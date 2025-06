Flamengo x Esperance ST: Palpite, Escalações e Onde Assistir

Veja as escalações de Flamengo x Esperance ST, estatísticas atualizadas e os melhores palpites para apostar na Copa do Mundo de Clubes 2025

O confronto entre Flamengo x Esperance ST acontece no dia 16 de junho de 2025, às 22h (horário de Brasília), no Lincoln Financial Field, em Philadelphia, Estados Unidos. A partida é válida pela primeira rodada da fase de grupos do Grupo D da nova Copa do Mundo de Clubes da FIFA, formato ampliado com 32 times de todo o mundo.



Representante da América do Sul após vencer a Libertadores, o Flamengo chega com moral. Sob o comando de Tite, o time conta com nomes como Bruno Henrique, Arrascaeta e Pedro e aposta em seu futebol ofensivo e domínio de posse. Já o Esperance ST, tradicional clube tunisiano e representante da África, vem com forte disciplina tática e padrão físico, buscando surpreender os brasileiros.



Para você que busca mais informações, principalmente sobre escalações de Flamengo x Esperance ST, além das estatísticas do confronto, e tudo que pode acontecer do Grupo D e partidas anteriores, vai encontrar aqui uma análise completa, incluindo sugestões de mercados de aposta com base no desempenho recente de ambas as equipes.



Os 5 melhores palpites do jogo - Flamengo x Esperance ST



O duelo entre Flamengo x Esperance ST pela fase de grupos da Copa do Mundo de Clubes, promete grandes emoções. Confira a seleção exclusiva de mercados que separei para esse confronto:



Mais de 2.5 gols na partida



Ambas as equipes possuem números expressivos no ataque. O Flamengo tem média de 1.89 gols marcados e o Esperance ST ainda mais: 2.11 por jogo. O mercado de mais de 2.5 gols foi vencedor em 15 das últimas 36 partidas do Flamengo e 22 de 44 do Esperance ST, mostrando que os dois times estão habituados a jogos movimentados.



Se somarmos a isso o desempenho ofensivo dos dois clubes nesta fase da temporada, o confronto entre Flamengo x Esperance ST promete ser aberto, principalmente por se tratar de um jogo decisivo de grupo na Copa do Mundo de Clubes. Uma aposta nesse mercado combina bom retorno com probabilidade realista baseada nas estatísticas de Flamengo x Esperance ST.



Flamengo vence o 1º tempo



O Flamengo venceu o primeiro tempo em 15 dos últimos 36 jogos, índice que ganha ainda mais força quando se analisa o contexto de domínio contra adversários inferiores tecnicamente. Já o Esperance ST sofreu o primeiro gol em 11 de 44 partidas, o que pode se repetir frente à pressão inicial imposta pelo time brasileiro.



Essa aposta é reforçada pelo volume ofensivo dos cariocas: média de 14.46 finalizações por jogo, sendo 5.17 delas no alvo. Com isso, o palpite em vitória parcial do Flamengo nos primeiros 45 minutos torna-se uma excelente alternativa para quem busca odds equilibradas com boa taxa de acerto. O histórico das partidas de Flamengo x Esperance ST ajuda a sustentar essa escolha.



Mais de 3.5 cartões no total



Flamengo e Esperance ST têm médias altas de cartões: 1.81 e 1.85 por partida, respectivamente. Com a tensão típica de um jogo de estreia na Copa do Mundo de Clubes, é bem provável que haja entradas mais duras e interrupções constantes, o que aumenta a chance de advertências.



Com base nas estatísticas de Flamengo x Esperance ST, apostar em mais de 3.5 cartões no total é uma jogada inteligente. Esse mercado alternativo costuma ter boas cotações e pode se resolver ainda no segundo tempo, especialmente em jogos disputados fisicamente.



Menos de 8.5 escanteios no total



Este palpite é para quem aposta em um jogo mais travado. Mesmo com o Flamengo gerando bastante escanteio, o Esperance ST não contribui muito nesse mercado. O equilíbrio pode manter o número total de cantos mais baixo do que o esperado.



A soma das médias de escanteios dos dois times (6.5 + 5.66) beira os 12, mas considerando o nervosismo da estreia e a possibilidade de jogo cadenciado, apostar em menos de 8.5 escanteios é uma abordagem tática válida para este Flamengo x Esperance ST.



Vitória com handicap -1 Flamengo



Apostar em vitória do Flamengo com handicap -1 significa que o time precisa vencer por dois ou mais gols de diferença. Considerando que venceu 23 de seus últimos 36 jogos, sendo muitos deles com ampla margem, essa aposta se justifica. O time carioca tem elenco superior e impõe ritmo intenso desde o começo.



Além disso, o Esperance ST não enfrentou recentemente adversários do nível técnico do Flamengo. Essa diferença de patamar deve se refletir no placar, principalmente se o rubro-negro abrir o marcador cedo. Essa aposta também é excelente para explorar as classificações de Flamengo x Esperance ST no Grupo D.



Copa do Mundo de Clubes



A Copa do Mundo de Clubes da FIFA 2025 marca uma nova era na disputa pelo título de melhor time do planeta. Agora com 32 clubes, o torneio segue o modelo da Copa do Mundo de seleções e é disputado nos Estados Unidos, reunindo os campeões continentais e os melhores ranqueados de cada confederação.



Dividido em grupos, o campeonato oferece duelos de alto nível logo na fase inicial, colocando frente a frente equipes de estilos, escolas e continentes diferentes. Um dos grupos mais equilibrados da competição é o Grupo D, que conta com Flamengo, Esperance ST, Chelsea e León (México), oferecendo confrontos de alto nível logo na primeira fase.



O Flamengo, campeão da Libertadores 2022, retorna ao cenário mundial com elenco ainda mais qualificado e sob o comando de Filipe Luis, buscando o título inédito nesse novo formato. A equipe chega embalada e com desempenho sólido no Campeonato Brasileiro e classificado para as oitavas da Libertadores, com destaques como Arrascaeta, Pedro e Bruno Henrique.



Já o Esperance ST, apesar de ter sido vice-campeão da Liga dos Campeões da CAF em 2024, garantiu vaga graças ao seu alto desempenho no ranking da FIFA, que considera a consistência dos últimos anos. Sem contar que foi campeão do campeonato nacional de pontos corridos da Tunísia e da Copa da Tunísia agora em 2025.



Flamengo - A busca do Bicampeonato



O Flamengo vive um momento de consolidação sob o comando de Filipe Luís, que assumiu o cargo em setembro de 2024. Desde então, o time soma três títulos expressivos, Copa do Brasil 2024, Supercopa do Brasil 2025 e Campeonato Carioca 2025, sendo que o Mengão mantém uma invencibilidade de 21 jogos, com apenas uma derrota em 27 partidas.



No Brasileirão 2025, o Flamengo lidera com folga (1º lugar), fruto de um estilo de jogo equilibrado entre ofensividade e solidez defensiva — média de apenas 0,5 gol sofrido por partida — um reflexo do rigor tático implantado por Filipe Luís.



As ausências do elenco para o Mundial de Clubes são mínimas; o time está completo e pronto para buscar o bicampeonato mundial. o Flamengo chega com confiança total, elenco recheado e um estilo de jogo que agrada: ofensivo, seguro e eficiente.



Últimos resultados do Flamengo



Flamengo 5 x 0 Fortaleza – Brasileirão Série A – 01/06/2025;



Flamengo 1 x 0 Deportivo Táchira – Copa Libertadores – 28/05/2025;



Palmeiras 0 x 2 Flamengo – Brasileirão Série A – 25/05/2025;



Flamengo 4 x 2 Botafogo-PB – Copa do Brasil – 21/05/2025;



Flamengo 0 x 0 Botafogo – Brasileirão Série A – 18/05/2025.



Esperance ST - Será que consegue surpreender?



O Esperance ST chega à Copa do Mundo de Clubes da FIFA 2025 com grande vontade de chegar longe no campeonato. O time ostenta um recorde impressionante de 14 participações consecutivas na Liga dos Campeões da CAF, reforçando seu status como uma potência do futebol africano.



Sob o comando do técnico Maher Kanzari (no cargo desde março de 2025), o time apresenta um esquema tático pragmático em 433, com meiocampo estruturado e transições rápidas pelas pontas, jogadores como Youcef Belaïli, autor de 19 gols na temporada, e os dois brasileiros que têm ido muito bem no ataque, Yan Sasse e Rodrigo Rodrigues.



No entanto, o desafio no Grupo D, com adversários como Flamengo, Chelsea e León, é imenso. A equipe tunisiana precisa manter sua disciplina tática e aproveitar as pequenas falhas dos adversários para sonhar com a classificação. Ainda que seja pouco cotada como favorita, o Esperance ST chega confiante e pronto para tentar o feito de disputar uma vaga nas oitavas.



Últimos resultados do Esperance ST



Esperance ST 1 x 0 Stade Tunisien – Copa da Tunísia – 01/06/2025;



Ben Guerdane 0 x 3 Esperance ST – Copa da Tunísia – 25/05/2025;



Esperance ST 3 x 1 Esperance Zarzis – Copa da Tunísia – 18/05/2025;

Esperance ST 0 x 0 US Monastir – Campeonato Tunisiano – 15/05/2025;



Olympique Béja 0 x 5 Esperance ST – Campeonato Tunisiano – 11/05/2025.



Histórico dos últimos confrontos entre as duas equipes



Até hoje, Flamengo x Esperance ST ainda não se enfrentaram em uma partida oficial, os dois clubes, apesar de tradição em seus continentes, não acumulam confrontos prévios no futebol internacional.



Por isso, o duelo marcado para 16 de junho de 2025, em Philadelphia pelo Grupo D da Copa do Mundo de Clubes da FIFA, promete ser único para ambas as torcidas e um teste empolgante de estilos contrastantes: o rubro-negro do Brasil e o tunisiano disciplinado.



Escalações das equipes para a Copa do Mundo de Clubes



Um confronto tático entre sul-americanos e africanos, com escalações definidas por qualidade técnica e condicionamento físico. Acompanhe quem deve estar em campo:



Flamengo



Com elenco completo e atletas como Nicolás De la Cruz e Gonzalo Plata voltando de lesão, o clube chega confiante, sem desfalques significativos para a estreia. A chegada do experiente Jorginho, ex-Arsenal e Chelsea, traz ainda mais controle ao meio-campo.



Goleiro: Agustín Rossi;



Agustín Rossi; Defensores: Alex Sandro, Léo Ortiz, Léo Pereira e Wesley;



Alex Sandro, Léo Ortiz, Léo Pereira e Wesley; Meio-campistas: Gerson, Pulgar e Arrascaeta;



Gerson, Pulgar e Arrascaeta; Atacantes: Luiz Araújo, Bruno Henrique e Everton.



Esperance ST



O técnico Maher Kanzari tende a manter a equipe titular que conquistou o título nacional e a copa da Tunísia. O goleiro é o experiente Ben Said, enquanto o meio-campo e ataque se baseiam em Sasse e Belaili, decisivos na campanha nacional.



Goleiro: Ben Said;



Ben Said; Defensores: Raed Bouchniba, Hamza Jelassi, Tougai e Ben Hamida;



Raed Bouchniba, Hamza Jelassi, Tougai e Ben Hamida; Meio-campistas: Derbali, Ogbelu e Yan Sasse;



Derbali, Ogbelu e Yan Sasse; Atacantes: Jebali, Rodrigues e Youcef Belaili.



Estatísticas relevantes para seus palpites



Confira alguns dados importantes que podem ajudar você a fazer seus palpites nas melhores casas de apostas hoje:



Nas estatísticas de Flamengo x Esperance ST, os dois times venceram mais de 65% de seus jogos recentes; O Esperance ST saiu de campo sem sofrer gols em 24 de 44 partidas;

O Flamengo perdeu 1 dos últimos 27 jogos apenas;

O Flamengo marcou primeiro em 24 dos últimos 36 jogos;

O confronto Flamengo x Esperance ST será o primeiro entre as equipes em competições oficiais.

Recado do autor



