Palpite Internacional x Grêmio – Gauchão 2026 – 25/01/2026

Internacional x Grêmio palpite: o tradicional Gre-Nal será disputado no domingo (25), às 20h (de Brasília), no Estádio Beira-Rio, válido pela 5ª rodada do Campeonato Gaúcho 2026.

Pelo lado do Internacional, o confronto marca o primeiro grande desafio da temporada sob o comando de Paulo Pezzolano.

Já o Grêmio chega em processo de evolução, com elenco reforçado e expectativa alta para o clássico. Em um duelo historicamente marcado pelo equilíbrio e pela cautela, o empate aparece como um desfecho bastante plausível.

Jogo Internacional x Grêmio Palpite rápido Empate Odds 2.90 na BetMGM Data e horário Domingo – 25/01 – 20h (de Brasília) Estádio Beira-Rio, Porto Alegre/RS Onde assistir Globo e Premiere

Jogue com responsabilidade +18

Quer apostar no Gauchão e ainda não decidiu? Confira as melhores odds disponíveis e faça seu palpite Internacional x Grêmio com mais confiança.

Palpites Internacional x Grêmio: Mercados, odds e dicas de aposta

Palpite 1: Empate, com odds de 2.90 na BetMGM

O empate aparece com frequência nos duelos entre Internacional e Grêmio, especialmente em jogos de início de temporada. Para se ter uma ideia, três dos últimos confrontos entre os rivais terminaram com o placar igualado, reforçando o alto grau de equilíbrio do clássico.

Embora o Gre-Nal mais recente disputado no Beira-Rio tenha terminado com vitória gremista por 3 a 2, o histórico geral ainda sustenta a leitura de confronto parelho. Por isso, o mercado de empate segue como uma opção interessante para este duelo, com odds em breve na BetMGM.

Palpite 2: Aposta em jogo com menos de 1,5 gols, com odds de 2.71 na Betnacional

Tradicionalmente, o Gre-Nal não costuma produzir placares elásticos. A intensidade e o nível de disputa quase sempre resultam em partidas mais travadas. Um recorte dos últimos sete clássicos mostra que cinco deles terminaram com no máximo dois gols, evidenciando a tendência de poucos tentos.

Além disso, por ser um confronto de começo de temporada, com atletas ainda buscando ritmo ideal, a expectativa é de um jogo mais estudado. Nesse cenário, a aposta em menos de 1,5 gols ganha força, com odds em breve na Betnacional.

Palpite 3: Aposta em mais de 9,5 escanteios, com odds de 3.11 na Multibet

O mercado de escanteios surge como alternativa interessante para o clássico. Na estreia do Gauchão, o Internacional cobrou seis escanteios diante do Novo Hamburgo, já sob o comando de Paulo Pezzolano, mostrando presença ofensiva pelas laterais.

Do outro lado, o Grêmio, agora treinado por Luís Castro, foi bastante agressivo na vitória por 4 a 0 sobre o Avenida, acumulando sete escanteios ao longo da partida.

Com duas equipes propondo jogo e utilizando bastante os lados do campo, o mercado de mais de 9,5 escanteios aparece como uma boa opção, especialmente por oferecer cotações mais atrativas.

Odds Internacional x Grêmio - Resultado final pela Copa das Nações Africanas:

Casas de apostas Internacional Empate Grêmio Betnacional 2.40 2.90 3.00 BetMGM 2.30

3.00

3.10 Multibet 2.35 3.10 3.20



Jogue com responsabilidade +18

Mais Mercados e Odds Internacional x Grêmio

Internacional x Grêmio palpite: Análise do confronto e prognóstico

O Internacional escapou do rebaixamento apenas na rodada final do Brasileirão 2025, o que ainda gera cautela entre os torcedores. Agora sob o comando de Paulo Pezzolano, o time apresentou sinais animadores no começo do estadual.

Na estreia, quem roubou a cena foi Rafael Borré. Bastante questionado na temporada passada, o atacante respondeu em campo ao marcar dois gols na vitória por 4 a 0 sobre o Monsoon, indicando uma possível virada de chave neste início de ano.

Do outro lado, o Grêmio segue ativo no mercado e trouxe Weverton como principal reforço. Ainda assim, o Tricolor foi surpreendido em casa pelo São José na segunda rodada do Gauchão, resultado que esfriou o entusiasmo inicial. Mesmo pressionado, Luís Castro deve seguir rodando o elenco até o clássico do fim de semana.

Palpite Internacional: Força como mandante e momento consistente

Os gols de Borré trouxeram alívio e esperança para um torcedor que ainda observa o time com desconfiança. Contratação de peso, o colombiano mostrou bom senso de posicionamento e eficiência nas finalizações, reforçando a impressão de um Inter mais ofensivo e organizado sob Pezzolano.

Esse início promissor do atacante, inclusive, abre margem para apostas combinadas envolvendo gols no clássico. O ponto de atenção fica por conta do sistema defensivo, que ainda cede espaços e precisa de ajustes, além da evolução física natural neste começo de temporada.

Últimos jogos do Internacional

Monsoon FC 0 x 4 Internacional – Gauchão 2026;

Internacional 2 x 1 Novo Hamburgo-RS – Gauchão 2026;

Internacional 3 x 1 RB Bragantino – Brasileirão Série A;

São Paulo 3 x 0 Internacional – Brasileirão Série A;

Vasco da Gama 5 x 1 Internacional – Brasileirão Série A.

Palpite Grêmio: Qualidade individual em meio a ajustes

O clima de empolgação no Grêmio, impulsionado pelas chegadas de Luís Castro e Weverton, perdeu força após a primeira derrota do ano. A atuação abaixo do esperado diante do São José, mesmo com time alternativo, ligou o sinal de alerta.

Segundo o treinador português, os principais jogadores devem estar disponíveis para o Gre-Nal, o que tende a elevar o nível da equipe. A expectativa é de um Grêmio mais competitivo no clássico, buscando resposta imediata após o tropeço no estadual.

Últimos jogos do Grêmio

Grêmio 0 x 1 São José-RS – Gauchão 2026;

Avenida 0 x 4 Grêmio – Gauchão 2026;

Sport Recife 0 x 4 Grêmio – Brasileirão Série A;

Grêmio 1 x 2 Fluminense – Brasileirão Série A;

Grêmio 3 x 2 Palmeiras – Brasileirão Série A.

Escalações Internacional x Grêmio

A provável escalação do Internacional tem: Ivan (Anthoni); Alan Benítez (Bruno Gomes), Clayton Sampaio, Victor Gabriel (Juninho/Gabriel Mercado) e Alisson; Ronaldo, Benjamin e Allex; Bruno Tabata (Gustavo Prado), Carbonero e Rafael Borré (João Bezzerra).

Treinador: Paulo Pezzolano;

Esquema tático mais usado: 3-4-2-1.

A provável escalação de Grêmio tem: Gabriel Grando; João Pedro, Noriega, Kannemann e Viery; Cuéllar, Dodi, Gabriel Mec, Willian (Edenilson) e Aravena; André Henrique.

Treinador: Luís Castro;

Esquema tático mais usado: 4-3-3.

Internacional x Grêmio onde assistir ao vivo

A partida terá transmissão ao vivo no Premiere. Fique por dentro para apostar nas melhores casas de apostas.

Últimos confrontos entre Internacional x Grêmio

Internacional 2 x 3 Grêmio – Brasileirão Série A;

Grêmio 1 x 1 Internacional – Brasileirão Série A;

Internacional 1 x 1 Grêmio – Gauchão.

Palpite Internacional x Grêmio - Gauchão 2026 - Prognóstico final

O Gre-Nal promete equilíbrio no Beira-Rio, com o Internacional embalado pelo bom início de estadual e mostrando evolução sob o comando de Paulo Pezzolano. O time colorado tende a apostar em intensidade e organização para controlar o jogo em casa.

Já o Grêmio chega pressionado após tropeço recente, mas com elenco experiente e poder de reação. Em um clássico historicamente disputado nos detalhes, o cenário aponta para placar apertado e boas chances de empate.

Mais casas de apostas para palpites Internacional x Grêmio

Internacional x Grêmio palpite - Perguntas Frequentes

O Gre-Nal costuma ser um jogo de muitos gols?

Geralmente, não. A maior parte dos clássicos recentes é marcada por forte disputa no meio-campo e poucas chances claras, resultando em placares apertados como 1×0, 1×1 ou 2×1.

Qual foi o desfecho do último confronto entre Internacional e Grêmio?

No encontro mais recente, válido pelo Brasileirão 2025, o Grêmio levou a melhor ao vencer o Internacional por 3×2.

Qual o peso do Gre-Nal na temporada 2026?

O clássico pelo Gauchão representa um dos primeiros testes de alto nível do ano no futebol gaúcho. Além de mexer com a confiança das equipes, o resultado pode influenciar diretamente o cenário da classificação ainda nas rodadas iniciais do estadual.





* Este artigo assume compromisso com o Jogo Responsável, conforme exige a Lei nº 14.790.

** As apostas só podem ser feitas por adultos maiores de 18 anos e o jogo deve ser uma forma de entretenimento e nunca uma fonte de renda.

Caso sinta que as apostas estão afetando negativamente sua vida, é importante buscar ajuda e suporte em meios confiáveis, como o BeGambleAware ou no Instituto Brasileiro de Jogo Responsável. Jogue com responsabilidade!

