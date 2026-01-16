Palpite Inter de Milão x Arsenal: Odds e Onde Assistir

Palpite Inter de Milão x Arsenal, qual é a melhor aposta na Champions? Veja as melhores odds, estatísticas, dicas e mercados. Quem é o favorito?

Palpite Inter de Milão x Arsenal: equipes fazem confronto por vaga entre os oito melhores na fase de liga da Champions.

A partida da sétima rodada da competição será disputada na terça-feira, dia 20 de janeiro, às 17h (de Brasília), no Giuseppe Meazza, em Milão, na Itália.

Sexta colocada, a Inter recebe o Arsenal, líder e única equipe que venceu todos os jogos até aqui. Os italianos querem a vitória para se aproximarem da vaga entre os oito melhores. Um empate serve para classificar o Arsenal direto no G-8.

Jogo Inter de Milão x Arsenal Palpite rápido Ambos Marcam Odds 1.64 na Luva Bet Data e horário Terça-feira - 20/01 - 17h00 (de Brasília) Estádio Giuseppe Meazza Onde assistir HBO Max

Palpites Inter de Milão x Arsenal: Mercados, odds e dicas de aposta - Champions League 2025/26

Palpite 1: Ambos Marcam, com odds 1.64 na Luva Bet

A Inter de Milão não marcou em casa em apenas duas partidas das últimas 10 e o Arsenal marcou fora de casa em seus últimos 10 jogos.

As duas equipes devem buscar o gol, mesmo com os ingleses precisando menos do resultado. Sendo um ótimo palpite ambos marcam.

Palpite 2: Empate, com odds 3.40 na Br4bet

As casas de apostas dão o jogo com muito equilíbrio, muitas delas com o mesmo valor de odds para vitória da Inter de Milão quanto do Arsenal.

O jogo deve ser muito parelho, com os donos da casa tentando buscar o resultado, mas respeitando o excelente momento dos visitantes. O mercado de empate parece o resultado mais provável.

Palpite 3: Alcance de gols: 2 ou 3, com odds 1.96 na Multibet

A partida deve ser bastante disputada, mas sem a garantia de muitos gols. O Arsenal sofreu gol nos últimos cinco jogos por todas as competições, mas tem um ataque em boa fase.

A aposta que parece mais segura é de uma partida com um Alcance de Gols, ou seja, um total de gols de 2 ou 3.

Odds Inter de Milão x Arsenal - Resultado final pela Champions League:

Casas de apostas Inter de Milão Empate Arsenal Br4bet 2.54 3.40 2.54 Luva Bet 2.48 3.29 2.48 Multibet 2.50 3.33 2.50

Mais mercados e Odds Inter de Milão x Arsenal

Inter de Milão x Arsenal palpite Champions League 2025/26: análise do confronto e prognóstico

O confronto entre Inter de Milão x Arsenal envolve duas equipes do G-8 na fase de liga da Champions League 2025/26.

Os donos da casa vem em sexto lugar, com 12 pontos, mesma pontuação do nono colocado Liverpool e precisa de uma vitória para seguir na busca pela classificação entre os oito melhores.

Já o Arsenal é líder isolado com seis vitórias em seis partidas e precisa de apenas um empate para se garantir no G-8 da Champions League.

Palpite Inter de Milão: Os mandantes terão vantagem pelo fator casa?

Com uma campanha bastante regular dentro e fora de casa, a Inter de Milão, atual líder do campeonato italiano, terá um confronto bastante duro para manter o sonho do G8 ainda vivo.

Se nas partidas domésticas o time tem um ataque bastante produtivo em casa, com 26 gols em 10 partidas, na Champions League os números são mais modestos, com apenas 5 gols em 3 jogos no Giuseppe Meazza.

Os comandados de Cristian Chivu enfrentarão a melhor defesa da competição e precisarão se impor sobre os ingleses para sair com um bom resultado.

Últimos jogos da Inter de Milão

Inter 2 x 2 Napoli - Campeonato Italiano;

Parma 0 x 2 Inter - Campeonato Italiano;

Inter 3 x 1 Bologna - Campeonato Italiano;

Atalanta 0 x 1 Inter - Campeonato Italiano;

Bologna 1 (3) x (2) 1 Inter - Supercopa da Itália.

Palpite Arsenal: Em busca da liderança geral?

O Arsenal é um dos melhores times de toda temporada europeia. Liderança isolada na Premier League e campanha perfeita na Champions League.

Os comandados de Mikel Arteta tentam transformar o bom momento em consistência e também em títulos, sonho mais valioso para os gunners.

Com uma partida contra o Kairat em casa na última rodada da Champions League, a partida contra a Inter de Milão pode apresentar uma intensidade menor, uma vez que o clube está praticamente garantido entre o G8 da competição.

A possível falta de ímpeto, no entanto, não deve significar vida fácil para a Inter de Milão e há também orgulho em se manter invicto na competição. Promessa de grande jogo em Milão.

Últimos jogos do Liverpool

Portsmouth 1 x 4 Arsenal - FA Cup

Arsenal 0 x 0 Liverpool - Premier League

Bournemouth 2 x 3 Arsenal - Premier League;

Arsenal 4 x 1 Aston Villa - Premier League;

Arsenal 2 x 1 Brighton - Premier League.

Escalações Inter de Milão x Arsenal

Provável escalação da Inter de Milão

Uma provável escalação da Inter tem Sommer, Acerbi, Akanji e Bastoni; Luis Henrique, Barella, Sucic, Mikhitaryan e Dimarco; Thuram e Lautaro Martinez.

Treinador: Cristian Chivu;

Esquema tático mais usado: 3-5-2.

Provável escalação do Arsenal

Uma provável escalação do Arsenal tem Raya, Timber, Saliba, Gabriel Magalhães e Lewis-Skelly; Odegard, Zubimendi e Declan Rice; Saka, Gyokeres e Gabriel Martinelli.

Treinador: Mikel Arteta;

Esquema tático mais usado: 4-3-3.

Inter de Milão x Arsenal onde assistir ao vivo

Inter de Milão x Arsenal onde assistir: a partida da sétima rodada da Champions League 2025/26 terá transmissão ao vivo da HBO Max no streaming. Fique por dentro do jogo para apostar nas melhores casas de apostas.

Últimos confrontos entre Inter de Milão x Arsenal

Inter 1 x 0 Arsenal - Champions League 2024/25



Inter 1 x 5 Arsenal - Champions League 2003/04



Arsenal 0 x 3 Inter - Champions League 2003/04

Palpite Inter de Milão x Arsenal - Champions League 2025/26 - Prognóstico final

O grande jogo entre Inter de Milão x Arsenal deve ser parelho e bastante estudado. Os mandantes devem tomar a iniciativa ofensiva, mas com cuidado pois sabem da qualidade do adversário.

As casas com apostas em futebol prevêem equilíbrio e uma partida que pode ter qualquer vencedor. E você, em quem aposta neste jogão da Champions League?

Tabela atualizada da Champions League

Mais casas de apostas para palpites Champions League 2025/26

Inter de Milão x Arsenal palpite - Perguntas Frequentes

Qual é a vantagem de terminar no G8 da fase de liga da Champions?

Os oito melhores colocados se classificam diretamente para as oitavas de final. Já os classificados entre 9º e 24º terão uma rodada de mata-mata a mais pela frente, com os oito vencedores enfrentando os times do G8.

Inter x Arsenal: qual time tem mais brasileiros no elenco?

O Arsenal conta com três representantes brasileiros no elenco: Gabriel Martinelli, Gabriel Magalhães e Gabriel Jesus. Já a Inter de Milão tem dois brasileiros, Carlos Augusto e Luis Henrique.

Quem tem mais títulos de Champions League, Inter ou Arsenal?

A Inter de Milão tem três títulos de Champions e o Arsenal ainda não conquistou nenhum.

