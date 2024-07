Lista atualizada de plataformas de apostas com bônus no cadastro para novos usuários brasileiros, sites confiáveis que pagam de verdade.

Com tantas casas de apostas no mercado para escolher, criar estratégias para se destacar entre os melhores sites para apostar se tornou algo essencial para as empresas. A maioria das casas busca atrair e fidelizar os usuários por bônus generosos, sabendo que este é um dos pontos mais decisivos na hora de escolher onde apostar com os melhores bônus.



Mas afinal, qual a melhor casa de aposta com bônus no cadastro?



Pensando nisso, avaliamos mais de 170 casas de apostas com bônus no registro e selecionamos as 10 melhores plataformas com os melhores bônus de cadastro para aproveitar. Atualmente a Bet77 está no topo deste rancking, oferecendo uma promoção de boas vindas muito atraente.



Continue lendo e confira os diferenciais de cada casa, seus pontos positivos e negativos, e seus respectivos bônus no registro.

10 Melhores sites de apostas com bônus de cadastro

1. Bet77 - Boas-vindas com 300% até R$ 6.000 + R$ 20 em aposta grátis

2. Novibet - Saque rápido com Pix + bônus até R$500 no cadastro

3. Bet7k - Até R$ 7.000 a partir de R$ 5

4. Bet7 - Bônus do registro com até R$ 500 em esportes

5. Betmotion - Presente para novos cadastros de 150% até R$ 200

6. Estrela Bet - Primeiro depósito dobrado até R$ 500

7. Bet365 - Até R$ 500 em bônus de cadastro

8. SambaBet - Promocode com até R$ 1.000 para aproveitar

9. Aposta Quente - 150% até R$ 500 em esportes + 75 giros grátis

10. 20bet - 100% até R$500 + 20 rodadas grátis e R$ 25 em aposta grátis

Detalhes sobre as novas casas de apostas com bônus boas-vindas



1. Bet77 - Boas-vindas com 300% até R$ 6.000 + R$ 20 em aposta grátis



O bônus de boas-vindas da Bet77 é um dos mais populares do Brasil, pagando 300% até R$ 6.000 no primeiro depósito a partir de 5 reais. Além disso, é possível apostar grátis na Bet77 com R$ 20 em freebets. Com essas duas promoções, os novos cadastrados podem aproveitar odds competitivas nos principais campeonatos do mundo e do Brasil.



Como ativar o bônus no cadastro da Bet77



1. Cadastre-se no site oficial da Bet77.



2. Vá até a seção de Bônus através do ícone “Minha Conta” e reivindique seu “Bônus 300% Esportes - 1º Depósito”.



3. Agora é preciso ir até a área de depósitos e realizar um pagamento entre R$ 5 e R$ 2000.



4. Com a confirmação do depósito, é só aguardar e o bônus será automaticamente creditado em sua conta.

Aproveitar o bônus Bet77

3 pontos positivos sobre a casa de aposta Bet77



- Casa de Apostas Conhecida no Brasil.

- Odds acima da média do mercado.

- Depósito a partir de 1 real.



Ponto negativo sobre o bônus



- Validade do bônus de 7 dias.

2. Novibet - Saque rápido com Pix + bônus até R$500 no cadastro



Falar do bônus Novibet é algo instigante, a casa oferece um bônus de até R$500 para os novos cadastrados no site. Essa é uma forma de dobrar as suas chances de ganhar e aproveitar ainda mais os mercados disponíveis para palpite.





Como começar a apostar com o bônus da Novibet





1. Para usar o bônus é preciso primeiro ativá-lo, então vá até a aba “Promoções” e selecione o bônus de boas-vindas para esportes.



2. Clique em “Deposito” e faça o pagamento, depois que o depósito for confirmado, o bônus será ativado automaticamente.



3. Com o bônus ativado, é só escolher onde quer apostar entre as várias modalidades e mercados disponíveis.

Apostar agora na Novibet oficial





3 pontos positivos sobre a plataforma Novibet



- Pagamentos via Pix instantâneo.

- Saque mínimo de R$10

- Suporte ágil e em português.



Ponto negativo sobre o bônus



- Alguns métodos de pagamento não são aceitos para ativar o bônus.

3. Bet7k - Até R$ 7.000 a partir de R$ 5



Na Bet7k é possível ganhar até R$ 7000 em bônus para utilizar em apostas esportivas. O melhor dessa promoção é seu requisito de depósito mínimo abaixo do mercado. Com apenas 5 reais, é possível aproveitar a oferta e multiplicar o valor do seu primeiro depósito para apostar muito mais sem gastar.



Como começar a apostar com o bônus de registro Bet7k



Para ativar o bônus, faça seu cadastro na Bet7k preenchendo seus dados. Esse bônus é exclusivo para novos usuários que realizarem seu primeiro depósito. Após a confirmação do depósito, é só aproveitar o bônus e começar a apostar.

Acessar plataforma Bet7k

3 pontos positivos sobre o site de apostas Bet7k



- Depósitos a partir de R$ 5 no Pix.

- Possui aplicativo disponível para Android

- Saque em poucos minutos



Ponto negativo sobre o bônus



- Odds mínimas de 3.0



4. Bet7 - Bônus do registro com até R$ 500 em esportes



A Bet7 presenteia seus novos usuários com um bônus que pode chegar até R$ 500. Essa é uma promoção válida para os novos apostadores que querem explorar os eventos esportivos mais famosos disponíveis na Bet7.



Como ativar o bônus no cadastro da Bet7



Ao realizar seu cadastro na Bet7 e depositar entre R$ 30 e R$ 500 você poderá aproveitar o bônus de 100% que será creditado automaticamente à sua carteira assim que o depósito for confirmado.

Acessar a plataforma Bet7

3 pontos positivos sobre a casa de apostas Bet7



- O site oferece outros bônus de depósitos diários.

- Métodos de pagamento variados e acessíveis aos brasileiros.

- Visual da plataforma é inovador e atrativo.



Ponto negativo sobre o bônus



- Requisito de aposta acima da média do mercado.

5. Betmotion - Presente para novos cadastros de 150% até R$ 200



O Betmotion também oferece um generoso bônus de boas-vindas de 150% para novos usuários em seu primeiro depósito. Basta se cadastrar usando o código promocional “ESPORTES150”, fazer um depósito inicial acima de R$ 20 e aproveitar até R$ 200 em apostas esportivas.



Passo a passo para ativar o bônus de registro do Betmotion



1. Cadastre-se no site oficial da Betmotion e preencha o promocode “ESPORTES150” no local indicado.



2. Vá até a área de depósitos, clicando no botão verde “Deposito” no canto superior direito da tela.



3. Faça seu primeiro depósito através um dos métodos de pagamento disponíveis acima de R$ 20.



4.Assim que o depósito for confirmado, o bônus entrará na sua conta e você já poderá apostar grátis.

Acessar site Betmotion

3 pontos positivos sobre a plataforma de aposta Betmotion



- Muitos métodos de pagamento conhecidos disponíveis.

- Apostas a partir de 1 real.

- +300 mercados em +25 modalidades.



Ponto negativo sobre o bônus



- A casa não possui app disponível.



6. Estrela Bet - Primeiro depósito dobrado até R$ 500



Para dobrar seu primeiro depósito e apostar com odds acima da média, é na Estrela Bet. Pagando 100% do primeiro depósito, os novos usuários podem aproveitar até R$ 500 em bônus na casa de apostas patrocinadora da Seleção Brasileira de Futsal.



Passo a passo para ativar o bônus de registro Estrela Bet



1. Acesse o site Estrela Bet e faça seu cadastro.

2. Vá até a área de depósitos e selecione o método de pagamento pelo qual deseja realizar o seu primeiro depósito.

3. Preencha um valor entre R$ 20 e R$ 500 e digite o código promocional “ESTRELA500”

4. O bônus é creditado após a confirmação da transação e ficará visível em "Saldo de Bônus".

Conheça mais sobre a casa Estrela Bet

3 pontos positivos sobre a casa de apostas EstrelaBet



- Casa de apostas popular no Brasil.

- Depósito no Pix a partir de 1 real.

- Suporte disponível 24h/7d



Ponto negativo sobre o bônus



- A promoção válida para campeonatos selecionados.



7. Bet365 - Até R$ 500 em bônus de cadastro



O Bet365 reconhece que os bônus são um dos principais atrativos para os jogadores, e por isso oferece várias promoções interessantes tanto para novos apostadores quanto para seus usuários fiéis. Entre as principais ofertas disponibilizadas pela plataforma, o bônus de boas-vindas no cadastro é um dos mais populares, proporcionando um acréscimo de 50% até R$ 500 no primeiro depósito.



Como ativar o bônus de registro Bet365



Assim como nas demais plataformas, ativar o bônus de registro da Bet365 é bem simples. Ao se cadastrar pela primeira vez na casa de apostas, você poderá ativar o bônus junto ao seu primeiro depósito. Para validar a promoção, o depósito deve ser acima de R$ 30. Assim que o pagamento for confirmado pela plataforma, o valor do bônus entrará automaticamente.

Quero bônus Bet365

3 pontos positivos sobre a casa de aposta Bet365



- Depósito instantâneo via Pix.

- Possui sistema de Cash Out total.

- Odds promocionais.



Ponto negativo sobre o bônus



- Depósito mínimo acima da média do mercado.

8. SambaBet - Promocode com até R$ 1.000 para aproveitar



Ao fazer seu primeiro depósito no SambaBet, utilize o código promocional “E100” e aproveite o bônus de boas-vindas de 100% do valor depositado, com um limite de até R$ 1000. Esse é o bônus exclusivo para apostas esportivas, além dele, há outras promoções no site como sorteios semanais que podem premiar ainda mais.



Como ativar o bônus no cadastro da SambaBet



Para ativar a promoção, basta se cadastrar no Sambabet preenchendo algumas informações. Com o cadastro pronto, faça um depósito acima de R$ 10 e preencha o promocode Sambabet “E100”. Assim que o pagamento for confirmado, o bônus entrará na sua conta e você já poderá aproveitar para dar os melhores palpites.



Aproveitar oferta SambaBet



3 pontos positivos sobre a casa de aposta SambaBet



- Suporte em português 24h/7d

- Casa licenciada e confiável.

- Amplo catálogo de apostas esportivas.



Ponto Negativo Sobre o Bônus



- Valido apenas para apostas múltiplas.



9. Aposta Quente - 150% até R$ 500 em esportes + 75 giros grátis



Entre as várias promoções oferecidas pela Aposta Quente em Esportes como a apostas grátis todos os dias, onde é possível receber até R$ 100 com apostas em Tênis Ao Vivo, ou então a esquema garantido Paulistão, pagando até R$ 50 para apostar grátis. A oferta de maior destaque, ainda sim, é a de boas-vindas esportivas para os novos cadastrados, pagando até R$ 500 + 75 giros grátis nos primeiros depósitos.



Como começar a apostar com o bônus do Aposta Quente



O bônus de boas-vindas Aposta Quente é dividido em duas partes:



1. 1º depósito: 100% até R$ 300 + 25 Giros Grátis

2. 2º depósito: 50% até R$ 200 + 50 Giros Grátis



Apenas novos cadastros podem aproveitar o bônus ao realizarem seu registro pela primeira vez na plataforma. Ambos os depósitos devem ser acima de R$ 50 para ativar o bônus.



Acessar a plataforma Aposta Quente

3 Pontos positivos sobre a plataforma Aposta Quente



- App disponível para Android.

- Diversos métodos de pagamento disponíveis para apostar.

- Aceita Pix para depósitos e saques.



Ponto negativo sobre o bônus

- Requisito de depósito mínimo acima da média.



10. 20bet - 100% até R$500 + 20 rodadas grátis e R$ 25 em aposta grátis



Com um supercombo para jogos online e apostas esportivas, a 20Bet trouxe um dos melhores bônus de cadastro grátis mesclando os estilos de apostas. A casa paga 100% do valor do primeiro depósito até R$ 500 + 20 Rodadas Grátis e R$ 25 em Aposta Grátis apenas para os novos cadastros na plataforma.



Passo a passo para ativar o bônus de registro do 20bet



1. Acesse o site da 20Bet e faça o seu cadastro, fornecendo as informações necessárias.

2. Na seção de Promoções, ative o bônus de aposta grátis durante o processo de cadastro.

3. Dirija-se à área de Depósitos e faça um depósito no valor mínimo de R$ 50.

4. Agora é só aproveitar e explorar todas as opções oferecidas pela 20Bet!

Quero bônus 20Bet



3 pontos positivos sobre o site de apostas 20bet



- Disponibiliza aplicativo para dispositivos móveis.

- Métodos de pagamento conhecidos e acessíveis.

- Odds atrativas



Ponto negativo sobre o bônus



Depósito mínimo acima da média entre os demais sites de apostas.



Tipos de bônus de cadastro dos sites de apostas

No mercado de apostas esportivas, há vários tipos de bônus sendo oferecidos pelas plataformas. Isso porque elas buscam atender a diferentes perfis de apostadores. O bônus no cadastro é o mais comum entre eles, presenteando um novo usuário para começar as apostas. Ele pode ser apresentado em diversos jeitos, confira os principais:

Bônus de depósito

O bônus de depósito, ou de recarga, muitas vezes vem junto ao bônus de boas-vindas. Geralmente, é um valor percentual sobre os primeiros depósitos para que o apostador possa explorar ainda mais a plataforma e conhecer os mercados de apostas oferecidos.

Por exemplo: “100% até R$ 500 em bônus”, isso significa que a casa pagará 100% do valor depositando até o montante de R$ 500, podendo começar as apostas com R$ 1000 na carteira.

Bônus de aposta grátis (freebet)

As freebets são exclusivas para apostas esportivas e permitem dar um palpite sem arriscar o próprio dinheiro. É importante entender que esse tipo de bônus não requer depósito geralmente, mas possui regras de uso que devem ser lidas antes de utilizá-los.

Jogador comemorando bônus em casa de apostas Crédito: Reprodução

Como posso aproveitar ao máximo o bônus nas casas de aposta?



Os bônus de cadastro podem ser uma grande vantagem, mas é necessário saber como tirar o máximo proveito desses bônus para aumentar ainda mais suas chances. Aqui estão algumas dicas e estratégias essenciais que ajudarão a aproveitar ainda mais e melhorar sua experiência.



Leia os termos e condições



Todos os bônus, em qualquer site de apostas esportivas, possuem condições de uso definidas. É responsabilidade do apostador avaliar essas condições com cuidado antes de aceitar o bônus. Abaixo listamos os principais requisitos a serem considerados sobre as promoções.



Deposite o valor máximo do bônus



Muitos apostadores profissionais, que estão há mais tempo no mercado, recomendam fazer um depósito com o valor máximo definido pela plataforma. Dessa forma, poderá usufruir ao máximo das vantagens oferecidas pelo bônus. Mas lembre-se, nunca aposte mais do que se programou, para não prejudicar o seu orçamento.



Planeje suas apostas



Não use os bônus de qualquer maneira, planeje os seus palpites e aproveite o valor extra para conseguir um lucro ainda maior. Considere as melhores oportunidades e escolha mercados onde você tem mais conhecimento.



Quais são os requisitos para receber um bônus de cadastro?



Estes são os principais requisitos nos Termos e Condições que os bônus apresentam. Entendê-los é uma ótima forma de saber como usar o bônus escolhido e tirar um proveito ainda melhor.



Odds mínimas



Com segurança afirmamos que praticamente todas as casas de apostas exigem odds mínimas para a utilização dos seus bônus. Isso significa que o bônus só será válido para apostas em jogos com odds iguais ou acima das estabelecidas pelo site.



Rollover



O rollover é o número mínimo de apostas que devem ser feitas com o bônus antes de poder sacar os ganhos. Avalie se esses requisitos se encaixa no seu estilo de apostas.



Validade do bônus



Alguns bônus têm prazo de validade, sendo necessário avaliar se o prazo estabelecido pela casa é suficiente para a utilização no seu estilo de aposta.



Valor mínimo para ativação



Em bônus de depósito é importante estar atento ao valor mínimo de ativação, principalmente se o bônus for restrito ao primeiro depósito. Isso porque, caso deposite menos que o valor mínimo para reivindicá-lo, o próximo depósito não poderá ser usado para somar.



Valor máximo de ganhos



Embora muitos sites de apostas ofereçam bônus atrativos, é importante ver os limites de ganhos associados a esses bônus. Alguns deles podem ser tão baixos que praticamente tornam o bônus inviável.



Como sacar o bônus nos sites de apostas



1. Quando você atingir o valor que deseja sacar (cumprindo os requisitos dos bônus), poderá realizar a retirada como outro pagamento qualquer na plataforma.



2. Abra a carteira e acesse a área de saque, geralmente essas opções se encontram na parte superior direita dos sites.



3. Escolha o método pelo qual deseja receber e preencha seus dados (certifique-se de que todos estão corretos).



4. Informe o valor que deseja sacar e confirme a transação.

5. O tempo de processamento do saque varia dependendo da casa de apostas, a grande maioria delas realiza o pagamento no mesmo dia.



Conclusão



São várias as plataformas de apostas esportivas com bônus no cadastro, trouxemos aqui as melhores, mais confiáveis e com os melhores bônus. Esperamos que nossa avaliação sobre as casas tenha tirado possíveis dúvidas sobre os bônus, como aproveitá-los e os melhores sites com bônus. Agora é com você, escolha qual o melhor site com bônus e aproveite para apostar com consciência.



Perguntas frequentes sobre novas casas de apostas com bônus de cadastro



O que são bônus de cadastro?



São bônus e vantagens dadas aos apostadores que realizam o primeiro cadastro nas casas de apostas, podendo ser um bônus sobre o depósito ou mesmo apostas grátis para explorar os mercados das plataformas.



Como escolher um site de apostas com bônus no cadastro?



Escolher uma casa de apostas com bônus boa para você apostar depende das suas necessidades e preferências como apostador. Procure pelo site que melhor atende às suas expectativas e que ofereça um bônus generoso que possa aproveitar.



Como posso encontrar casas de apostas com bônus de cadastro?



Neste artigo, avaliamos as 10 melhores casas de aposta com bônus de registro entre mais de 170 sites. Com certeza, uma delas irá te agradar e atender às suas necessidades.



Posso sacar um bônus grátis de cadastro oferecido por casas de apostas?



Sim, desde que obedeça às condições de rollover definidas pela casa de apostas.



Os bônus de cadastro são oferecidos apenas para novos jogadores?



Sim, os bônus de cadastro para apostar, são oferecidos para usuários que se cadastrarem pela primeira vez no site de apostas.



Como solicitar o bônus de boas-vindas em novas casas de apostas?



Cada casa de apostas pode apresentar formas diferentes de reivindicar o bônus. Em geral, são ativadas na hora de preencher o formulário de cadastro.



Posso confiar em casas de apostas brasileiras com bônus de cadastro?



Sim, nos certificamos de que as casas e apostas que recomendamos são licenciadas e operam conforme as regras dos órgãos reguladores. A segurança e privacidade dos dados dos usuários são protegidas e o pagamento dos prêmios é efetuado corretamente.



* Este artigo assume compromisso com o Jogo Responsável conforme exige a Lei nº 14.790.



** As apostas só podem ser feitas por adultos maiores de 18 anos e o jogo deve ser uma forma de entretenimento, e nunca uma fonte de renda. Caso sinta que as apostas estão afetando negativamente sua vida, é importante buscar ajuda e suporte.

