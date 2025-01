Veja como apostar em Juventus x Roma com as principais odds. Saiba tudo sobre o confronto pela Série A e as melhores casas para apostar

Neste sábado (18), Juventus e Milan medem forças no Allianz Stadium, em Turim, às 14h (horário de Brasília), pela 21ª rodada do Campeonato Italiano 2024/2025. Brigando pelo G4 da Série A, juventinos e milanistas fazem o famoso “jogo de 6 pontos”. Quem vencer, pode dar um salto na tabela de classificação e continuar sonhando com uma vaga na próxima Champions League.

Por isso, selecionei prognósticos para Juventus x Milan que você pode aproveitar para dar os seus palpites nas melhores casas de apostas do Brasil. Leia toda a análise para esse clássico italiano e tome decisões acertadas neste grande confronto.

Os 5 melhores palpites do jogo - Juventus x Milan

Separei aqui uma série de opções de apostas para você dar o seu palpite com mais embasamento nas plataformas de apostas que pagam rápido. Como esse é um jogo entre dois dos maiores clubes do mundo, é natural que seja uma partida truncada e faltosa.



Dessa forma, explico a seguir cada uma das escolhas, contextualizando e fundamentando cada bet para que você possa entender de maneira clara e objetiva o que escolher.



Odds para apostar em Juventus x Milan na Série A Italiana







Número Total de Gols – Menos de 3.0



Nenhum dos últimos 5 jogos entre as equipes teve 3 ou mais gols. Por isso, essa é uma escolha conservadora e que chama muito a atenção. E sabe o que é mais legal? Caso saiam 3 gols na partida, o valor apostado é devolvido.

Agora, se sair 2 ou menos gols, nosso palpite é green. Só erramos essa aposta caso saiam 4 ou bolas na rede, o que é improvável em um clássico tão disputado e que nos últimos anos teve placares escassos.



Número Total de Gols no 1º Tempo – Menos de 1.5



Essa indicação de aposta vai de encontro com a primeira sugestão dada por mim. Acredito em uma primeira metade bastante truncada e faltosa, o que favorece pouca bola na rede - para qualquer um dos lados.

Desse modo, será difícil que saiam 2 gols logo nos primeiros 45 minutos de clássico. Talvez a emoção fique para a segunda metade do confronto. Aqui, se ficar 0 a 0 ou 1 a 0 para algum dos times, a aposta é dada como vencedora.

Na semifinal da Supercopa da Itália, por exemplo, saiu apenas 1 golzinho na primeira parte do clássico. Aqui, vamos torcer para que a história se repita.



Empate Anula - Juventus



Esse mercado devolve o dinheiro apostado em caso de empate, mas nos dá um belo green se a Velha Senhora vencer os Rossoneros (não importando o placar do jogo). Em casa, a Juve é muito sólida e tem sofrido apenas 0.9 gol por jogo como mandante.

Já o Milan, atuando longe do San Siro, sofreu uma média de 1.5 gols e só venceu 38% dos confrontos como visitante. Desse modo, vamos “fechar” um palpite ao lado dos mandantes aplicando a proteção do empate.



Juventus marcar primeiro



A torcida da Juve deve colocar pressão para cima dos Rossoneros. E aqui vai uma estatística interessante: a Juventus marcou primeiro que seus adversários em 60% dos jogos em casa. Além disso, o Milan só ficou 25% dos jogos como visitante sem sofrer gols.



Primeiro gol de Antoine Griezmann



Os melhores sites de apostas do mundo apontam a Juventus como favorita. Isso porque o Milan vem oscilando demais na temporada - especialmente fora de casa. É claro que será uma partida bem disputada, mas a vantagem é dos mandantes, principalmente por terem um time com forte e que está invicto na competição.



Com odds bem interessantes, esse é um prognóstico mais arriscado do que o Empate Anula, mas ainda assim é uma pedida louvável, já que os Rossoneros não vivem seus melhores dias.



Melhores plataformas para apostar no Campeonato Italiano







Campeonato Italiano - Série A



A Liga Italiana desta temporada segue bastante acirrada na parte de cima da tabela. Com o Napoli liderando a competição, a equipe da região da Campania quer repetir o feito de 2022/2023. No entanto, Internazionale e Atalanta seguem a caça ao líder.



Mais distante um pouco, Lazio, Juventus, Fiorentina, Bologna e Milan brigam por uma vaga no G4 e, com isso, disputam uma vaga na Liga dos Campeões da próxima temporada. Por isso, o clássico deste sábado promete fortes emoções, já que ambas as equipes querem embalar de vez na competição.



Tabela de classificações do Campeonato Italiano







Juventus - voltar a vencer em casa é prioridade



Vindo de um empate em 1 a 1 com a Atalanta fora de casa, a Velha Senhora segue invicta na competição, mas quem vê pelo lado da invencibilidade, precisa saber que dos 20 jogos disputados na Série A, a Juve empatou 13.

Agora, o ítalo-brasileiro tem a chance de voltar a vencer em casa, algo que não acontece desde o dia 9 de novembro, quando os Bianconeros venceram o Torino por 2 a 0. Em 5º lugar no campeonato local, a equipe de Turim tem apenas 1 ponto a mais que o rival deste sábado, mas também tem uma partida extra disputada.

Por isso, esse jogo é tão importante para a Juventus na sequência da temporada e é a chance do time do Piemonte se vingar da eliminação da Supercopa da Itália no começo do ano.



Últimos resultados da Juventus



Atalanta x Juventus;



Torino 1 x 1 Juventus;



Monza 1 x 2 Juventus;



Juventus 2 x 2 Venezia,



Juventus 2 x 2 Bologna.



Milan - na luta para se firmar na temporada



O AC Milan, após a vitória na última terça-feira (14) fora de casa contra o Como, subiu na tabela de classificação. Agora, a equipe comandada pelo português Sérgio Conceição foca em chegar mais próximo da zona de classificação para a próxima Champions League.



Com ataque com grandes peças, como Rafael Leão e Jimenez, a equipe milanista quer repetir o que fez contra a Juventus na semifinal da Supercopa da Itália, quando venceu o rival por 2 a 1, na Arábia Saudita.



Inclusive, o Milan foi campeão do torneio e esse jogo contra o Como fez parte de uma partida atrasada da 19ª rodada da Série A. Na oportunidade, os Rossoneros venceram a Inter de Milão por 3 a 2 e conquistaram o título do torneio.



Últimos resultados do Milan

Como x Milan;



Milan 1 x 1 Cagliari;



Milan 1 x 1 Roma;



Hellas Verona 0 x 1 Milan,



Milan 0 x 0 Genoa.



Histórico dos últimos confrontos entre as duas equipes



O Derby Della Madonnina é, sem sombra de dúvidas, um dos maiores clássicos do futebol mundial. Por isso, esse jogo de sábado deve trazer grandes emoções aos torcedores de ambos os clubes.

No histórico recente, podemos observar que as partidas tendem a ser truncadas e com um baixo número de gols:



Juventus 1 x 2 Milan - 03/01/2025;



Milan 0 x 0 Juventus - 23/11/2024;



Juventus 0 x 0 Milan - 27/04/2024;



Milan 0 x 1 Juventus - 22/10/2023;



Juventus 0 x 1 Milan - 28/05/2023.



Próximos jogos de Juventus e Milan na temporada







Escalações das equipes para a Série A Italiana



Checar as prováveis escalações de Juventus x Milan é uma estratégia essencial para dar palpites na Série A italiana. Desse modo, veja os times que devem entrar em campo no Allianz Stadium pela 22ª rodada do Campeonato Italiano:



Juventus



Di Gregorio;



Savona;



Gatti;



Kalulu;



McKennie;



Locatelli;



Thuram;



Yildiz;



Koopmeiners;



Nico González;



Vlahovic;



Milan



Maignan;



Emerson Royal;



Gabbia;



Tomori;



Theo Hernández;



Musah;



Fofana;



Reijnders;



Jiménez;



Abraham;



Rafael Leão.



Estatísticas relevantes para seus palpites



A Juventus vem de 3 empates seguidos dentro de casa;

O Milan não perde há 4 partidas na Série A Italiana e vem de vitória fora de casa;

Como mandante, a Juve sofreu apenas 0.84 gols por jogo;

Nenhum dos últimos 5 jogos entre as equipes na Série A teve ‘’Ambas Marcam’’.



Perguntas Frequentes



Onde ocorrerá o jogo entre Juventus x Milan pela Série A?



O Derby Della Madonnina será realizado no Allianz Stadium, na cidade de Turim, neste sábado (14).



Onde assistir Juventus x Milan?



O clássico será transmitido nos canais Disney, como ESPN e Disney+.



Qual é o time favorito a vencer a partida?



Segundo as plataformas de apostas esportivas online a Juventus é a favorita a vencer com 45% de chance (odd 2.22).



Recado do autor



* Este artigo assume compromisso com o Jogo Responsável, conforme exige a Lei nº 14.790.



** As apostas só podem ser feitas por adultos maiores de 18 anos e o jogo deve ser uma forma de entretenimento e nunca uma fonte de renda. Caso sinta que as apostas estão afetando negativamente sua vida, é importante buscar ajuda e suporte em meios confiáveis, como o BeGambleAware. Jogue com responsabilidade! Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente