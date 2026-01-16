Palpite Real Madrid x Mônaco: Odds e Onde Assistir

Palpite Real Madrid x Mônaco, qual é a melhor aposta na partida? Veja as melhores odds, estatísticas, dicas e mercados da Champions League. Quem é o favorito?

Palpite Real Madrid x Mônaco: donos da casa querem espantar o mau momento na temporada e encaminhar classificação no G8 da Champions League.

A partida da sétima rodada da competição será disputada na terça-feira, dia 20 de janeiro, às 17h (de Brasília), no Santiago Bernabéu, em Madri, na Espanha.

Após perder a final da Supercopa da Espanha para o rival Barcelona, Xabi Alonso deixou o comando do Real Madrid e em seu lugar assumiu o inexperiente Álvaro Arbeloa, jogador formado pelos merengues e que comandava o Real Madrid Castilla.

O Mônaco vem na decepcionante nona posição no campeonato francês, mas está na zona de classificação para o mata-mata da Champions, no 19º lugar com nove pontos em seis jogos.

Jogo Real Madrid x Mônaco Palpite rápido Real Madrid vence e Ambos Marcam Odds 2.36 na Betnacional Data e horário Terça-feira - 20/01 - 17h00 (de Brasília) Estádio Santiago Bernabéu Onde assistir HBO Max

Odds compiladas no dia 14/01/2026. As cotações são flutuantes. Jogue com responsabilidade +18

Palpites Real Madrid x Mônaco: mercados, odds e dicas de aposta - Champions League 2025/26

Palpite 1: Real Madrid vence e Ambos Marcam, com odds 2.36 na Betnacional

Apesar da má fase, a troca de treinador pode melhorar o ambiente no Real Madrid e nada como uma boa vitória em casa na sua competição favorita para reanimar o elenco.

A defesa ainda sofre muitos gols e o Mônaco fez mais gols como visitante do que como mandante na Champions League. A vitória do Real Madrid é bastante provável, mas não sem sofrer pelo menos um gol do adversário.

Palpite 2: Mais de 3,5 gols, com odds 1.87 na Br4bet

Precisando retomar urgentemente um bom futebol, o Real Madrid deve buscar o gol de vantagem logo cedo na partida e conta com uma defesa frágil dos franceses para encaminhar a vitória sem grandes dificuldades.

O Mônaco marcou em todas as partidas como visitante e pode aproveitar o mau momento defensivo dos merengues para contribuir também para uma partida com pelo menos quatro gols, excelente opção de mercado under/over.

Palpite 3: Gonzalo Garcia para marcar, com odds 2.20 na Multibet

Com a lesão de Kyllian Mbappé, o atacante espanhol Gonzalo García assumiu o posto de goleador do Real Madrid.

São cinco gols e uma assistência nos últimos cinco jogos dos madrilenhos. Histórico que torna a odds de 2.20 para marcar contra o Mônaco bastante atraente.

Odds Real Madrid x Mônaco - Resultado final pela Champions League:

Casas de apostas Real Madrid Empate Mônaco Br4bet 1.26 5.75 8.50 Multibet 1.25 5.75 8.00 Betnacional 1.28 6.04 8.77

Odds compiladas no dia 14/01/2026. As cotações são flutuantes. Jogue com responsabilidade +18

Mais mercados e Odds Real Madrid x Mônaco

Real Madrid x Mônaco palpite Champions League 2025/26: análise do confronto e prognóstico

O Mônaco pinta como o adversário certo para uma recuperação de temporada do Real Madrid, e o confronto da sétima rodada da Champions League 2025/26 pode encaminhar a classificação no G8 para os espanhóis.

Em sétimo lugar, com 12 pontos, o Real Madrid espera vencer o Mônaco em casa para praticamente garantir uma posição no G8, que dá vaga direta para as oitavas de final da Champions League.

Do lado do Mônaco, a vaga para o mata-mata pode ser selada em caso de vitória no Bernabéu e de quebra, com combinação de resultados, deixa o time vivo por uma improvável vaga no G8.

Palpite Real Madrid: competição favorita marca novo momento?

Após perder a Supercopa da Espanha para o rival Barcelona, o Real Madrid trocou de treinador, saiu Xabi Alonso e entrou Álvaro Arbeloa, que estreou com eliminação surpreendente para o modesto Albacete, pela Copa del Rey.

Sem contar com Mbappé machucado, os merengues esperam que a mudança de comando possa dar novos ares e melhorar o ambiente no clube. Talento não falta ao selecionado madrilenho e nada como um jogo de Champions League para o Real Madrid voltar a mostrar seu bom futebol.

Últimos jogos do Real Madrid

Albacete 3 x 2 Real Madrid - Copa del Rey;

Barcelona 3 x 2 Real Madrid - Supercopa da Espanha;

Atlético de Madrid 1 x 2 Real Madrid - Supercopa da Espanha;

Real Madrid 5 x 1 Bétis - Campeonato Espanhol;

Real Madrid 2 x 0 Sevilla - Campeonato Espanhol.

Palpite Mônaco: empate é sonho possível?

Se a temporada do Real Madrid não está sendo como o torcedor gostaria, a do Mônaco não é diferente. A nona colocação no campeonato francês é decepcionante e a campanha na Champions League 2025/26 está longe de ser sólida.

Com dois confrontos difíceis nas últimas rodadas, Real Madrid fora e Juventus em casa, o Mônaco busca pelo menos uma vitória nessas partidas para não correr risco de ser eliminado ainda na fase de liga da Champions.

O comandante Sébastien Pocognoli não teve sorte com lesões e o departamento médico está cheio, incluindo nomes como Ansu Fati e o badalado Paul Pogba.

Últimos jogos do Mônaco

Orleans 1 x 3 Mônaco - Copa da França;

Mônaco 1 x 3 Lyon - Campeonato Francês;

Auxerre 1 x 2 Mônaco - Copa da França;

Olympique de Marselha 1 x 0 Mônaco - Campeonato Francês;

Mônaco 1 x 0 Galatasaray - Champions League.

Escalações Real Madrid x Mônaco

Provável escalação do Real Madrid

Uma provável escalação do Real tem Courtois, Asencio, Rudiger, Huijsen e Carreras; Tchouaméni, Camavinga, Rodrygo, Jude Bellingjam e Vini Jr.; Gonzalo García.

Treinador: Álvaro Arbeloa;

Esquema tático mais usado: 4-2-3-1.

Provável escalação do Mônaco

Uma provável escalação do Mônaco tem Kohn, Vanderson, Eric Dier, Caio Henrique e Ouattara; Akilouche, Teze, Zakaria e Golovin; Brunner e Biereth.

Treinador: Sébastien Pocognoli;

Esquema tático mais usado: 4-3-2-1.

Real Madrid x Mônaco onde assistir ao vivo

Real Madrid x Mônaco onde assistir: a partida da sétima rodada da Champions League 2025/26 terá transmissão ao vivo da HBO Max no streaming. Fique por dentro do jogo para apostar nas melhores casas de apostas.

Últimos confrontos entre Real Madrid x Mônaco

Mônaco 3 x 1 Real Madrid - Champions League 2003/04



Real Madrid 4 x 2 Mônaco - Champions League 2003/04

Palpite Real Madrid x Mônaco - Champions League 2025/26 - Prognóstico final

A partida entre Real Madrid x Mônaco deve ter amplo favoritismo dos donos da casa, buscando uma recuperação na temporada. No entanto, os visitantes podem complicar a vida dos merengues e acreditamos que pelo menos um gol podem marcar.

As casas com apostas em futebol colocaram odds baixas para a vitória do Real Madrid. Se a certeza de vitória é palpável, imaginar uma vitória com ambas equipes marcando é um palpite muito interessante para este jogo.. E você, qual é sua aposta na Champions League?

Real Madrid x Mônaco palpite - Perguntas Frequentes

Quando termina a fase de liga da Champions League?

A oitava e última rodada da fase de liga da Champions League está prevista para acontecer no dia 28 de janeiro, com 18 jogos simultâneos, todos se iniciando às 17h (Horário de Brasília).

O novo técnico do Real nunca treinou em outra equipe?

Sim. Álvaro Arbeloa, apesar de vitoriosa carreira como jogador, iniciou recentemente a carreira como técnico, e antes de assumir o Real Madrid, estava nas divisões de base do clube e no time B dos merengues, o Real Madrid Castilla.

Quantos títulos de Champions tem o Real Madrid?

15. O Real Madrid tem 15 títulos conquistados do torneio europeu, sendo disparado o maior vencedor da competição.

Recado do Autor

**Lembramos que as Odds mostradas aqui refletem sobre o momento de nossa pesquisa, e podem ser alteradas pelo operador antes ou durante uma partida.

* Este artigo assume compromisso com o Jogo Responsável, conforme exige a Lei nº 14.790.

** As apostas só podem ser feitas por adultos maiores de 18 anos e o jogo deve ser uma forma de entretenimento e nunca uma fonte de renda.

Caso sinta que as apostas estão afetando negativamente sua vida, é importante buscar ajuda e suporte em meios confiáveis, como o BeGambleAware ou no Instituto Brasileiro de Jogo Responsável. Jogue com responsabilidade!

