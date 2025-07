Flamengo x Atlético MG: Palpite, Escalações e Onde Assistir

Palpite Flamengo x Atlético MG: Veja os principais mercados, as estatísticas e as melhores odds na Superbet para apostar com confiança no Brasileirão Série A.

Flamengo e Atlético MG fazem um clássico nacional interessante pela 17ª rodada do Brasileirão. A partida será disputada no dia 27 de julho de 2025, às 20h30, no Maracanã, no Rio de Janeiro.



O Mengão vem de duas vitórias seguidas e está a apenas um ponto de distância do líder Cruzeiro, mas tem um jogo a menos. Já o Galo perdeu os dois últimos jogos disputados no campeonato e está apenas na 9ª colocação.



Se você deseja ficar por dentro das principais dicas de apostas no Brasileirão, está no lugar certo.



Aqui vou mostrar quais os principais palpites para Flamengo x Atlético MG, as melhores casas de apostas, escalações e odds atualizadas para a partida. Veja as melhores odds que encontrei na Superbet para esse histórico clássico nacional!



Melhores Odds para Flamengo x Atlético MG no Brasileirão Série A



Essas são as melhores odds para fazer os seus palpites em Flamengo x Atlético MG nas principais casas de apostas do Brasil.

Casa de Apostas

Vitória do Flamengo

Empate

Vitória do Atlético-MG

Ambas Marcam (Sim)

Mais de 2.5 Gols

Br4bet 1.41 4.00 8.00 2.42 2.10 Brazino 1.45 4.10 7.80 2.37 2.10 Superbet 1.47 4.20 7.60 2.40 2.20 Betano 1.47 4.05 8.50 2.35 2.18

Dica de apostas - Os 5 melhores palpites para Flamengo x Atlético MG



Atlético MG e Flamengo fazem um clássico nacional com as equipes em momentos distintos na temporada, e por isso o jogo deve ser bem intenso. Para te ajudar, trouxe aqui os melhores palpites para Flamengo x Atlético MG. Confira as dicas!



Resultado final: Flamengo



O Rubro-negro carioca ainda não perdeu como mandante no Brasileirão 2025 e vem de três vitórias seguidas em casa sem sofrer gols. Já o Galo perdeu os dois últimos compromissos como visitante contra Bahia e Palmeiras.



Pelo desempenho recente dos dois times, vejo como um bom palpite para Flamengo x Atlético MG a vitória do Mengão no Maracanã.







Ambas as equipes marcam - Não



A equipe treinada por Filipe Luís tem como uma das suas forças em casa a sólida defesa que é pouquíssima vazada. Para ter ideia, o time carioca sofreu somente 1 gol como mandante, ainda em março, contra o Inter.



De lá para cá, são sete jogos sem sofrer gols no Maracanã, então vejo como um excelente palpite para Flamengo x Atlético MG o mercado de “Ambas as equipes marcam – Não”.







Hulk – Mais de 0,5 chutes a gol



O capitão e principal jogador do Galo tem uma média de mais de um chute a gol por partida, o que demonstra a sua efetividade no ataque mesmo quando o time não vai mal. Não à toa, ele é o artilheiro isolado do Atlético na temporada, com 15 gols.



Para o jogo da 17ª rodada, acredito que ele deve manter a sua média e por isso o mercado “Hulk – Mais de 0,5 chutes a gol” é uma ótima escolha de palpite para Flamengo x Atlético.







Arrascaeta – Para marcar ou dar assistência



O craque uruguaio é o jogador com mais participações em gols do Flamengo no Brasileirão, tendo marcado nove vezes e servido seus companheiros com cinco assistências.



E o Galo é justamente uma das principais vítimas de Arrascaeta ao longo da sua carreira no Brasil. Contra o time de Belo Horizonte, ele marcou 10 gols e deu três assistências.



Então, o mercado “Arrascaeta – Para marcar ou dar assistência” me parece ser um palpite de valor para Flamengo x Atlético Mineiro.







Flamengo – Mais de 6,5 escanteios



O Mengão costuma ter muitos escanteios a seu favor, principalmente quando atua como mandante. Dos cinco últimos jogos no Maracanã, em quatro deles o Rubro-negro teve 7 ou mais cantos.



Assim, o mercado “Flamengo – Mais de 6,5 escanteios” é uma ótima dica para apostar nesse jogo, já que o time carioca deve dominar as ações ofensivas e passar muito tempo no campo de defesa do Galo.







Outros mercados para apostar em Flamengo x Atlético Mineiro







Campeonato Brasileiro Série A



O Brasileirão Série A vai chegando ao final da sua primeira metade e os jogos se tornam mais emocionantes a cada rodada que passa. Nesse momento, os objetivos reais de cada time no torneio até a 38ª rodada começam a se consolidar.



O Flamengo com certeza estará na luta pelo título até o final, já que conta com um elenco qualificado e é muito forte dentro de casa. Prova disso é que o time venceu seis dos oito jogos disputados no Maracanã e é o 2º lugar com um jogo a menos que o líder.



A cada rodada, uma vitória ou uma derrota impacta diretamente na luta do Mengão com o Cruzeiro pela liderança, então triunfar em casa no final de semana é essencial para os cariocas.



Por outro lado, o Galo de Cuca vem em uma má fase após a pausa para o Mundial e agora está mais distante do G4 do que da zona de rebaixamento. Assim, a vitória contra o Flamengo no Rio de Janeiro será fundamental para o time mineiro se reabilitar.



Tabela de classificações do Brasileirão Série A







Próximas partidas pelo Brasileirão Série A



Botafogo x Corinthians – 26/07/2025 – 18:30;



– 26/07/2025 – 18:30; Fortaleza x Red Bull Bragantino – 26/07/2025 – 18:30;



– 26/07/2025 – 18:30; Mirassol x Vitória – 26/07/2025 – 18:30;



– 26/07/2025 – 18:30; Sport x Santos – 26/07/2025 – 18:30;



– 26/07/2025 – 18:30; Palmeiras x Grêmio – 26/07/2025 – 21:00;



– 26/07/2025 – 21:00; Cruzeiro x Ceará – 27/07/2025 – 16:00;



– 27/07/2025 – 16:00; São Paulo x Fluminense – 27/07/2025 – 16:00;



– 27/07/2025 – 16:00; Bahia x Juventude – 27/07/2025 – 18:30;



– 27/07/2025 – 18:30; Internacional x Vasco – 27/07/2025 – 18:30;



Flamengo – Vencer para voltar à liderança



O Flamengo ocupa atualmente a 2ª posição do campeonato, mas está apenas um ponto do Cruzeiro e tem uma partida a menos. Assim, mesmo que não esteja no topo, o time treinado por Filipe Luís pode voltar à liderança quando pagar o jogo atrasado.



Para o final de semana, o objetivo é vencer o Galo em casa para não deixar a Raposa escapar no primeiro lugar. Até mesmo o empate pode levar o Fla de volta à liderança, caso o Cruzeiro perca o seu jogo contra o Ceará.



Mesmo com muitos jogadores no DM e a iminente saída de Wesley, o treinador rubro-negro tem um time competitivo em mãos e por isso deverá repetir praticamente a mesma formação que venceu o Bragantino fora de casa.



Últimos resultados do Flamengo



Red Bull Bragantino 1x2 Flamengo;



Flamengo 1x0 Fluminense;



Santos 1x0 Flamengo;



Flamengo 2x0 São Paulo;



Flamengo 2x4 Bayern.



Atlético MG: Triunfar fora de casa para se reabilitar no campeonato



O Galo estava em um bom momento antes da pausa para o Mundial, mas com as duas derrotas consecutivas, a equipe treinada por Cuca ficou mais distante da luta pelo G4 e começa a olhar para o retrovisor.



Os problemas do Atlético-MG vão muito além das quatro linhas, visto que polêmicas extracampo têm roubado o noticiário do time nos últimos dias. A questão dos salários atrasados tem incomodado os jogadores e impactado no desempenho da equipe.



Mesmo com a derrota para o Palmeiras na última rodada, o treinador do Galo Vingador deve repetir a última escalação com o que tem de melhor para enfrentar o Flamengo e tentar um triunfo para se reabilitar no torneio.



Últimos resultados do Atlético Mineiro



Palmeiras 3x2 Atlético MG;



Bucaramanga 0x1 Atlético MG;



Bahia 2x1 Atlético MG;



Atlético MG 2x0 Internacional;



Ceará 0x1 Atlético MG.



Melhores plataformas para apostar no Brasileirão







Histórico dos últimos confrontos entre as duas equipes



Atlético MG e Flamengo fizeram jogos recentes bem interessantes, com direito a provocações na Copa do Brasil há três anos. No recorte recente desde 2023, o Mengão tem vantagem de vitórias.



Veja o histórico recente das últimas cinco partidas entre Flamengo e Atlético MG!



Flamengo 0x0 Atlético MG - 13/11/2024



Atlético MG 0x1 Flamengo - 10/11/2024



Flamengo 3x1 Atlético MG - 03/11/2024



Atlético MG 2x4 Flamengo - 03/07/2024



Flamengo 0x3 Atlético MG - 29/11/2023



Escalações das equipes para o Brasileirão Série A



Os dois treinadores contam com alguns desfalques no elenco, mas não devem ter problemas para repetir as formações da última rodada. Veja as prováveis escalações de Flamengo x Atlético MG.



Flamengo



O técnico Filipe Luís tem oito jogadores no departamento médico, mas mesmo assim ainda consegue montar um time titular muito forte. A escalação do Flamengo deve ser a mesma da vitória contra o Bragantino:



Goleiro: Rossi;



Rossi; Laterais: Matías Viña, Varela;



Matías Viña, Varela; Zagueiros: Léo Órtiz, Léo Pereira;



Léo Órtiz, Léo Pereira; Meio-campistas: Evertton, Jorginho e De Arrascaeta;



Evertton, Jorginho e De Arrascaeta; Atacantes: Luiz Araújo, Bruno Henrique e Pedro.



Atlético MG



O técnico Cuca não poderá contar com Lyanco, suspenso pelo terceiro amarelo, mas deve repetir a mesma equipe que atuou na derrota contra o Palmeiras na última rodada.



Goleiro: Everson;



Everson; Laterais: Natanael, Guilherme Arana;



Natanael, Guilherme Arana; Zagueiros: Igor Rabello, Alonso;



Igor Rabello, Alonso; Meio-campistas: Franco, Gabriel Menino, Igor Gomes e Gustavo Scarpa;



Franco, Gabriel Menino, Igor Gomes e Gustavo Scarpa; Atacantes: Rony e Hulk.



Estatísticas relevantes para seus palpites



Aqui estão as principais estatísticas de Flamengo x Atlético MG para você fazer seus palpites nas melhores casas de apostas para este duelo:



O artilheiro do Flamengo é De Arrascaeta com 9 gols na Série A;

O Galo tem uma média de 7 escanteios por partida a favor e o Mengão de 5.9 cantos por jogo;

O Flamengo não levou gol nos últimos sete jogos em casa no Brasileirão;

O Galo só não foi derrotado pelo Flamengo no Maracanã em três das últimas 10 partidas.



Perguntas Frequentes



Onde ocorrerá o jogo entre Flamengo x Atlético MG pelo Brasileirão Série A?



A partida entre Flamengo e Atlético MG acontecerá no dia 27 de julho, no Maracanã, no Rio de Janeiro. O jogo vai ser às 20h30, no horário de Brasília.



Onde assistir Flamengo x Atlético MG?



O jogo entre Atlético MG x Flamengo será transmitido ao vivo pelo SporTV e pelo Premiere, ambos do Grupo Globo.



Qual é o time favorito a vencer a partida?



O Flamengo é o principal favorito para ganhar a partida pela 17ª rodada do Brasileirão, de acordo com as melhores casas de apostas.



Recado do autor



* Este artigo assume compromisso com o Jogo Responsável, conforme exige a Lei nº 14.790.



** As apostas só podem ser feitas por adultos maiores de 18 anos e o jogo deve ser uma forma de entretenimento e nunca uma fonte de renda.



Caso sinta que as apostas estão afetando negativamente sua vida, é importante buscar ajuda e suporte em meios confiáveis, como o BeGambleAware ou no Instituto Brasileiro de Jogo Responsável. Jogue com responsabilidade!

