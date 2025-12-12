Palpite Flamengo x Pyramids: Odds e Onde Assistir a Copa Intercontinental 2025

Palpite Flamengo x Pyramids, em quem apostar na decisão da FIFA Intercontinental Cup? Veja as melhores odds, estatísticas e dicas para encontrar os mercados mais vantajosos do confronto

Palpite Flamengo x Pyramids, em quem apostar? O confronto decisivo da FIFA Intercontinental Cup acontece neste sábado, 13/12/2025, às 14h, na King Fahd International Stadium, em Riad (Arábia Saudita). Brasileiros e egípcios chegam pressionados por um título que pode marcar de vez suas temporadas.

O Flamengo aposta no elenco mais qualificado tecnicamente, enquanto o Pyramids tenta surpreender com organização e intensidade. O duelo promete equilíbrio, variações táticas e muita disputa física pelo troféu internacional.

Jogo Flamengo x Pyramids Palpite rápido Flamengo vence os dois tempos Odds 2.32 na Betano Data e horário Sábado - 13/12 - 14h (de Brasília) Estádio: Ahmad Bin Ali Stadium Onde assistir: Globo / GETV / Sportv

Quer apostar no duelo internacional entre brasileiros e egípcios, mas ainda não sabe por onde começar? Aproveite as odds exclusivas da Betano e coloque seu palpite Flamengo x Pyramids em campo com mais confiança.

Palpites Flamengo x Pyramids: Mercados, odds e dicas de aposta

Palpite 1: Flamengo vence os dois tempos, com odds 2.32 na Betano

O Flamengo costuma começar forte, marcou primeiro em 5 dos últimos 6 jogos e tem criação constante com Arrascaeta e Bruno Henrique. A equipe finaliza mais de 14 vezes por partida, impondo ritmo desde o início.

No segundo tempo, o time mantém controle com Pulgar e Jorginho e sofre poucos gols (0.66 por jogo). Diante de um Pyramids irregular e vindo de uma goleada sofrida, o cenário favorece a vitória rubro-negra em ambas as etapas para apostar nas melhores casas de apostas.

Palpite 2: Flamengo marca mais de 2,5 gols, com odds 1.90 na Multibet

O ataque do Flamengo produz bastante e tem média de 1.84 gol por jogo, com movimentação forte de Arrascaeta, B. Henrique e as infiltrações de Léo Ortiz nas bolas paradas. Contra um Pyramids que sofreu 6 gols recentemente, o volume ofensivo tende a ser alto.

O Pyramids permite mais de 14 chutes por jogo, enquanto o Flamengo cria em média 5 finalizações certas. É um confronto que favorece o over rubro-negro.

Palpite 3: Ambas equipes marcam – Sim, com odds 2.07 na Superbet

O Pyramids tem média de 1.92 gol marcado e costuma converter bem com Mayele e Ziko pelos lados. Marcou gols em 8 dos últimos 10 jogos, mesmo contra defesas fortes.

O Flamengo também costuma sofrer em transições rápidas, como nos empates com Mirassol e Atlético-MG. Com os egípcios vivendo sequência de jogos com mais de 2.5 gols, o mercado ambos marcam ganha valor.

Odds Flamengo x Pyramids - Resultado final pela Copa Intercontinental:

Casas de apostas Palpite Flamengo Empate Palpite Pyramids Betano 1.24 6.00 12.50 Multibet 1.23 6.00 12.00 Superbet 1.24 5.80 13.00

Flamengo x Pyramids palpite: Análise do confronto e prognóstico

O Flamengo deve entrar em campo mais leve para encarar o Pyramids, que mesmo vice-líder do Campeonato Egípcio chega pressionado pela goleada por 6 a 1 sofrida recentemente. A diferença técnica entre as equipes também pesa a favor dos rubro-negros.

Na estreia, o Mengão teve momentos de dificuldade no jogo Flamengo x Cruz Azul, mas Arrascaeta assumiu o protagonismo com dois gols, enquanto as mudanças de Filipe Luís, especialmente a entrada de Everton Cebolinha, deram novo ritmo ao time. A resposta foi imediata e elevou a confiança para a semifinal.

Com o Pyramids vivendo instabilidade e o Flamengo em clara ascensão, o favoritismo brasileiro se fortalece. O cenário aponta para um jogo movimentado, com boa produção ofensiva do Mengão. Por isso, o prognóstico mais indicado é a linha de mais de 2,5 gols do Flamengo, apoiada no desempenho recente e nas fragilidades defensivas dos egípcios.

Palpite Flamengo: Mengão deve controlar as ações do jogo

O Flamengo chega para a partida com dois dias extras de preparação após a estreia, tempo suficiente para ajustes finos e recuperação física. Filipe Luís pode promover alterações no time titular para dar mais dinâmica ao setor ofensivo diante do Pyramids.

A mudança mais provável é a entrada de Everton Cebolinha no lugar de Carrascal — substituição que já havia surtido efeito contra o Cruz Azul. Vivendo seu melhor momento no ano, o camisa 11 voltou a exibir agressividade, profundidade e capacidade de desequilíbrio pelo lado esquerdo.

Últimos jogos do Flamengo

Flamengo 2 x 1 Cruz Azul – Copa Intercontinental – 10/12/2025;

Mirassol 3 x 3 Flamengo – Brasileirão Série A – 06/12/2025;

Flamengo 1 x 0 Ceará – Brasileirão Série A – 03/12/2025;

Palmeiras 0 x 1 Flamengo – Copa Libertadores – 29/11/2025;

Atlético-MG 1 x 1 Flamengo – Brasileirão Série A – 25/11/2025.

Palpite Pyramids FC: risco de nova goleada em cenário adverso

Criado em 2008, o Pyramids FC é o grande azarão entre os classificados da Copa Intercontinental, mesmo ocupando a vice-liderança da liga egípcia. A equipe tenta compensar limitações técnicas com bola parada e jogo aéreo, setor responsável por sete gols de cabeça no campeonato nacional.

O problema é que o time chega pressionado. A derrota por 6 x 1 logo antes da viagem acendeu um alerta sobre fragilidades defensivas, especialmente quando enfrenta adversários com maior intensidade ofensiva — exatamente o cenário que encontrará diante do Flamengo.

Últimos jogos do Pyramids

Pyramids 1 x 6 National Bank of Egypt – Copa da Liga do Egito – 09/12/2025;

Petrojet 2 x 2 Pyramids – Campeonato Egípcio – 06/12/2025;

Kahrbaa Alamalia 1 x 2 Pyramids – Campeonato Egípcio – 03/12/2025;

Power Dynamos 0 x 1 Pyramids – Liga dos Campeões da CAF – 29/11/2025;

Pyramids 2 x 0 Al Mokawloon Al Arab – Campeonato Egípcio – 25/11/2025.

Escalações Flamengo x Pyramids

Uma provável escalação do Flamengo: Rossi; Varela, Danilo (Léo Ortiz), Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Jorginho e Arrascaeta; Carrascal, Bruno Henrique e Samuel Lino.

Treinador: Filipe Luís;

Esquema tático mais usado: 4-2-3-1.



Uma provável escalação do Pyramids FC: Ahmed El-Shenawy; Samy, Galal, Hafez, Hamdy; Blati Touré, Lasheen, Hamdi; Atef, Ewerton e Fiston Mayele.

Treinador: Krunoslav Jurcic

Esquema tático mais usado: 4-2-3-1.

Flamengo x Pyramids onde assistir ao vivo

Flamengo x Pyramids onde assistir ao vivo: a partida será transmitida ao vivo pela TV Globo em rede nacional, além do Sportv, GETV e da plataforma Globoplay, que exibe o jogo via streaming.

Últimos confrontos entre Flamengo x Pyramids

Flamengo e Pyramids nunca se enfrentaram na história. Portanto, essa será o primeiro confronto, justo na Copa Intercontinental.

Palpite Flamengo x Pyramids - Copa Intercontinental - Prognóstico final

O Flamengo chega mais forte, com maior qualidade técnica e equilíbrio entre ataque e defesa. Arrascaeta vive ótimo momento, Bruno Henrique oferece profundidade e o time de Filipe Luís mostra regularidade nas últimas partidas, fator que sustenta o favoritismo rubro-negro.

O Pyramids tem bom jogo aéreo e peças rápidas, mas a goleada recente evidencia fragilidades que podem pesar contra um adversário mais intenso. A tendência é de domínio do Flamengo e um duelo com boas chances de gols.

Flamengo x Pyramids palpite - Perguntas Frequentes

O Flamengo pode poupar jogadores?

Não há indicação de equipe reserva, mas ajustes táticos podem ocorrer, especialmente no setor ofensivo com a entrada de Everton Cebolinha.

O jogo tende a ter muitos gols?

Sim. Os dois ataques produzem bem e o Pyramids tem histórico de partidas movimentadas, o que aumenta a chance de placar alto.

Quais jogadores podem decidir o jogo?

No Flamengo, Arrascaeta e Bruno Henrique são os mais decisivos. No Pyramids, as principais armas são Mayele e Ziko.

