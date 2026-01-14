Palpite Bragantino x Corinthians: Odds, Escalações e Onde Assistir

Palpite Bragantino x Corinthians pelo Paulistão 2026. Veja odds, estatísticas, histórico do confronto, mercados e prognóstico para o duelo na Arena Barueri

Bragantino e Corinthians se enfrentam nesta quinta-feira (15), às 19h30 (de Brasília), pela segunda rodada do Campeonato Paulista. O confronto reúne duas equipes vistas como fortes candidatas ao título, em um Paulistão que promete ser equilibrado do início ao fim.

Jogando fora de casa, o Timão tenta impor seu ritmo no interior paulista, enquanto o Bragantino aposta na força coletiva para confirmar o bom momento. Quem leva a melhor nesse duelo direto entre postulantes ao topo da tabela?

Quer montar seu palpite Bragantino x Corinthians com mais segurança? A seguir, veja análises, cenários do jogo e os melhores mercados para apostar nesta rodada do Paulistão.

Jogo Bragantino x Corinthians Palpite rápido Mais de 2.5 gols no jogo Odds 2.22 na Superbet Data e horário Quinta-feira – 15/01 – 19h30 (de Brasília) Estádio Cícero de Souza Marques Onde assistir Record, TNT, Cazé TV e HBO Max

Odds compiladas no dia 13/01/2026. As cotações são flutuantes. Jogue com responsabilidade +18.

Palpites Bragantino x Corinthians: Mercados, odds e dicas de aposta

Palpite 1: Mais de 2.5 gols, com odds de 2.22 na Superbet

Os números ofensivos de Bragantino e Corinthians no Brasileirão 2025 foram muito parecidos. O Massa Bruta marcou 45 gols, enquanto o Timão balançou as redes 42 vezes, ambos com média de 1,2 gol por jogo.

Com ataques equilibrados e tendência de jogo competitivo, o cenário aponta para uma partida sem extremos no placar. Assim, o mercado de mais de 2,5 gols no jogo aparece como boa leitura, pagando odds 2.22 na Superbet.

Palpite 2: Corinthians – Parte Mais Produtiva no 2º Tempo, com odds de 2.10 na bet365

A manutenção da base campeã da Copa do Brasil e do Paulistão deu ao Corinthians um nível de entrosamento importante para o início da temporada. Mesmo com poucas mudanças no elenco, Dorival Júnior conseguiu preservar a identidade competitiva do time.

Os números confirmam essa leitura: no Brasileirão 2025, o Timão marcou 28 gols após o intervalo, além de outros sete na Copa do Brasil. Isso reforça o palpite no segundo tempo como o período mais produtivo, mercado que aparece com odds 2.10 na bet365.

Palpite 3: Vitória do Corinthians (1x2), com odds de 3.00 na Br4bet

Mesmo jogando fora de casa, o retrospecto do Corinthians em Bragança Paulista é bastante positivo. Em 18 jogos pelo Paulistão no estádio do adversário, são oito vitórias, sete empates e apenas três derrotas.

Embora o duelo mais recente no local tenha terminado em derrota por 2 a 1 no Brasileirão 2025, o histórico geral pesa a favor do clube alvinegro. Por isso, o palpite Corinthians vence no mercado 1x2 surge como opção interessante, com odds 3.00 na Br4bet.

Odds Bragantino x Corinthians – Resultado final pelo Paulistão 2026

Casas de apostas Palpite Bragantino Empate Palpite Corinthians Superbet 2.60 2.67 3.25 Br4bet 2.54 2.66 3.20 bet365 2.35 3.10 3.20

Odds compiladas no dia 13/01/2026. As cotações são flutuantes. Jogue com responsabilidade +18.

Mais mercados e odds Bragantino x Corinthians

Bragantino x Corinthians palpite: Análise do confronto e prognóstico

Atual detentor do título estadual, o Corinthians inicia o Paulistão 2026 com a missão de sustentar o protagonismo em um formato que já impõe desafios pesados logo nas primeiras rodadas. Mesmo com a saída do volante Maicon para o Atlético-MG, o elenco preservou sua espinha dorsal, mantendo a base vencedora da última temporada.

A estreia reforçou o bom momento alvinegro. Jogando na Neo Química Arena, o Timão superou a Ponte Preta por 3 a 0, com atuação consistente e apoio maciço da torcida — cerca de 40 mil presentes empurraram a equipe do início ao fim.

Do outro lado, o Bragantino segue comandado por Vagner Mancini após uma temporada de altos e baixos no Brasileirão. O Massa Bruta começou o estadual com o pé direito, vencendo o Noroeste fora de casa por 1 a 0, resultado que deu confiança e mostrou organização defensiva para a sequência do campeonato.

Palpite Bragantino: Massa Bruta Começa com Confiança

O Bragantino costuma aparecer como possível surpresa nos prognósticos, mas nem sempre consegue traduzir expectativa em desempenho dentro de campo. Diante do atual campeão, o desafio é provar que pode competir em nível elevado contra adversários mais consolidados.

A principal esperança segue sendo Jhon Jhon. Em 2025, o meia foi o grande destaque ofensivo do clube no Brasileirão, somando 13 gols e 11 assistências, números que evidenciam sua relevância na construção e finalização das jogadas.

Últimos jogos do Bragantino:

Noroeste 0 x 1 Bragantino - Paulistão;

Internacional 3 x 1 Bragantino - Brasileirão Série A;

Bragantino 4 x 0 Vitória - Brasileirão Série A;

Bragantino 0 x 1 Fortaleza - Brasileirão Série A;

Flamengo 3 x 0 Bragantino - Brasileirão Série A.

Palpite Corinthians: Timão Busca Embalar no Estadual

O retrospecto do Corinthians contra o Bragantino fora de casa no Paulistão é amplamente favorável, com poucas derrotas ao longo da história do confronto. Esse dado aumenta a confiança para mais um compromisso longe da Neo Química Arena.

O início de temporada também ajuda a sustentar o otimismo. A vitória tranquila sobre a Ponte Preta, sem sofrer gols, reforçou a solidez defensiva e mostrou um time competitivo mesmo sem um elenco recheado de estrelas. Ainda assim, jogadores como Yuri Alberto e Memphis Depay surgem como peças capazes de desequilibrar em momentos decisivos.

Últimos jogos do Corinthians:

Corinthians 3 x 0 Ponte Preta - Paulistão;

Vasco 1 x 2 Corinthians - Copa do Brasil;

Corinthians 0 x 0 Vasco - Copa do Brasil;

Corinthians 1 (5) x (4) 2 Cruzeiro - Copa do Brasil;

Cruzeiro 0 x 1 Corinthians - Copa do Brasil.

Escalações Bragantino x Corinthians

Bragantino: Cleiton; Andres Hurtado (Agustin Sant'Anna), Pedro Henrique, Alix Vinícius e Juninho Capixaba; Gabriel, Eric Ramires e Jhon Jhon; Lucas Barbosa, Gustavinho e Eduardo Sasha.

Treinador: Vagner Mancini;

Esquema tático usado pela Macaca: 4-2-3-1.

Corinthians: Matheus Donelli; Cacá, João Pedro Thoca e Félix Torres; Charles, Ryan, Raniele, Hugo e Vitinho; Dieguinho e Gui Negão;

Treinador: Dorival Júnior;

Esquema tático usado pelo Timão: 3-4-1-2.

Bragantino x Corinthians: onde assistir ao vivo

A partida entre Bragantino e Corinthians, válida pela 3ª rodada do Paulistão 2026, terá transmissão ao vivo pela Record TV, HBO Max e Cazé TV, a partir das 19h30 (de Brasília). Fique por dentro do confronto para apostar nas melhores casas de apostas.

Últimos confrontos entre Bragantino x Corinthians

Bragantino 2 x 1 Corinthians - Brasileirão 2025 - 05/11/2025;

Corinthians 1 x 2 Bragantino - Brasileirão 2025 - 13/07/2025;

Bragantino 1 x 2 Corinthians - Paulistão 2025 - 16/01/2025.

Palpite Bragantino x Corinthians – Paulistão 2026 – Prognóstico final

Bragantino e Corinthians se enfrentam em um duelo que promete equilíbrio e intensidade. O Massa Bruta chega motivado pela boa estreia, enquanto o Timão vive momento positivo e carrega um histórico favorável no confronto.

O Corinthians mostra mais regularidade defensiva e costuma decidir bem jogos grandes, mas o Bragantino tem força em casa e pode complicar. Por isso, o cenário segue aberto para diferentes mercados de apostas.

E você, quem leva a melhor nesse grande jogo do Paulistão? Corinthians confirma o favoritismo ou o Bragantino surpreende? Escolha seu palpite e aproveite as boas odds disponíveis.

Bragantino x Corinthians – Perguntas Frequentes

Quem chega em melhor momento para o duelo?

O Corinthians aparece com mais confiança após uma estreia convincente, vencendo bem e sem ser vazado. O Bragantino também somou três pontos, mas ainda precisa mostrar mais consistência no setor ofensivo.

Os jogos entre Bragantino e Corinthians costumam ter muitos gols?

O histórico recente mostra partidas variadas: alguns confrontos mais fechados e outros com placares mais movimentados. Esse cenário abre espaço tanto para mercados de under quanto de over 2.5 gols.

Quando foi o último confronto oficial entre as equipes?

O encontro mais recente aconteceu em novembro de 2025, pelo Brasileirão, e terminou com vitória do Bragantino por 2 a 1.

