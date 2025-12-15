Palpite Manchester City x West Ham: Odds, Escalações e Onde Assistir

Palpite Manchester City x West Ham: análises, estatísticas, dicas de aposta, retrospecto e odds para o confronto da 17ª rodada da Premier League 2025/26

Manchester City e West Ham se enfrentam no sábado (20/12), às 12h (de Brasília), no Etihad Stadium, em Manchester, pela 17ª rodada da Premier League 2025/26. O confronto coloca frente a frente equipes vivendo realidades bem diferentes na tabela.

De um lado, o Manchester City segue brigando ponto a ponto pela liderança do campeonato. Do outro, o West Ham tenta se afastar da parte de baixo da classificação, buscando estabilidade.

O Manchester City chega ao duelo com amplo favoritismo histórico: foram 65 vitórias em 122 confrontos, contra 37 do West Ham e 20 empates. Qual o palpite para Manchester City x West Ham?

Jogo Manchester City x West Ham Palpite rápido Ambos marcam sim Odds 1.81 na Estrela Bet Data e horário Sábado - 20/12 - 12h (de Brasília) Estádio: Etihad Stadium, Manchester (ING) Onde assistir: ESPN / Disney+

Palpites Manchester City x West Ham: Mercados, odds e dicas de aposta

Palpite 1: Ambos marcam sim, com odds de 1.81 na Estrela Bet

Este é o palpite mais interessante para o confronto e encontra suporte direto no retrospecto recente. Nos últimos 4 jogos entre Manchester City e West Ham, ambos marcaram, mostrando que mesmo diante da pressão ofensiva do City, o West Ham consegue achar espaços para finalizar.

Além disso, o West Ham tem como trunfo jogadores decisivos no terço final. Do lado do City, o “ambos marcam” quase sempre é um mercado vivo. O time de Guardiola mantém linhas altas, criando muitas chances, mas também deixando espaços para contra-ataques.

Palpite 2: Paquetá faz gol ou dá assistência, com odds de 4.00 na bet365

Paquetá é o grande maestro do West Ham. O brasileiro não apenas organiza as jogadas no meio-campo como também participa diretamente de grande parte das ações ofensivas: passes decisivos, bolas paradas, finalizações de média distância e infiltrações.

Contra o Manchester City, a tendência é de que o West Ham tenha menos a bola e isso pode valorizar ainda mais o papel de Paquetá, já que sua função em transições rápidas é fundamental.

Palpite 3: Mais de 3.5 gols, com odds de 1.85 na Br4bet

Os últimos 4 jogos entre City e West Ham terminaram com mais de 3.5 gols. Isso não é coincidência: os confrontos entre eles costumam ser muito abertos, especialmente no Etihad Stadium, onde o City pressiona intensamente e dita o ritmo do jogo.

O momento ofensivo das equipes reforça essa tendência: Haaland vive mais uma temporada artilheira, enquanto Foden se destaca como vice-artilheiro. Do outro lado, o West Ham também mantém boa média de gols, impulsionado pelo trio Bowen, Wilson e Paquetá.

Odds Manchester City x West Ham – Resultado final pela Premier League

Casas de Apostas Palpite Manchester City Empate Palpite West Ham bet365 1.22 6.00 12.00 Br4bet 1.18 6.66 12.00 Estrela Bet 1.18 7.00 12.00

Mais mercados e odds Manchester City x West Ham

Manchester City x West Ham: Análise do confronto e prognóstico

O duelo traz duas equipes que vivem momentos opostos, mas que geralmente produzem jogos bem abertos. O Manchester City chega brigando no topo da tabela: qualquer tropeço pode custar posições em uma disputa acirrada.

A equipe de Guardiola segue como uma das mais fortes da Europa, com um ataque extremamente produtivo e grande volume de finalizações por jogo. Haaland vive mais uma temporada impressionante, e Foden atravessa uma das melhores fases da carreira.

O West Ham, por sua vez, entra em campo tentando se afastar da zona de perigo. O time alterna bons momentos com atuações mais instáveis, principalmente defensivamente. Ainda assim, possui poder de fogo suficiente para incomodar.

O retrospecto favorece amplamente o Manchester City: em 122 jogos disputados entre as equipes, o City venceu 65, enquanto o West Ham levou a melhor em 37 oportunidades.

Palpite Manchester City: força ofensiva e luta pela liderança

O Manchester City segue dependente da sua qualidade ofensiva, que continua sendo o ponto mais forte do time. Haaland está na briga pela artilharia da Premier League mais uma vez, e Foden aparece como vice-artilheiro da equipe.

Nos confrontos recentes contra o West Ham, a equipe criou muitos gols e encontrou espaço para tabelas rápidas, infiltrações e finalizações de média distância.

Últimos jogos do City

City 3 x 0 Sunderland - Premier League 25/26;

Fulham 4 x 5 City - Premier League 25/26;

City 3 x 2 Leeds - Premier League 25/26;

City 0 x 2 B. Leverkusen - Champions League 25/26;

Newcastle 2 x 1 City - Premier League 25/26.

Palpite West Ham: talento ofensivo e tentativa de reação na tabela

O West Ham aposta na criatividade e no talento individual para buscar pontos. Bowen e Wilson formam uma dupla ofensiva perigosa, e Paquetá é o cérebro do time.

O West Ham apresenta características importantes para o confronto. Paquetá lidera a equipe em chances criadas, enquanto Bowen aparece muito bem infiltrando na área, aproveitando os espaços deixados pelas defesas adversárias.

Mesmo enfrentando um ataque tão poderoso, o West Ham tem qualidade suficiente para marcar e isso se comprova nos jogos recentes.

Últimos jogos do West Ham

Brighton 1 x 1 West Ham - Premier League 25/26;

M. United 1 x 1 West Ham - Premier League 25/26;

West Ham 2 x 2 Liverpool - Premier League 25/26;

West Ham 3 x 2 Burnley - Premier League 25/26;

West Ham 3 x 1 Newcastle - Premier League 25/26.

Escalações Manchester City x West Ham

Provável escalação do City: Donnarumma; Nunes, Dias, Gvardiol e O’Reilly; Reijnders, Nico e Bernardo; Foden, Doku e Haaland.

Treinador: Pep Guardiola;

Esquema mais usado: 4-3-3.

Provável escalação do West Ham: Areola; Mavropanos, Kilman e Todibo; Wan-Bissaka, Fernandes, Rodriguez e Diouf; Paquetá, Bowen e Wilson.

Treinador: Nuno Espírito Santo;

Esquema mais usado: 3-4-3.

Onde assistir Manchester City x West Ham ao vivo

A transmissão será feita pela ESPN e Disney+, para todo o Brasil.

Últimos confrontos entre Manchester City x West Ham

City 4 x 1 West Ham – Premier League 24/25;

West Ham 1 x 3 City – Premier League 24/25;

City 3 x 1 West Ham – Premier League 23/24.

Palpite Manchester City x West Ham – Prognóstico final

O City chega com amplo favoritismo, principalmente pela diferença técnica e pelo histórico recente, tanto geral quanto jogando no Etihad Stadium. Entretanto, os jogos recentes mostram que o West Ham costuma encontrar brechas para marcar.

Com ataque poderoso dos dois lados, tendência alta de gols e retrospecto recente que confirma isso, os mercados de gols tornam-se os mais seguros da partida.

Portanto, o cenário mais provável é de uma vitória do City em um jogo movimentado, com bom número de finalizações e oportunidades para ambos os lados.

E aí, qual o seu palpite Manchester City x West Ham pela Premier League?

Tabela atualizada da Premier League

Manchester City x West Ham – Perguntas Frequentes

Quem chega como favorito?

O City, pelo momento, tem um elenco mais forte e amplo histórico favorável.

O West Ham costuma marcar contra o City?

Sim! Nos últimos 4 jogos, ambas as equipes marcaram.

O Etihad Stadium influencia no confronto?

Muito! O City venceu 43 dos 61 jogos disputados em casa contra o West Ham.

Recado do Autor

