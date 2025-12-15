Palpite Real Madrid x Sevilla: Odds e Onde Assistir

Palpite Real Madrid x Sevilla, em quem apostar na La Liga? As melhores odds, estatísticas, dicas e mercados. Quem é o favorito?

Palpite Real Madrid x Sevilla: o Real precisa vencer no Bernabéu para seguir vivo na briga pelo título do Campeonato Espanhol. O duelo pela 17ª rodada da La Liga 2025/26 acontece no sábado, 20 de dezembro, às 17h00 (de Brasília), no Estádio Bernabéu, em Madri.

Os madridistas tentam se recuperar da surpreendente derrota na última vez que jogaram em casa no campeonato.

O Sevilla, por sua vez, busca quebrar sua série ruim como visitante para sair do meio da tabela.

Jogo Real Madrid x Sevilla Palpite rápido Ambas as equipes marcam: Sim Odds 1.76 na Br4bet Data e horário Sábado – 20/12 – 17h00 (de Brasília) Estádio: Estádio Bernabéu Onde assistir: Disney+

Palpites Real Madrid x Sevilla: Mercados, odds e dicas de aposta – La Liga 2025/26

Palpite 1: Ambas equipes marcam sim, com odds 1.76 na Br4bet

O mercado de ambas marcam surge como o mais consistente para este confronto. O Real Madrid só passou em branco uma vez atuando no Bernabéu durante toda a competição, enquanto o Sevilla também ficou sem marcar apenas em uma partida como visitante.

Além disso, o histórico recente entre eles reforça o cenário: em três dos últimos cinco encontros, ambos balançaram as redes.

Palpite 2: Total de chutes a gol do Real Madrid mais de 7.5, com odds 1.90 na BetMGM

Colocar muitos chutes a gol do Real Madrid também aparece como uma boa alternativa. A equipe registra média de 7.1 finalizações certas por partida, segundo o Sofascore.

Precisando vencer e com o apoio do Bernabéu, a tendência é que aumente seu volume ofensivo, e as chances de conseguir pelo menos oito finalizações no alvo.

Palpite 3: Resultado exato primeiro tempo 0 a 0, com odds 4.20 na Multibet

Quem procura um mercado mais ousado na La Liga pode considerar o 0 a 0 no intervalo. Mesmo sendo arriscado, há elementos que justificam o palpite.

O Sevilla vem de três partidas consecutivas como visitante em que o primeiro tempo terminou sem gols.

Odds Real Madrid x Sevilla - Resultado final pela La Liga:

Mais mercados e Odds Real Madrid x Sevilla

Real Madrid x Sevilla palpite La Liga 2025/26: Análise do confronto e prognóstico

Real Madrid x Sevilla coloca frente a frente duas equipes que buscam recuperação na La Liga.



O Real, que perdeu por 2 a 0 para o Celta de Vigo na última vez em casa, não pode desperdiçar pontos se quiser seguir na disputa pelo título.

A equipe marcou em praticamente todos os jogos como mandante, mas a defesa preocupa, já que sofreu gols em quase todas as partidas no Bernabéu.

O Sevilla vive situação semelhante: não vence fora de casa há quatro jogos e precisa pontuar para não ficar preso ao meio da tabela. Mesmo assim, costuma marcar como visitante, o que deixa o duelo aberto.

Palpite Real Madrid: Merengues volta a vencer no Bernabéu?

O Real Madrid chega para este confronto pressionado e consciente de que não pode perder mais pontos no Bernabéu se quiser permanecer firme na briga pelo título.

A derrota por 2 a 0 para o Celta de Vigo na última vez em que atuou diante de sua torcida acendeu um alerta interno, especialmente porque expôs novamente a inconsistência defensiva da equipe

São apenas três jogos em que não foi vazada como mandante no Campeonato Espanhol, apesar de ter apenas uma derrota em casa.

Apesar disso, o desempenho ofensivo segue sendo o grande trunfo do time. Até aqui, o Real só passou em branco como mandante em uma única partida da La Liga

Últimos jogos do Real Madrid

Real Madrid 2 x 0 Celta de Vigo - La Liga;

Athletic Bilbao 0 x 3 Real Madrid - La Liga;

Girona 1 x 1 Real Madrid - La Liga;

Olympiacos 3 x 4 Real Madrid - Champions League;

Elche 2 x 2 Real Madrid - La Liga.

Palpite Sevilla: Rojiblancos se recuperam no campeonato?

O Sevilla chega para o duelo sabendo que precisa melhorar o desempenho longe dos seus domínios.

A equipe já soma quatro jogos sem vitórias fora de casa, sendo um empate e três derrotas. Com isso, faz uma campanha de apenas meio de tabela, precisando de uma arrancada para sonhar com coisas melhores no campeonato.

Parte disso vem da dificuldade de encerrar os jogos. O Sevilla segurou o 0 a 0 no placar nos últimos três jogos como visitante, mas acabou levando seis gols na segunda etapa no mesmo período.

Últimos jogos do Sevilla

Valencia 1 x 1 Sevilla - La Liga;

Extremadura 1 x 2 Sevilla - Copa do Rei;

Sevilla 0 x 2 Betis - La Liga;

Espanyol 2 x 1 Sevilla - La Liga;

Sevilla 1 x 0 Osasuna - La Liga.

Escalações Real Madrid x Sevilla

Provável escalação do Real Madrid

Uma provável escalação do Real Madrid tem Courtois, Asensio, Joan Martínez, Rüdiger, Camavinga, Valverde, Tchouaméni, Arda Güler, Jude Bellingham, Mbappé, Vinícius Júnior.

Treinador: Xabi Alonso;

Esquema tático mais usado: 4-3-3.

Provável escalação do Sevilla

Uma provável escalação do Sevilla tem Odysseas, Carmona, Azpilicueta, Andrés Gallo, Oso, Nemanja Gudelj, Peque, Agoumé, Batista Mendy, Djibril Sow, Akor Adams.

Treinador: Matías Almeyda;

Esquema tático mais usado: 5-4-1.

Real Madrid x Sevilla onde assistir ao vivo

Real Madrid x Sevilla onde assistir: a partida da 17ª rodada da La Liga terá transmissão do Disney+ no streaming.

Últimos confrontos entre Real Madrid x Sevilla

Sevilla 0x 2 Real Madrid - La Liga 2024/25;

Real Madrid 4 x 2 Sevilla - La Liga 2024/25;

Real Madrid 1 x 0 Sevilla - La Liga 2023/24.

Palpite Real Madrid x Sevilla - La Liga 2025/26 - Prognóstico final

Real Madrid x Sevilla deve ser um duelo aberto, com o time da casa buscando a vitória a todo custo e o visitante aproveitando os espaços.

O mercado de ambas equipes marcam e as opções de gols e chutes se mostram como boas opções de apostas, dada a necessidade de vitória dos mandantes, mas dificuldades defensivas que apresentam.

Tabela atualizada da La Liga

Mais casas de apostas para palpites Real Madrid x Sevilla

Real Madrid x Sevilla palpite - Perguntas Frequentes

Como é o histórico de confrontos entre Real Madrid e Sevilla?

Ao longo da história, os times se enfrentaram 198 vezes, com o Real Madrid vencendo 109 partidas, o Sevilla 57, e 32 empates.

Qual o motivo da ausência de Éder Militão no Real Madrid?

O jogador sofreu uma lesão grave na perna esquerda contra o Celta de Vigo, e deve permanecer afastado por vários meses.

O estádio do Real Madrid não mantém mais o nome Santiago Bernabéu?

De acordo com o jornal espanhol “Marca”, extra oficialmente o clube passou a usar apenas “Bernabéu” desde 2024, por questões comerciais. A mudança, no entanto, ainda não foi aprovada formalmente pelos sócios.

Recado do Autor

**Lembramos que as Odds mostradas aqui refletem sobre o momento de nossa pesquisa, e podem ser alteradas pelo operador antes ou durante uma partida.

* Este artigo assume compromisso com o Jogo Responsável, conforme exige a Lei nº 14.790.

** As apostas só podem ser feitas por adultos maiores de 18 anos e o jogo deve ser uma forma de entretenimento e nunca uma fonte de renda.

Caso sinta que as apostas estão afetando negativamente sua vida, é importante buscar ajuda e suporte em meios confiáveis, como o BeGambleAware ou no Instituto Brasileiro de Jogo Responsável. Jogue com responsabilidade!

