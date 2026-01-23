Palpite PSG x Newcastle: Odds, Escalações e Onde Assistir

Palpite PSG x Newcastle pela Champions League 2026. Veja odds, estatísticas, mercados e prognóstico para o duelo no Parc des Princes

PSG e Newcastle se enfrentam nesta quarta-feira (28/01), às 17h (de Brasília), no estádio Parc des Princes, em Paris, na França, em partida válida pela última rodada da fase de Liga da Champions League 2026. O confronto é decisivo para as duas equipes.

Qual será o palpite PSG x Newcastle para esta rodada decisiva da Champions? O duelo reúne um PSG pressionado pela derrota diante do Sporting e um Newcastle que tenta surpreender fora de casa.

A seguir, você confere análises, estatísticas, melhores mercados e todas as informações para montar seu palpite PSG x Newcastle.

Jogo PSG x Newcastle Palpite rápido Vitória do PSG Odds Em breve na Br4bet Data e horário Quarta – 28/01 – 17h (de Brasília) Estádio Parc des Princes, Paris-FRA Onde assistir HBO Max

Palpites PSG x Newcastle: Mercados, odds e dicas de aposta

Palpite 1: Vitória do PSG - odds em breve na Br4bet

O mercado de vitória do PSG aparece como principal opção para este confronto, considerando o nível técnico superior do elenco francês, o fator casa e a necessidade clara de vitória para garantir classificação direta.

Jogando no Parc des Princes, o PSG costuma apresentar postura dominante, com alta taxa de posse de bola, pressão desde os primeiros minutos e volume ofensivo elevado, especialmente quando precisa do resultado.

Mesmo sendo um adversário competitivo e físico, o time inglês tende a sofrer quando é obrigado a se defender por longos períodos, cenário bastante provável em Paris. Por isso, o triunfo do PSG surge como aposta mais consistente no mercado de resultado final.

Palpite 2: PSG vence o primeiro tempo – odds em breve na BetMGM

Outra opção interessante está no mercado de PSG vence o primeiro tempo, especialmente pelo contexto desta partida na Champions League. Por precisar da vitória, o time francês deve adotar postura extremamente agressiva desde o apito inicial, buscando abrir o placar o quanto antes.

O PSG costuma ter uma ocupação ofensiva intensa nos primeiros 30 minutos, aproveitando o apoio da torcida e o ritmo forte imposto em casa. Em jogos de Champions no Parc des Princes, o PSG frequentemente tenta resolver cedo para evitar nervosismo na reta final.

Já o Newcastle, fora de casa, tende a adotar postura mais reativa, priorizando linhas baixas e transições rápidas. Isso pode gerar um cenário de domínio territorial francês, com várias finalizações e maior probabilidade de gol ainda na etapa inicial.

Palpite 3: Dembélé marca a qualquer momento – odds em breve na Multibet

O mercado de Dembélé marca a qualquer momento também é bastante atrativo, considerando o momento do atacante e seu papel central no sistema ofensivo do PSG nesta temporada.

Dembélé vem sendo o principal desafogo ofensivo da equipe, atuando com liberdade pelos dois lados do campo, buscando o um contra um e finalizando com frequência dentro da área.

Em partidas decisivas, os principais jogadores costumam ser mais acionados, e o jogador do PSG deve ser um dos focos ofensivos da equipe, tornando o mercado de gol do jogador uma boa alternativa para apostas em jogadores.

Odds PSG x Newcastle – Resultado final pela Champions League 2026

Casas de apostas PSG Empate Newcastle Br4bet Em breve Em breve Em breve BetMGM Em breve Em breve Em breve Multibet Em breve Em breve Em breve

Palpite PSG x Newcastle pela Champions League 2026: Análise do confronto e prognóstico

PSG e Newcastle se enfrentaram apenas duas vezes na história, ambas na edição da Champions League 2023/24, com uma vitória do Newcastle e um empate. No jogo disputado em Paris, o confronto terminou 1 a 1, enquanto os ingleses venceram por 4 a 1 em Newcastle.

Esse retrospecto recente mostra que o Newcastle já conseguiu impor dificuldades ao PSG, principalmente quando conseguiu explorar erros defensivos e acelerar as transições ofensivas.

Por ser a última rodada da fase de Liga, o jogo tende a ser mais intenso e estratégico, com o PSG buscando controlar a posse e o Newcastle apostando em contra-ataques e bolas longas para explorar a velocidade de seus pontas.

Palpite PSG: Pressão e força no Parc des Princes

O PSG entra em campo pressionado pela necessidade de vencer para garantir presença direta na próxima fase da Champions League.

Apesar de contar com elenco altamente qualificado, o time francês teve oscilações ao longo da fase de Liga, o que tornou esta última rodada decisiva.

A expectativa é de um PSG bastante ofensivo, buscando resolver o jogo ainda no primeiro tempo para administrar a vantagem na etapa final.

Últimos jogos do PSG:

Auxerre x PSG – Francês 2025/26;

Sporting 2 x 1 PSG – Francês 2025/26;

PSG 3 x 0 Lille – Francês 2025/26;

PSG 0 x 1 Paris FC – Francês 2025/26;

PSG 2 x 2 Olympique de Marseille – Francês 2025/26.

Palpite Newcastle: Equipe competitiva, mas com dificuldades fora de casa

O Newcastle chega para esta última rodada tentando manter vivo o sonho de classificação, mas ciente das dificuldades de enfrentar o PSG em Paris.

A equipe inglesa tem mostrado competitividade na Champions, mas também apresentou problemas defensivos em jogos de maior pressão.

O principal desafio do Newcastle será resistir à pressão inicial do PSG e manter o jogo equilibrado até o segundo tempo, quando pode explorar o desgaste físico do adversário.

Últimos jogos do Newcastle:

Newcastle x Aston Villa – Inglês 2026;

Newcastle x PSV – Champions League 2026;

Wolves 0 x 0 Newcastle – Inglês 2026;

Newcastle 0 x 2 Manchester City – Inglês 2026;

Newcastle 3 x 3 Bournemouth – Inglês 2026.

Prováveis escalações de PSG x Newcastle

PSG: Lucas Chevalier; Warren Zaïre-Emery, Marquinhos, Willian Pacho e Nuno Mendes; Fabián Ruiz, Vitinha e Senny Mayulu; Désiré Doué, Ousmane Dembélé e Bradley Barcola.

Técnico: Luis Enrique;

Esquema mais usado: 4-3-3.

Newcastle:Nick Pope; Kieran Trippier, Malick Thiaw, Sven Botman e Lewis Hall; Bruno Guimarães, Joelinton e Sandro Tonali; Harvey Barnes, Nick Woltemade e Anthony Gordon.

Técnico: Eddie Howe;

Esquema mais usado: 4-3-3.

PSG x Newcastle: Onde assistir ao vivo

A partida entre PSG e Newcastle, válida pela última rodada da fase de Liga da Champions League 2026, será disputada no Parc des Princes, às 17h (de Brasília).O jogo terá transmissão da HBO Max. Fique por dentro do confronto para apostar nas melhores casas de apostas.

Últimos confrontos entre PSG x Newcastle

PSG 1 x 1 Newcastle United – Liga dos Campeões – 28/11/2023;

Newcastle United 4 x 1 PSG – Liga dos Campeões – 04/10/2023.

Palpite PSG x Newcastle – Champions League 2026 – Prognóstico final

O confronto entre PSG e Newcastle promete ser intenso e decisivo, com o time francês assumindo o protagonismo desde os primeiros minutos e buscando impor ritmo alto para garantir a classificação.

O Newcastle deve adotar postura mais defensiva, apostando em transições rápidas, mas terá dificuldades para conter a qualidade técnica do ataque parisiense durante os 90 minutos.

O cenário aponta para domínio territorial do PSG, maior volume de finalizações e boas chances de gol, especialmente ainda no primeiro tempo.

E aí, qual é o seu palpite PSG x Newcastle para esta rodada decisiva da Champions League 2026?

PSG x Newcastle – Perguntas Frequentes

Quantas vezes PSG e Newcastle já se enfrentaram?

As equipes se enfrentaram apenas duas vezes, ambas na Champions League 2023/24, com uma vitória do Newcastle e um empate.

O PSG é favorito jogando em casa?

Sim. Pelo elenco, pelo fator casa e pela necessidade de vitória, o PSG aparece como favorito no confronto.

Vale apostar em mercados de gols de jogadores?

Sim. Dembélé é o principal nome ofensivo do PSG e aparece como boa opção no mercado de jogador para marcar a qualquer momento.

