últimas décadas. Prova disso é que, mesmo com a hegemonia do Manchester City, os Reds têm conseguido desempenhar campanhas incríveis na Premier League. Ainda que Jürgen Klopp tenha deixado o clube após nove anos, Arne Slot está conseguindo uma temporada inicial dos sonhos na Inglaterra.



Em resumo, o Liverpool tem um aproveitamento de aproximadamente 87%, com 23 vitórias, quatro empates e apenas uma derrota, somando os jogos da UEFA Champions League, Premier League e Copa da Liga 2024/25. Mais do que apenas os resultados, os comandados de Slot demonstram um dos melhores desempenhos do futebol mundial até aqui.



Por outro lado, ao pensarmos no Liverpool como palpite para vencer o Forest na 21ª rodada do Campeonato Inglês, vale reforçar que o técnico dos Reds poderá contar com todos os principais titulares até o momento. Isso porque, caso nada mude até a véspera do confronto, apenas o zagueiro Joe Gomez está lesionado e não estará à disposição de Arne Slot.



Últimos resultados do Liverpool



Liverpool 3 x 1 Leicester City – Premier League;



West Ham 0 x 5 Liverpool – Premier League;



Liverpool 2 x 2 Manchester United – Premier League;



Tottenham Hotspur 1 x 0 Liverpool – Copa da Liga;



Os 5 melhores palpites do jogo - Nottingham Forest x Liverpool



Ao estudar as classificações de Liverpool x Nottingham Forest, eu separei os melhores 5 mercados para você se divertir muito apostando nas melhores casas de apostas do mundo. Veja a seleção de palpites que montei para garantir ótimas chances de acertar em um dos principais jogos da rodada na Premier League: Nottingham Forest x Liverpool.



Mais de 2,5 gols durante a partida



Analisando as estatísticas de Liverpool x Nottingham Forest na temporada, o primeiro palpite envolve o mercado de gols. Isso porque o placar no Estádio The City Ground deve contar com pelo menos três gols anotados entre as duas equipes. Mesmo que o Nottingham Forest não tenha uma média tão alta (1,37 G/J), o sistema ofensivo de Arne Slot garante esse palpite.



Isso visto que o Liverpool tem a maior média de gols marcados na Premier League 2024/25, com 2,47 gols a cada 90 minutos. Assim, sabendo a importância de uma vitória contra um concorrente direto, o ataque dos Reds deve se esforçar para superar o sistema defensivo do Nottingham, que tem uma média de 1 gol sofrido a cada confronto do Campeonato Inglês.



Mais de 7,5 escanteios durante a partida



Em consequência da primeira dica para as suas apostas, o mercado de escanteios também surge como uma grande alternativa para apostar em Nottingham Forest x Liverpool. Prova disso é que esse mercado, um dos queridinhos dos apostadores de futebol, também apresenta médias interessantes envolvendo ambos os clubes em questão.



Em resumo, 95% dos jogos do Forest, comandando por Nuno Espirito Santo, acabaram com mais de 7 escanteios na Premier League. Além disso, os confrontos envolvendo o Liverpool atingiram a mesma marca em 84% das oportunidades no futebol inglês. Com isso, vale apostar que o duelo entre as duas equipes possa atingir essa marca com alguma facilidade.



Mais de 2,5 finalizações de Mohamed Salah



Grande artilheiro da Premier League na atual temporada, com 18 gols, Mohamed Salah também é um dos jogadores com mais chutes nas primeiras 19 rodadas do Campeonato Inglês. O egípcio tem sido a grande arma ofensiva do Arne Slot e tem tudo para ser titular em Nottingham Forest x Liverpool. Logo, vale apostar em três chutes de Salah no duelo.



Isso visto que o camisa 11 do Liverpool é o quarto jogador com mais finalizações na Inglaterra, com uma média de 3,71 finalizações a cada 90 minutos em campo. Com isso, levando em consideração que os Reds precisam vencer o confronto para manter a vantagem na tabela, vale a pena apostar que Mohamed Salah atinja a marca de três tentativas de gol.



Mais de 15 finalizações durante a partida



Assim como Mohamed Salah, as classificações de Nottingham Forest x Liverpool de maneira geral levam a crer que o confronto deve contar com um alto número de chutes. Isso porque o time de Arne Slot a segunda maior média de chutes por jogo da Premier League, com 16,7, somente atrás do Manchester City, com 17.



Além disso, o Nottingham Forest chuta 12,9 vezes a cada 90 minutos, uma média relativamente alta. Logo, acredito que o mercado de finalizações possa ser uma boa oportunidade para você apostar nesse grande jogo. Caso não tenhamos grandes surpresas com as classificações dos jogadores de Nottingham Forest x Liverpool, o duelo promete ser muito ofensivo.



Resultado final: Liverpool ou empate



Por fim, analisando todo o contexto do jogo entre Nottingham Forest x Liverpool, meu palpite para o resultado final desse grande jogo é a vitória do líder da Premier League ou um empate. Mesmo que jogue em casa, o Forest, de Nuno Espírito Santo, parece ter poucas chances de vencer os Reds, que precisam da vitória para manter a vantagem na ponta da tabela.



Essa dica considera não somente as classificações de Nottingham Forest x Liverpool na temporada 2024/25, mas também as ausências de Murillo e Danilo, jogadores importantes para a equipe mandante. Além disso, a grande fase de Mohamed Salah, Cody Gakpo e cia, sob o comando de Arne Slot, também ajuda a recomendar o palpite no Liverpool não sendo derrotado.



Dica do autor



Estes palpites são baseados em análises rigorosas, considerando o contexto dos times e o campeonato. As estatísticas são de fontes confiáveis e podem ajudar a obter bons resultados. Porém, lembre-se de que as apostas são imprevisíveis e podem não seguir as tendências. Por isso, os palpites servem apenas como dicas para sua diversão.



Histórico dos últimos confrontos entre as duas equipes



De maneira geral, a história de Liverpool x Nottingham Forest tem um retrospecto de 99 confrontos ao longo da história. Mesmo se tratando de dois dos maiores vencedores europeus da Inglaterra, a superioridade dos Reds é muito clara: 49 vitórias do Liverpool, 24 empates e 26 vitórias do Nottingham Forest.



Antes de palpitar na Premier League, veja os resultados das últimas cinco partidas entre Nottingham Forest x Liverpool:

Liverpool 0 x 1 Nottingham Forest — 14/09/2024;



Nottingham Forest 0 x 1 Liverpool — 02/03/2024;



Liverpool 3 x 0 Nottingham Forest — 29/10/2023;



Liverpool 3 x 2 Nottingham Forest — 22/04/2023;



Nottingham Forest 0 x 1 Liverpool — 22/10/2022.



Escalações das equipes para a Premier League



Antes de apostar na Premier League, você precisa entender quais serão os desfalques e as prováveis escalações de Liverpool x Nottingham Forest. Isso visto que as possíveis ausências podem impactar diretamente na atuação de ambas as equipes. Por isso, veja os times que devem entrar em campo na 21ª rodada da Premier League:

Nottingham Forest - Técnico: Nuno Espirito Santo



Matz Sels;



Ola Aina;



Morato;



Nikola Milenkovic;



Neco Williams;



Elliot Anderson;



Nicolás Domínguez;



Anthony Elanga;



Morgan Gibbs-White;



Ramón Sosa;



Chris Wood.



Liverpool - Técnico: Arne Slot



Alisson Becker;



Trent Alexander-Arnold;



Virgil Van Dijk;



Ibrahima Konaté;



Andy Robertson;



Alexis Mac Allister;



Ryan Gravenberch;



Mohamed Salah;



Curtis Jones;



Cody Gakpo;



Luis Díaz.

Estatísticas relevantes para seus palpites



Antes de apostar nessa grande partida da Premier League, recomendo que você analise muito bem o contexto e as estatísticas de Nottingham Forest x Liverpool. Só assim você poderá entender o momento de cada uma das equipes antes do jogo. Por isso, separei para você algumas das principais informações para você saber antes de palpitar. Veja abaixo:



O Nottingham Forest venceu apenas cinco das 10 partidas disputadas no Estádio The City Ground. Além disso, são outros três empates e duas derrotas;



Apesar dos 60% de aproveitamento como mandante na Premier League, o Nottingham Forest enfrentou apenas o Tottenham Hotspur dos seis grandes clubes (ou Big Six) da Inglaterra. Na ocasião, o Forest venceu os Spurs por 1 x 0;



O Liverpool perdeu apenas uma das 28 partidas na temporada 2024/25. A última derrota dos Reds aconteceu em 14 de setembro de 2024, em Anfield, justamente contra o Nottingham Forest. O jogo acabou em 1 x 0, com gol de Callum Hudson-Odoi;



Nottingham Forest x Liverpool, pela 4ª rodada da Premier League, teve 19 finalizações e nove escanteios ao longo do jogo. Com isso, a última partida entre as duas equipes mostra que esses mercados são ótimas oportunidades para apostar.



Dica do autor



Sabendo do potencial ofensivo do Liverpool, Matz Sels, goleiro do Nottingham Forest, tem uma grande oportunidade de brilhar no confronto. Isso porque o belga é o quarto goleiro com maior porcentagem de defesas na Premier League 2024/25, com 75%. Assim, aos 27 anos, o jogador tem sido fundamental para a média de 1 gol sofrido por jogo do Forest não ser maior.



Com isso, os mercados defensivos, como número de defesas, podem ser uma ótima chance para você apostar em Nottingham Forest x Liverpool. Considerando que o time de Arne Slot, de Salah, Díaz e Gakpo, deve marcar na partida, pode ser interessante palpitar que Matz Sels fará mais do que duas defesas na partida (a média do goleiro é de 2,8 D/J).



Perguntas frequentes



Onde ocorrerá o jogo entre Nottingham Forest x Liverpool pela Premier League?



O jogaço entre Nottingham Forest x Liverpool será disputado no Estádio The City Ground, em Nottingham, e será um dos duelos mais acompanhados da 21ª rodada do Campeonato Inglês.



Onde assistir Nottingham Forest x Liverpool?



Os torcedores brasileiros podem assistir à bola rolando para Nottingham Forest x Liverpool na ESPN (TV Fechada) ou no Disney+ (streaming). A emissora ainda não divulgou o canal de transmissão do jogo.



Qual é o time favorito a vencer a partida?



Inegavelmente, o Liverpool, de Arne Slot, aparece como grande favorito contra o Nottingham Forest. No entanto, considerando que o time de Nuno Espírito Santo tem a terceira melhor campanha da Premier League, recomendo que você procure a opção de mercado considerando a vitória do Liverpool ou um empate. Em resumo, a equipe mandante conta com o apoio da torcida e não deve facilitar a vida dos Reds, que precisam vencer para seguir com uma distância segura dos rivais ingleses.

Recado do autor



* Este artigo assume compromisso com o Jogo Responsável, conforme exige a Lei nº 14.790.



** As apostas só podem ser feitas por adultos maiores de 18 anos e o jogo deve ser uma forma de entretenimento e nunca uma fonte de renda. Caso sinta que as apostas estão afetando negativamente sua vida, é importante buscar ajuda e suporte em meios confiáveis, como o BeGambleAware. Jogue com responsabilidade!

