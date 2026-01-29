Palpite Botafogo x Fluminense: Odds e Onde Assistir

Palpite Botafogo x Fluminense pelo Carioca 2026. Veja odds, estatísticas, mercados e prognóstico para o clássico no Nilton Santos

Botafogo e Fluminense se enfrentam neste domingo, dia 1 de fevereiro, às 20h30 (de Brasília), no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro-RJ, em partida válida pela quinta rodada do Campeonato Carioca 2026.

O Botafogo chega embalado por duas vitórias consecutivas no estadual e com bom desempenho defensivo, enquanto o Fluminense também vive fase positiva, vindo de vitórias importantes, incluindo clássico contra o Flamengo.

Qual será o palpite Botafogo x Fluminense para este grande clássico do Carioca? A seguir, você confere análises, estatísticas, melhores mercados e todas as informações para montar seu palpite Botafogo x Fluminense.

Jogo Botafogo x Fluminense Palpite rápido Botafogo vence o jogo

Odds 2.36 na Estrela Bet Data e horário Domingo – 01/02 – 20h30 (de Brasília) Estádio Nilton Santos, Rio de Janeiro-RJ Onde assistir Sportv e Premiere

Odds atualizadas em 27/01/2026. As cotações são flutuantes. Jogue com responsabilidade +18.

Palpites Botafogo x Fluminense: Mercados, odds e dicas de aposta

Palpite 1: Botafogo vence o jogo – odds de 2.36 na Estrela Bet

O mercado de vitória do Botafogo surge como uma das melhores opções para este clássico, especialmente pelo forte desempenho recente do Glorioso atuando como mandante diante do rival.

O Botafogo venceu os últimos quatro confrontos contra o Fluminense como mandante, mostrando consistência defensiva e boa eficiência ofensiva nos clássicos. Além disso, o time vem de duas vitórias seguidas no Carioca, sem sofrer gols.

Com apoio da torcida e boa organização tática sob o comando de Martín Anselmi, o Botafogo aparece como leve favorito para conquistar os três pontos em um duelo tradicionalmente equilibrado.

Palpite 2: Ambos os times marcam – Não – odds de 1.75 na Br4bet

O mercado de “ambos marcam não” também se mostra bastante interessante para este confronto. Em cinco dos últimos seis jogos entre as equipes com mando do Botafogo, apenas um dos times marcou.

Isso se explica pelo perfil mais cauteloso dos clássicos no Nilton Santos e pela boa solidez defensiva recente do Botafogo, que sofreu apenas dois gols nos últimos quatro jogos oficiais.

O Fluminense, apesar da qualidade no ataque, costuma encontrar dificuldades para criar grandes volumes de chances quando atua fora de casa em jogos mais equilibrados, o que reforça a tendência de um placar com pelo menos um dos lados zerados.

Palpite 3: Menos de 2.5 gols no jogo – odds de 1.69 na Multibet

Outra alternativa bastante consistente está no mercado de menos de 2.5 gols. Em sete dos últimos oito confrontos entre Botafogo e Fluminense no estádio Nilton Santos, o placar terminou com no máximo dois gols.

Clássicos cariocas tendem a ser mais estudados, com forte marcação no meio-campo e poucas concessões defensivas. Mesmo com bons jogadores ofensivos em ambos os lados, a expectativa é de um duelo mais truncado e decidido em detalhes.

Odds Botafogo x Fluminense – Resultado final pelo Carioca 2026

Casas de apostas Botafogo Empate Fluminense Br4bet 2.36 3.00 3.10 Estrela Bet 2.36 2.90 3.00 Multibet 2.33 2.85 3.00

Odds atualizadas em 27/01/2026. As cotações são flutuantes. Jogue com responsabilidade +18.

Mais mercados e odds Botafogo x Fluminense

Palpite Botafogo x Fluminense pelo Carioca 2026: Análise do Confronto e Prognóstico

O Clássico Vovô é o mais antigo do futebol brasileiro e carrega enorme peso histórico. Ao todo, já foram disputados 343 jogos, com 116 vitórias do Botafogo, 124 do Fluminense e 103 empates.

Quando o mando é do Botafogo, o retrospecto é favorável ao Glorioso: em 158 partidas, são 69 vitórias do Botafogo, 50 empates e 39 triunfos do Fluminense.

O histórico recente também mostra equilíbrio, mas com leve vantagem alvinegra nos confrontos diretos, especialmente quando atua em casa, fator que pesa bastante para este duelo.

Palpite Botafogo: Solidez defensiva e bom momento no estadual

O Botafogo apresenta boa organização defensiva neste início de Carioca, com vitórias sobre Bangu e Volta Redonda sem sofrer gols, além de ter superado a Portuguesa fora de casa.

A equipe comandada por Martín Anselmi aposta em um sistema equilibrado, com boa proteção à defesa e transições rápidas para o ataque, explorando a mobilidade de Montoro e Santiago Rodríguez.

Com Arthur Cabral como referência ofensiva, o time ganha presença de área e maior eficiência nas finalizações, fator importante em jogos de poucas oportunidades.

Últimos jogos do Botafogo:

Botafogo 2 x 0 Bangu – Carioca 2026;

Botafogo 1 x 0 Volta Redonda – Carioca 2026;

Sampaio Corrêa 2 x 1 Botafogo – Carioca 2026;

Portuguesa 0 x 2 Botafogo – Carioca 2026;

Botafogo 4 x 2 Fortaleza – Brasileirão 2025.

Palpite Fluminense: Qualidade técnica e jogo de transição

O Fluminense também vive bom momento, com vitórias importantes, incluindo o clássico contra o Flamengo e triunfo fora de casa diante do Nova Iguaçu.

A equipe de Max Cuberas aposta em um meio-campo técnico e em um ataque veloz, com Canobbio e Serna explorando os lados do campo, além de John Kennedy como referência na área.

No entanto, defensivamente o time já mostrou vulnerabilidades, como na derrota para o Boavista, o que pode ser explorado pelo Botafogo em jogadas rápidas.

Últimos jogos do Fluminense:

Fluminense 2 x 1 Flamengo – Carioca 2026;

Nova Iguaçu 2 x 3 Fluminense – Carioca 2026;

Boavista 1 x 0 Fluminense – Carioca 2026;

Fluminense 2 x 1 Madureira – Carioca 2026;

Fluminense 1 x 0 Vasco – Copa do Brasil 2025.

Prováveis escalações de Botafogo x Fluminense

Botafogo: Neto; Ponte, Newton e Marçal; Vitinho, Allan, Danilo e Nathan; Montoro, Santiago Rodríguez e Arthur Cabral.

Técnico: Martín Anselmi;

Esquema mais usado: 3-4-3.

Fluminense: Fábio; Guga, Jemmes, Freytes e Guilherme Arana; Bernal, Lima e Nonato; Serna, Canobbio e John Kennedy.

Técnico: Max Cuberas;

Esquema mais usado: 4-3-3.

Botafogo x Fluminense: Onde Assistir Ao Vivo

A partida entre Botafogo e Fluminense, válida pela quinta rodada do Campeonato Carioca 2026, será disputada neste domingo (01/02), às 20h30 (de Brasília), no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro-RJ.

A transmissão será feita pelo Sportv e Premiere. Fique por dentro do confronto para apostar nas melhores casas de apostas.

Últimos confrontos entre Botafogo x Fluminense

Fluminense 2 x 0 Botafogo – Brasileirão 2025;

Botafogo 2 x 0 Fluminense – Brasileirão 2025;

Botafogo 2 x 1 Fluminense – Carioca 2025.

Palpite Botafogo x Fluminense – Carioca 2026 – Prognóstico final

O clássico promete equilíbrio, forte disputa no meio-campo e poucas oportunidades claras de gol, como costuma acontecer nos confrontos no Nilton Santos.

O Botafogo chega com ligeiro favoritismo pelo fator casa, retrospecto recente positivo como mandante e melhor consistência defensiva no campeonato até aqui.

O Fluminense tem qualidade suficiente para equilibrar as ações, mas pode encontrar dificuldades para furar a marcação alvinegra em um jogo mais travado.

Assim, os mercados de vitória do Botafogo, ambos marcam não e menos de 2.5 gols surgem como as melhores opções para apostas neste clássico carioca.

E aí, qual é o seu palpite Botafogo x Fluminense para este grande duelo do Carioca 2026?

Botafogo x Fluminense – Perguntas Frequentes

Quem é o favorito para vencer Botafogo x Fluminense?

Pelo fator casa e retrospecto recente no Nilton Santos, o Botafogo aparece como leve favorito.

Qual é o retrospecto histórico do confronto?

Em 343 jogos, o Botafogo venceu 116 vezes, o Fluminense 124, além de 103 empates.

Quais são os melhores mercados para apostar no clássico?

Vitória do Botafogo, ambos os times não marcam e menos de 2.5 gols são mercados interessantes, considerando o histórico recente no estádio.

