Palpite Olympique de Marselha x Liverpool: Odds e Onde Assistir

O duelo da sétima rodada da competição será disputado na quarta-feira, dia 21 de janeiro, às 17h (de Brasília), no Vélodrome, em Marselha, na França.

O Olympique quer manter a fama de rival “chato” contra gigantes, enquanto o Liverpool precisa da vitória para lutar pelo G-8.

Jogo Olympique de Marselha x Liverpool Palpite rápido Total de gols mais de 2.5 Odds 1.60 na Br4bet Data e horário Quarta-feira - 21/01 - 17h00 (de Brasília) Estádio Vélodrome Onde assistir HBO Max

Palpites Olympique de Marselha x Liverpool: mercados, odds e dicas de aposta - Champions League 2025/26

Palpite 1: Total de gols mais de 2.5, com odds 1.60 na Br4bet

Esta é uma partida que favorece palpites com muitos gols no mercado de apostas under/over.

Tudo porque os jogos do Olympique na Champions estão sendo muito movimentados, com cinco das seis partidas tendo mais de três bolas na rede.

Palpite 2: Vitória do Olympique ou empate, com odds 1.85 na BetMGM

O Liverpool é favorito, mas este é um jogo com uma chance alta de ter uma zebra na Champions League.

Os ingleses andam tropeçando contra equipes mais fracas na competição, tendo perdido para PSV e Galatasaray. Jogando fora de casa, a chance de perderem pontos novamente é alta.

Palpite 3: Igor Paixão marca gol, com odds 4.00 na Multibet

O atacante brasileiro é um dos destaques do Olympique na Champions League, já tendo marcado três gols na competição.

Em uma partida que promete ser muito movimentada, a chance dele aumentar este número é elevada.

Odds Olympique de Marselha x Liverpool - Resultado final pela Champions League:

Casas de apostas Nigéria Empate Marrocos Br4bet 3.75 3.80 1.81 BetMGM 3.60 3.75 1.85 Multibet 3.60 3.75 1.80

Mais mercados e Odds Olympique de Marselha x Liverpool

Olympique de Marselha x Liverpool palpite Champions League 2025/26: análise do confronto e prognóstico

Olympique de Marselha x Liverpool é um confronto que pode ser determinante para a situação das duas equipes na fase de liga da Champions.

Os franceses necessitam vencer em casa para continuar sonhando com uma vaga direta nas oitavas.

Condições semelhantes enfrentam os ingleses, que provavelmente terão de disputar os playoffs em caso de revés.

Palpite Olympique de Marselha: franceses seguem batendo de frente com gigantes?

A trajetória do Olympique na Champions chama atenção. A equipe apresentou bom desempenho contra o Real Madrid e derrotou o milionário Newcastle, mas, ainda assim, permanece no meio da tabela.

Isso se deve às derrotas para Sporting e Atalanta, equipes competitivas, porém de um patamar financeiro semelhante ao seu.

Dessa maneira, os franceses precisam superar mais um gigante para alcançar o top-8 da Champions. Por sorte, o embate será em casa.

Para isso, torcem para que o inglês Mason Greenwood mantenha o alto nível. Já são 16 gols na temporada, três deles na Champions.

Últimos jogos do Olympique de Marselha

PSG 2 (4) x (1) 2 Olympique de Marselha - Supercopa da França;

Olympique de Marselha 0 x 2 Nantes - Campeonato Francês;

FBBP 01 0 x 6 Olympique de Marselha - Copa da França;

Olympique de Marselha 1 x 0 Monaco - Campeonato Francês;

Union St. Gilloise 2 x 3 Olympique de Marselha - Champions League.

Palpite Liverpool: Reds chegam ao top-8?

O Liverpool dá sinais de recuperação após um início de temporada muito abaixo do esperado.

Os Reds chegaram a acumular nove derrotas entre setembro e novembro, mas depois atravessaram um período de dois meses sem perder.

A equipe já retornou ao G-4 da Premier League e agora mira o top-8 da Champions.

No torneio continental, chegou a vencer confrontos importantes contra Atlético de Madri, Real Madrid e Inter de Milão. O problema foi ter sido derrotado por PSV e Galatasaray, o que acabou levando o clube à nona posição.

Agora, uma nova derrota diante de uma equipe de nível intermediário pode forçar o Liverpool a disputar os playoffs, portanto a expectativa é de um time agressivo atuando na França.

Últimos jogos do Liverpool

Liverpool 4 x 1 Barnsley - FA Cup

Arsenal 0 x 0 Liverpool - Premier League

Fulham 2 x 2 Liverpool - Premier League;

Liverpool 0 x 0 Leeds - Premier League;

Liverpool 2 x 1 Wolverhampton - Premier League.

Escalações Olympique de Marselha x Liverpool

Provável escalação do Olympique de Marselha

Uma provável escalação do Olympique de Marselha tem Rulli, Pavard, Balerdi, Facundo Medina, Timothy Weah, Kondogbia, Hojbjerg, Emerson Palmieri, Mason Greenwood, Igor Paixão, Gouiri.

Treinador: Roberto De Zerbi;

Esquema tático mais usado: 3-4-3.

Provável escalação do Liverpool

Uma provável escalação do Liverpool tem Alisson, Conor Bradley, Van Dijk, Konaté, Kerkez, Mac Allister, Gravenberch, Frimpong, Szoboszlai, Cody Gakpo, Florian Wirtz.

Treinador: Mikel Arteta;

Esquema tático mais usado: 4-2-3-1.

Olympique de Marselha x Liverpool onde assistir ao vivo

Olympique de Marselha x Liverpool onde assistir: a partida da sétima rodada da Champions League 2025/26 terá transmissão ao vivo da HBO Max no streaming. Fique por dentro do jogo para apostar nas melhores casas de apostas.

Últimos confrontos entre Olympique de Marselha x Liverpool

Liverpool 1 x 0 Olympique de Marselha - Champions League 2008/09



Olympique de Marselha 1 x 2 Liverpool - Champions League 2008/09;

Olympique de Marselha 0 x 4 Liverpool - Champions League 2007/08.

Palpite Olympique de Marselha x Liverpool - Champions League 2025/26 - Prognóstico final

Olympique de Marselha x Liverpool é um jogo que promete ser mais equilibrado do que as odds indicam. O Liverpool vem em recuperação, mas sofreu com rivais mais fracos na Champions, já o Olympique fez jogo duro contra os gigantes que enfrentou.

As casas com apostas em futebol dão o favoritismo para os ingleses, mas este é um jogo que palpites de zebra podem trazer bons retornos. E você, em quem aposta neste duelo da Champions League?

Tabela atualizada da Champions League

Mais casas de apostas para palpites Champions League 2025

Olympique de Marselha x Liverpool palpite - Perguntas Frequentes

O nome real do Olympique é Marselha ou Marseille?

Nenhum dos dois está necessariamente errado. O nome é devido à cidade francesa, então o original é Marseille. No Brasil, é comum utilizar a grafia dela em português, para evitar confusão.

Quais os números de Igor Paixão no Olympique?

Nesta temporada, ele já disputou 22 jogos e fez oito gols pela equipe francesa.

Quais são os números de Olympique de Marselha x Liverpool?

As duas equipes se enfrentaram seis vezes na história. Ao todo, são duas vitórias do Olympique, três do Liverpool e um empate.

Recado do Autor

