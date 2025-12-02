Palpite Internacional x Bragantino | Brasileirão | 07/12/2025

Palpite Internacional x Bragantino: Veja análises, estatísticas, dicas de aposta, retrospecto e odds para o duelo da última rodada do Brasileirão 2025

Internacional e Red Bull Bragantino se enfrentam no domingo (07/12), às 16h (de Brasília), no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, pela última rodada do Brasileirão 2025. Um confronto de equipes com perfis distintos, marcado por um histórico recente movimentado e por campanhas que oscilaram ao longo da temporada. A partida terá transmissão exclusiva do Premiere.

Qual será o palpite Internacional x Red Bull Bragantino mais seguro para este encerramento do campeonato? É o momento ideal para aquele café com análise calma, observando padrões de desempenho, retrospecto e o momento de cada equipe antes da rodada final.

No momento em que este texto foi escrito, o Internacional buscava fechar o ano com solidez, especialmente diante da torcida. Já o Red Bull Bragantino tentava recuperar estabilidade na reta final depois de uma temporada marcada por altos e baixos e partidas intensas longe de seus domínios.

A seguir, você confere todos os dados, análises e palpites para construir o seu prognóstico.

Jogo Internacional x Red Bull Bragantino Palpite rápido - Internacional marca primeiro - Odds Aproveita as odds na Superbet Data Domingo – 07/12 – 16h (de Brasília) Estádio Beira-Rio, Porto Alegre-RS Onde assistir Premiere

Odds compiladas no dia 27/11/2025. As cotações são flutuantes. Jogue com responsabilidade +18.

Quer apostar no encerramento do Brasileirão 2025? Confira as ofertas da Superbet para transformar seu palpite Internacional x Red Bull Bragantino em uma aposta mais segura.

Palpites Internacional x Red Bull Bragantino: mercados, odds e dicas de aposta

Palpite 1: Internacional marca primeiro – odds a definir na Superbet

O primeiro palpite Internacional x Red Bull Bragantino se apoia em um dado extremamente consistente: o Inter marcou o primeiro gol nos quatro últimos confrontos diretos entre as equipes. Além disso, jogando no Beira-Rio, a equipe costuma iniciar as partidas com postura agressiva, especialmente em jogos decisivos.

O fator local pesa ainda mais: o Internacional marcou primeiro em 5 dos últimos 7 duelos em Porto Alegre contra o Bragantino. A equipe de Ramón Díaz costuma pressionar desde os minutos iniciais. O Bragantino, por sua vez, apresenta dificuldades defensivas fora de casa. Nos últimos cinco jogos como visitante, sofreu o primeiro gol em quatro.

Palpite 2: Internacional vence – odds a definir na BetMGM

Se existe um confronto historicamente favorável ao Colorado, é este. Jogando como mandante, o Inter venceu 5 dos últimos 7 jogos contra o Bragantino. A única vitória do time paulista em Porto Alegre aconteceu em 1992, há mais de três décadas.

O momento das equipes também indica leve vantagem colorada. O Inter vive sequência de invencibilidade em casa e demonstra organização defensiva. Mesmo nos empates recentes, a equipe criou mais chances claras do que seus adversários.

Palpite 3: Ambos marcam Sim – odds a definir na bet365

Apesar do favoritismo colorado, o histórico recente indica jogos mais abertos entre as equipes. Em 3 dos últimos 4 confrontos, ambos os times marcaram ao menos um gol. Esse mercado combina a força do ataque colorado com a capacidade do Bragantino de encontrar espaços.

O Bragantino, mesmo irregular, possui ataque móvel e veloz.. É um time que cria boas chances mesmo nos jogos fora de casa. O Internacional também costuma entregar volume ofensivo no Beira-Rio, especialmente quando precisa dar resposta ao torcedor na rodada final do campeonato.

Odds Internacional x Red Bull Bragantino – Resultado final pelo Brasileirão 2025

Casas de Apostas Palpite Internacional Empate Palpite Red Bull Bragantino bet365 odds a definir odds a definir odds a definir BetMGM odds a definir odds a definir odds a definir Superbet odds a definir odds a definir odds a definir

Odds compiladas no dia 27/11/2025. As cotações são flutuantes. Jogue com responsabilidade +18.

Mais mercados e Odds Internacional x Red Bull Bragantino

Internacional x Red Bull Bragantino palpite: análise do confronto e prognóstico

O jogo coloca frente a frente duas equipes que tiveram trajetórias distintas no campeonato. O Internacional alternou bons momentos e empates seguidos, mas manteve forte competitividade em casa. Já o RB Bragantino, apesar da oscilação, segue sendo uma equipe perigosa, com intensidade ofensiva e bom aproveitamento na transição.

O retrospecto histórico pesa fortemente para o Inter: dos 20 confrontos entre os times, foram 8 vitórias coloradas, 9 empates e apenas 3 vitórias do Braga. E quando o duelo é no Beira-Rio, o domínio fica ainda mais evidente: 5 vitórias do Inter, 5 empates e só 1 vitória do RB Bragantino em toda a história.

No momento em que este prognóstico foi escrito, o Inter demonstrava evolução defensiva, com Vitão e Mercado formando dupla sólida, enquanto Alan Patrick organizava o setor criativo. Já o Bragantino buscava estabilidade após alternar grandes atuações com jogos de queda física.

Palpite Internacional: intensidade, apoio da torcida e retrospecto dominante

O Internacional chega para este último compromisso com a força do Beira-Rio como principal aliada. Ramón Díaz organizou uma equipe intensa, de muita marcação no meio-campo e pressão pós-perda. O Colorado sofreu poucos gols nas últimas partidas em casa e sempre inicia buscando o controle do jogo.

Alan Patrick vive grande momento e é a principal engrenagem criativa. Borré, apesar das oscilações, é jogador decisivo e costuma aparecer bem em jogos grandes. A dupla Vitinho e Bernabei dá profundidade pelos lados e pode explorar uma das fragilidades do Bragantino.

Últimos jogos do Internacional

Internacional 1 x 1 Santos – Brasileirão 2025;

Ceará 1 x 2 Internacional – Brasileirão 2025;

Internacional 2 x 2 Bahia – Brasileirão 2025;

Vitória 1 x 0 Internacional – Brasileirão 2025;

Internacional 0 x 0 Atlético-MG – Brasileirão 2025.

Palpite Red Bull Bragantino: velocidade, transição e necessidade de reação

O Bragantino chega para a rodada final com a missão de fechar o Brasileirão com competitividade. A equipe de Vágner Mancini tem pontos fortes claros: intensidade, transição rápida e ataque vertical.

Eduardo Sasha vive fase produtiva, enquanto Jhon Jhon e Lucas Barbosa dão dinamismo ofensivo. No entanto, a equipe tem uma fragilidade evidente: oscila defensivamente quando joga como visitante. Sofreu gols em quatro dos últimos cinco jogos longe de casa, muitos deles originados de falhas individuais.

Últimos jogos do Red Bull Bragantino

Flamengo 3 x 0 Red Bull Bragantino – Brasileirão 2025;

Red Bull Bragantino 2 x 0 Atlético-MG – Brasileirão 2025;

São Paulo 0 x 1 Red Bull Bragantino – Brasileirão 2025;

Red Bull Bragantino 2 x 1 Corinthians – Brasileirão 2025;

Bahia 2 x 1 Red Bull Bragantino – Brasileirão 2025.

Escalações Internacional x Red Bull Bragantino

Provável Internacional: Rochet; Aguirre, Mercado, Vitão e Bernabei; Thiago Maia, Bruno Gomes, Alan Rodrigues e Alan Patrick; Vitinho e Borré.

Treinador: Ramón Díaz;

Esquema tático mais usado: 4-4-2





Provável Red Bull Bragantino: Cleiton; Hurtado, Pedro Henrique, Gustavo Marques e Juninho Capixaba; Gabriel, Fabinho e Gustavo Neves; Jhon Jhon, Lucas Barbosa e Eduardo Sasha.

Treinador: Vágner Mancini;

Esquema tático mais usado: 4-3-3

Internacional x Red Bull Bragantino onde assistir ao vivo

Internacional x Red Bull Bragantino onde assistir? O duelo terá transmissão exclusiva do Premiere, para todo o Brasil, às 16h deste domingo (07/12).

Últimos confrontos entre Internacional x Red Bull Bragantino

Red Bull Bragantino 1 x 3 Internacional – Brasileirão 2025;

Internacional 4 x 1 Red Bull Bragantino – Brasileirão 2025;

Red Bull Bragantino 2 x 2 Internacional – Brasileirão 2025.

Palpite Internacional x Red Bull Bragantino – Brasileirão 2025 – Prognóstico final

A tendência aponta para um jogo em que o Internacional assume o protagonismo, especialmente pelo retrospecto forte no Beira-Rio e pela dificuldade do Bragantino em partidas como visitante. O Red Bull tem qualidade para incomodar, mas o Colorado apresenta mais consistência e costuma ser muito competitivo na reta final do campeonato.

Os melhores mercados para este confronto são Internacional marca primeiro, Internacional vence e Ambos marcam (Sim), opções que combinam o momento das equipes, o histórico recente e o comportamento típico de cada time ao longo da temporada.

E aí, qual o seu palpite Internacional x Red Bull Bragantino no Brasileirão?

Tabela atualizada do Brasileirão 2025

Mais casas de apostas para palpites Internacional x Red Bull Bragantino

Internacional x Red Bull Bragantino palpite – Perguntas Frequentes

O histórico favorece qual equipe?

O Internacional tem vantagem considerável, especialmente atuando no Beira-Rio, onde perdeu apenas uma vez para o Red Bull Bragantino na história.

Internacional x Bragantino costuma ter muitos gols?

O confronto costuma alternar, mas nos últimos duelos houve boa média de gols e ambos marcaram em 3 dos últimos 4 jogos.

O mando de campo influencia muito nesse jogo?

Sim. O Inter tem ótimo desempenho como mandante e o Red Bull Bragantino oscila bastante como visitante.

Recado do Autor

**Lembramos que as Odds mostradas aqui refletem sobre o momento de nossa pesquisa, e podem ser alteradas pelo operador antes ou durante uma partida.

* Este artigo assume compromisso com o Jogo Responsável, conforme exige a Lei nº 14.790.

** As apostas só podem ser feitas por adultos maiores de 18 anos e o jogo deve ser uma forma de entretenimento e nunca uma fonte de renda.

Caso sinta que as apostas estão afetando negativamente sua vida, é importante buscar ajuda e suporte em meios confiáveis, como o BeGambleAware ou no Instituto Brasileiro de Jogo Responsável. Jogue com responsabilidade!

Artigos relacionados