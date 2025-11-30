Palpite Santos x Cruzeiro | Brasileirão | 07/12/2025

Palpite Santos x Cruzeiro, em quem apostar na última rodada do Brasileirão? Odds, estatísticas, últimos jogos e dicas para o duelo na Vila Belmiro

Santos e Cruzeiro se enfrentam no domingo (07/12), às 16h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela última rodada do Brasileirão 2025. Um confronto entre camisas pesadas do futebol brasileiro, marcado por históricos de desequilíbrio recente e por trajetórias bem diferentes ao longo da temporada.

Qual será o palpite Santos x Cruzeiro mais seguro para um duelo tão imprevisível? O Santos tenta encerrar o Brasileirão com dignidade diante da sua torcida. Já o Cruzeiro vive um período de tranquilidade, com resultados sólidos fora de casa e uma clara evolução sob o comando de Leonardo Jardim.

Abaixo, você confere todos os dados e palpites para ajudar no seu prognóstico.

Jogo Santos x Cruzeiro Palpite rápido - Ambos marcam Não - Odds Odds a definir na bet365 Data e horário Domingo – 07/12 – 16h (de Brasília) Estádio: Vila Belmiro, Santos-SP Onde assistir: Premiere

Palpites Santos x Cruzeiro: mercados, odds e dicas de aposta

Palpite 1: Ambos marcam Não – odds a definir na bet365

O primeiro palpite Santos x Cruzeiro segue uma tendência extremamente sólida do confronto recente na Vila Belmiro. Dos últimos 8 jogos com o Santos como mandante, em apenas 1 deles ambos os times marcaram.

O Santos não marcou nenhum gol em 4 dos últimos 5 jogos em casa contra o Cruzeiro, mostrando enorme dificuldade ofensiva diante da Raposa.

Somando isso ao momento atual, o cenário reforça essa leitura: o Santos chega à rodada final com dificuldade para criar chances claras. O Cruzeiro, por sua vez, tem uma das defesas mais ajustadas do campeonato desde a chegada de Leonardo Jardim.

Palpite 2: Menos de 2.5 gols – odds a definir na BetMGM

É um mercado complementar ao primeiro palpite e igualmente consistente. O histórico recente mostra que o duelo na Vila Belmiro costuma ser truncado, com predomínio defensivo e poucos gols. O Santos, jogando em casa contra o Cruzeiro, teve menos de 2.5 gols em 7 dos últimos 8 encontros.

Além disso, o Peixe vive um momento ofensivo instável: nos últimos cinco jogos, marcou mais de 1 gol apenas uma vez. A equipe sofre com oscilações criativas.

Do outro lado, o Cruzeiro tem sido eficiente, mas sem exageros no placar. Fora de casa, a equipe joga com linhas compactas, buscando contra-ataques rápidos e gols pontuais.

Palpite 3: Cruzeiro marca o primeiro gol – odds a definir na Superbet

Um dos dados mais fortes deste confronto é simples: o Cruzeiro marcou o primeiro gol em 8 dos últimos 9 jogos contra o Santos, independentemente do local. O estilo de Leonardo Jardim reforça essa probabilidade.

O Cruzeiro entra concentrado, agressivo e costuma sufocar o adversário nos primeiros 20 minutos.

O Santos, por sua vez, inicia muito lento suas partidas e frequentemente sofre o gol antes dos 25 minutos. Contra Internacional, Mirassol e Palmeiras, o padrão se repetiu.

Odds Santos x Cruzeiro – Resultado final pelo Brasileirão 2025

Santos x Cruzeiro palpite: análise do confronto e prognóstico

O encontro coloca frente a frente duas equipes com histórias distintas nesta temporada do Brasileirão 2025. O Santos alternou bons momentos com atuações apagadas e chega ao último jogo tentando terminar o campeonato com dignidade diante da torcida. Já o Cruzeiro vive sua fase mais consistente, com resultados expressivos dentro e fora de casa.

O retrospecto recente joga muito a favor da Raposa: nos últimos 10 jogos como visitante na Vila, o Cruzeiro venceu 6, contra 3 vitórias do Santos e 1 empate, um domínio incomum para confrontos desse tamanho.

No momento em que este prognóstico foi escrito, o Santos tentava se estabilizar com Neymar ainda oscilando fisicamente e Robinho Jr. sendo o principal escape ofensivo. Já o Cruzeiro chega com Kaio Jorge em alta e Matheus Pereira comandando o setor criativo.

Palpite Santos: O Peixe precisa de eficiência e regularidade

O Santos da vila vive uma temporada complexa, marcada por oscilações e pela busca constante de consistência. Neymar volta a assumir protagonismo em jogos pontuais, mas a equipe ainda sente dificuldades em criar volume ofensivo, especialmente contra defesas organizadas como a do Cruzeiro.

O setor de criação tenta dar fluidez ao meio-campo, mas a equipe tem sofrido na marcação e no combate à transição adversária. Para vencer, o Peixe precisará de intensidade, mas principalmente de eficiência, algo raro nos confrontos contra o Cruzeiro.

Defensivamente, Mayke, Frias e Luan Peres vivem fases irregulares, alternando bons jogos com erros decisivos. A pressão da torcida pode jogar a favor — ou pesar contra — neste último compromisso do Brasileirão.

Últimos jogos do Santos

Internacional 1 x 1 Santos – Brasileirão 2025;

Santos 1 x 1 Mirassol – Brasileirão 2025;

Santos 1 x 0 Palmeiras – Brasileirão 2025;

Flamengo 3 x 2 Santos – Brasileirão 2025;

Palmeiras 2 x 0 Santos – Brasileirão 2025.

Palpite Cruzeiro: organização, contra-ataque e momento positivo

O Cruzeiro chega ao duelo com uma das melhores sequências das últimas rodadas. O time ganhou consistência defensiva, passou a sofrer poucos gols e encontrou em Kaio Jorge e Matheus Pereira um eixo criativo confiável.

A equipe gosta de transitar rápido, especialmente com Christian e Arroyo, e tem se mostrado madura para decidir jogos fora de casa, algo evidente nos confrontos contra Grêmio e Juventude.

Além disso, o retrospecto recente contra o Santos é muito favorável: domínio nos últimos jogos na Vila, vantagem no geral e padrão de desempenho superior.

Últimos jogos do Cruzeiro

Cruzeiro 3 x 0 Santos – Brasileirão 2025;

Juventude 3 x 3 Cruzeiro – Brasileirão 2025;

Cruzeiro 0 x 0 Fluminense – Brasileirão 2025;

Grêmio 0 x 1 Cruzeiro – Brasileirão 2025;

Cruzeiro 3 x 1 Vitória – Brasileirão 2025.

Escalações Santos x Cruzeiro

Provável Santos: Brazão; Mayke, Frias, Luan Peres e Escobar; Arão, Zé Rafael e Rollheiser; Barreal, Guilherme e Robinho Jr.

Treinador: Juan Pablo Vojvoda;

Esquema tático mais usado: 4-3-3

Provável Cruzeiro: Cássio; William, Fabrício Bruno, Vilalba e Kaiki; Lucas Romero, Lucas Silva e Matheus Pereira; Arroyo, Christian e Kaio Jorge.

Treinador: Leonardo Jardim;

Esquema tático mais usado: 4-3-3

Santos x Cruzeiro onde assistir ao vivo

Santos x Cruzeiro onde assistir? O duelo terá transmissão exclusiva pelo Premiere, para todo o Brasil, às 16h de domingo (07/12). Fique por dentro para apostar nas melhores casas de apostas.

Últimos confrontos entre Santos x Cruzeiro

Cruzeiro 1 x 2 Santos – Brasileirão 2025;

Santos 0 x 3 Cruzeiro – Brasileirão 2023;

Cruzeiro 2 x 1 Santos – Brasileirão 2023.

Palpite Santos x Cruzeiro – Brasileirão 2025 – Prognóstico final

A tendência aponta para um jogo controlado pelo Cruzeiro, especialmente considerando o retrospecto recente na Vila Belmiro e o momento atual das equipes. O Santos tem dificuldades ofensivas contra a Raposa e chega sem grande confiança.

Os melhores mercados para este confronto são ambos marcam - não, menos de 2.5 gols e Cruzeiro Marca o Primeiro Gol, opções que se destacam pelo histórico recente do duelo e pelos padrões de desempenho das duas equipes.

E aí, qual o seu palpite Santos x Cruzeiro no Brasileirão?

Mais casas de apostas para palpites Santos x Cruzeiro

Santos x Cruzeiro palpite – Perguntas Frequentes

Quais são os pontos mais importantes para analisar antes de apostar em Santos x Cruzeiro?

O histórico do confronto, o momento recente das equipes e possíveis desfalques costumam ser os fatores mais relevantes para orientar uma aposta.

Santos x Cruzeiro costuma ser um jogo com muitos gols?

Em algumas temporadas o duelo é mais aberto, mas em outras tende a ser mais equilibrado e com placar baixo. Por isso, é importante observar o momento atual.

O mando de campo influencia neste confronto?

Sim, normalmente o mandante apresenta desempenho mais consistente, o que pode pesar em mercados como “dupla hipótese” e “empate anula”.

Recado do Autor

**Lembramos que as Odds mostradas aqui refletem sobre o momento de nossa pesquisa, e podem ser alteradas pelo operador antes ou durante uma partida.

* Este artigo assume compromisso com o Jogo Responsável, conforme exige a Lei nº 14.790.

** As apostas só podem ser feitas por adultos maiores de 18 anos e o jogo deve ser uma forma de entretenimento e nunca uma fonte de renda.

Caso sinta que as apostas estão afetando negativamente sua vida, é importante buscar ajuda e suporte em meios confiáveis, como o BeGambleAware ou no Instituto Brasileiro de Jogo Responsável. Jogue com responsabilidade!

